Na pitanje iz prvog telegrama mogao je odgovoriti jedino Bog

Glazbeno natjecanje koje danas prati više od 180 milijuna ljudi prvi je put organizirano 24. svibnja 1956. u Luganu, u Švicarskoj. Godinu ranije članovi Europske radiodifuzijske unije u Monaku su dogovorili novo natjecanje, Euroviziju, po uzoru na talijanski Festival San Remo, koji se tad organizirao četvrtu godinu zaredom. Sedam država natjecalo se za titulu najbolje pjesme Eurovizije, iako ih je izvorno trebalo biti devet, no Austrija i Danska su zakasnile s prijavom svojih pjesama. Nizozemska, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija i Luksemburg su se natjecale, a Švicarska, u kojoj je prvo natjecanje bilo, bila je ujedno domaćin, natjecatelj i pobjednik. Voditelj natjecanja Lohengrin Filipello, koji je govorio talijanskim jezikom, do danas je ostao jedini muškarac koji je samostalno vodio Eurosong. Samo su se solisti mogli prijaviti na natjecanje, a uz njih je svirao orkestar s 24 glazbenika, uz dirigenta. Pobjedu je odnijela pjevačica Lyss Asia s pjesmom ''Refrain'', a natjecanje je snimano u video i audioformatu. Audiosnimka prvog Eurosonga preživjela je do danas, no video samo djelomično, a program je trajao okvirno sat i 40 minuta.