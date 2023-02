Priča o grudnjaku: Od varijante korzeta do modernih, suptilnih formi bez naramenica

Danas je grudnjak nezaobilazni element ženske modne svakodnevice, imamo niz modela i varijanti, od sportskih do onih atraktivnih i zavodljivih. Veljača je obično mjesec kad tome pridajemo više pažnje, naročito oko Valentinova, stoga ovih su dana oni crveni najpopularniji. Radi se o čipkastim modelima koji evociraju elegantnu prošlost.

Foto: Dreamstime

Prvi je model nastao 1859. godine, kad je američki dizajner Henry Lesher patentirao prototip grudnjaka. Taj odjevni predmet imao je štitnike za upijanje znoja i jastučiće. Iako nije ličio na onaj današnji, ipak je bio dizajniran da zadrži grudi i olakša udobnost nošenja donjeg rublja. Naime, u to doba korzet je bio dio svakodnevnog odijevanja, stoga je prva varijanta grudnjaka olakšala način kretanja žena.

Sljedeći ključan moment u razvoju grudnjaka desio se 1863. kad je Amerikanac Luman L. Chapman patentirao zamjenski korzet s izbočinama za grudi i naramenicama koje su se vezale na leđima. Bio je to prvi korzet koji je imao ugrađeni grudnjak, tako bismo ga opisali danas.

Prvi moderni grudnjak potpisuje jedna Francuskinja - 1889. godine Herminie Cadolle uzela je korzet i jednostavno odrezala gornji dio od donjeg. Kreaciju je oglasila u tadašnjem katalogu za žene, koji je prodavao odjeću i sitnice za dom. Uz to je napisala da je dizajniran za podupiranje prsa preko ramena. Izum je patentirala te ga pokazala na Velikoj izložbi 1889.

Sljedeću etapu pokreće Njujorčanka Marie Tucek koja je 1893. godine patentirala 'Breast Supporter' – prvi odjevni predmet sličan modernom grudnjaku koji je imao naramenice s kukicom i kopčom za podupiranje grudi. Njezin će dizajn postati osnova za današnji grudnjak sa žicom.

Foto: Dreamstime

Što se tiče terminologije, 1904. je tvrtka Charles R DeBovoise prva koja je ženski odjevni predmet nalik grudnjaku prozvala 'brasserie'. Prvi puta riječ skraćeni izraz 'bra' izlazi u magazinu Vogue i to 1907. godine, a termin postaje službeni četiri godine kasnije kad u ulazi u Oxfordski rječnik. Inače, riječ 'brassière' koristila se prije u francuskom jeziku kao naziv za vojnički prsni oklop.

Revoluciju u dizajnu grudnjaka donosi 1910. godine tada 19-godišnja njujorška dama iz visokog društva, Mary Phelps Jacob. Naime, ideja nastaje slučajno, kad je išla na bal debitantica. Nije joj se svidjelo to što vidi u ogledalu jer je htjela odjenuti večernju haljinu s prozirnim detaljima. Zato je spojila spojila dva svilena rupčića, ružičastu vrpcu i uže te otišla na bal.

Njezina je ideja privukla pažnju te je sve skupa uskoro pretvoreno u potencijalno dobar biznis. Naime, 3. studenog 1914., američki patentni ured izdao je prvi američki patent za 'grudnjak bez leđa'. Njezin je dizajn bio lagan, udoban i mekan te je prirodno odvajao grudi, što je žene oduševilo. Korzeti, koji su spajali grudi i stiskali ih, bili su teški, no u to doba polako izlaze iz mode.

Foto: Dreamstime

Ovaj patent započinje pravu evoluciju od korzeta do modernog grudnjaka. No, što se tiče same Mary, posao nije uspio jer ju je suprug Harry Crosby odvratio od bavljenja poslom i nagovorio da ga zatvori. Zato je morala prodati patent tvrtki Warners Brothers Corset Company za 1400 američkih dolara (to bi bilo danas oko 20.000 eura). Rezultat - Warners je u sljedećih trideset godina zaradio više od 14 milijuna eura od patentiranja grudnjaka.

No, najveći skok u prodaji grudnjaka desio se tijekom 1917. godine, kad je Američki odbor za ratnu industriju zatražio od žena da prestanu kupovati steznike kako bi smanjili potrošnju metala. Samo ovaj čin uštedio bi do 28.000 tona metala – dovoljno za izgradnju dva bojna broda, što je značilo definitivan kraj za korzet kao svakodnevni modni predmet.

Ida i William Rosenthal 1928. grudnjaku su dodali klasifikaciju veličina košarica. Naime, njihov patent postao je prototip modernog potpornog grudnjaka te će taj sustav postati standard do 1935. Dvije godine kasnije u dizajn su uveli podesive trake koje su omogućile promjenu dužine naramenica.

Godine 1948. Federick Mellinger u Hollywoodu je dizajnirao prvi push-up grudnjak i nazvao ga 'Zvijezda u usponu'.

Novost u svijetu donjeg rublja donosi brend Maidenforn, koji je 1949. predstavio grudnjak Chasonette sa špicama, prozvan 'bullet' grudnjak. Tijekom pedesetih postaje najprodavaniji model, što danas vidimo u filmovima, gdje žene nose grudnjake u špic.

Jedna od najvećih evolucija dogodila se 1959. godine, kad kompanije Warners i Dupont predstavljaju likru. Poznata rastezljiva tkanina omogućila je novu etapu i ključan napredak u dizajnu.

Godine 1964. Louise Poirer izumila je WonderBra Push-up plunge grudnjak. Ovaj izum omogućio je niz rješenja za povećanje grudi tijekom 70-tih, 80-tih i 90-tih.

Prvi sportski grudnjak osmislile su 1977. Hinda Miller i Lisa Lindahl - dale su mu ime JogBra. Kako sport postaje sve popularniji kao hobi, stvara se potreba za grudnjakom koji bolje fiksira grudi.

Tijekom devedesetih popularni su razni modeli, tržište nudi raznolikost dizajna i boja.

2002. godine na tržište stižu naljepnice, grudnjak nove generacije koji nema ni leđa ni naramenica. Ovo stilsko rješenje prkosi gravitaciji te omogućuje nošenje 'nude' haljina i prozirne odjeće. Te naljepnice fiksiraju grudi te izgledaju poput sva samoljepljiva jastučića.

Danas ove modele vidimo u svakom dućanu, a posebno su popularni grudnjaci bez naramenica koji djeluju poput kratke majice.

Prošla je godina bila u znaku grudnjaka koji se nosi uz sako, odnosno to je varijanta topa s pojačanjima, a dizajnom prati odjeću. Ove godine vidjet ćemo razne modele, ponuda je lijepa, atraktivna i šarolika.

