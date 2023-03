Na ovom mjestu nikad nemojte sušiti odjeću - izaziva plijesan

Stručnjak za čišćenje upozorio je na štetnu naviku sušenja odjeće, koja ne samo da uzrokuje kondenzaciju i dovodi do pojave plijesni u domu, već također povećava račune.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jedan od problema u kućanstvu, a pogotovo u stanovima, je pronalaženje načina za brzo i jednostavno sušenje odjeće. Iako se mnogima stavljanje garderobe na radijatore čini kao učinkovita metoda, stručnjak je otkrio da time činite više štete nego koristi.

- Iako će se mokra odjeća osušiti preko radijatora, to može uzrokovati prekomjernu kondenzaciju u domu. To će dovesti do plijesni koja može stvoriti sve vrste oštećenja, uključujući mrlje na laku, da ne spominjemo alergene koje plijesan može proizvesti. Osim toga, to bi moglo povećati troškove računa za grijanje - objašnjava stručnjak za interijere Owen Whitlock.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Vješanje odjeće preko vrha radijatora sprječava ga da grije kuću, što znači da će morati raditi više nego što treba, a time i povećati troškove rada.

Dijeleći alternativnu metodu, savjetuje ranije pranje odjeće kako bi iskoristili bilo kakvu sunčevu svjetlost. S toplijim danima na vidiku, potiče da ujutro stavite rublje kako bi optimizirali sunčevu svjetlost tijekom dana jer će ona pomoći da se ono brže osuši.

- Naravno, ne stavljajte odjeću vani kada je hladno. Međutim, možete ju staviti na mjesto u domu gdje će se prirodno svjetlo projicirati na nju kako bi se osušila brže - predlaže.

Zatim je savjetovao da, iako toga možda niste svjesni, trebate okretati odjeću dok visi. Owen je primijetio da je to uobičajena 'pogreška' u kućanstvima.

Foto: Canva

Osim toga, trebali bi razmisliti o sušenju izravno na vješalicama.

- Ostavljanje rublja da se suši na vješalici rezultirat manjim naborima, smanjujući potrebu za korištenjem glačala. Ovo je izvrstan trik za džempere i hlače koji štedi vrijeme i novac na peglanju - istaknuo je.

Ako ikada primijetite da vam je odjeća ispunjena neželjenim mirisima, trebali biste razmisliti o stavljanju ulja lavande u tkaninu kako biste se borili protiv smrada. Dodavanje lavande pomoći će neutralizirati svaki miris vlage, savjetuje Owen.

S druge strane, bijeli ocat je dobra alternativa.

- Ako nemate ulje lavande, možete pokušati dodati šalicu octa u svoju rutinu pranja rublja. Jednostavno ga ulijte u odjeljak za omekšivač, on bi trebao upiti sve neželjene mirise tijekom pranja - predlaže.

Također, stručnjak savjetuje da perete manje odjeće po punjenju. Iako je primamljivo napuniti stroj do kraja, može učiniti više štete nego koristi. To često znači da se neki komadi odjeće možda neće pravilno očistiti jer ima previše odjevnih predmeta, prenosi Mirror.

Foto: 123RF

- Ako je stalak za sušenje prenatrpan, odjeći će trebati više vremena da se osuši, što može rezultirati mirisom na vlagu i plijesan. Da biste se riješili tog mirisa, možda ćete je morati ponovno prati. I ne samo to, već ako imate previše odjeće u perilici, ona će biti vlažnija kada izađe iz nje. Umjesto toga, pranje manje komada po punjenju omogućit će više prostora u perilici rublja i tako će se brže osušiti i izbjeći ćete neugodan miris vlage - napominje.

Najčitaniji članci