Ponudili ležaljku za drijemanje ispod stola

Klasična mreža za izležavanje kakvu mnogi imaju na moru, sad dolazi u paketu s radnim stolom i mehanizmom na koji se može prikvačiti, kako biste u pauzi od posla ispod njega mogli drijemati

<p>Napokon postoji rješenje za one koji vole odrijemati na poslu, a nemaju gdje uloviti malo mira! Tvrtka po imenu Human Solution već godinama izrađuje specijalizirani uredski namještaj, uz niz praktičnih dodataka i nedavno je promovirala 'Under Desk Hammock' - viseću mrežu koja se može objesiti ispod stola, u kojoj možete odrijemati ili u miru čitati knjigu tijekom pauze.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Žene na poslu podnose veći stres</p><p>Autori ideje tvrde da se može koristiti čak i tijekom posla: Samo se uvalite unutra, stavite laptop u krilo i primite se posla. </p><p>To je, zapravo, klasična viseća mreža kakvu inače mnogi imaju na moru, pa se i ova može koristiti i u toj prilici. No, umjesto da ju vežete za dva stabla ili stupa u blizini, na poslu ju treba prikvačiti na okvir radnog stola, pomoću posebnog mehanizma. </p><p>Viseće mreže dostupne su zasad samo u plavoj i sivoj boji, a stižu u praktičnoj vrećici za pohranu, koja može poslužiti i kao spremnik za vaše stvari (telefon, čašu, bocu s vodom i slično). Izrađena je od najlonske tkanine za padobrane, pa je dovoljno izdržljiva da podnese težinu od 180 kilograma.</p><p>Međutim, iz tvrtke upozoravaju da je, u slučaju da mrežu koristite ispod stola, granica 90 kilograma, jer veća težina može ugroziti strukturu vašeg stola.</p><p>E, sad: Glavni je nedostatak ove ležaljke to što je namijenjena samo za korištenje sa stolovima kompanije Uplift, također marke Human Solution. Naime, na tim stolovima nalaze se rupe i sidreni dijelovi koji su osmišljeni za vješanje ležaljke. Osim toga, stol se može i podići dok ste u visećem položaju.</p><p>Naravno, uvijek postoji mogućnost da probušite rupe na vlastitom stolu i smislite kako objesiti ležaljku, no pripazite da ne završite na leđima.</p><p>Recenzenti ležaljke kažu da je najprikladnija za osobe niže od 175 centimetara, jer ljudi viši od toga trebaju zauzeti položaj fetusa, koji nije ugodan dulje od 20-30 minuta, ili pustiti da im noge vise izvan mreže, što također nije ugodno. </p><p>Dugoročno gledano, ovakva se ležaljka može isplatiti. Ne samo da će vas 'podsjetiti' na to da treba uzeti pauzu, nego i pružiti mogućnost da predahnete na radnom mjestu i tako budete u mogućnosti bolje se usredotočiti na posao. </p><p>Ako kupite Uplift radni stol, ležaljka dolazi s njim i već instaliranim sustavom za vješanje, a ako ju želite kupiti odvojeno, stoji nešto više od 55 dolara, odnosno oko 380 kuna, prenosi <a href="https://www.boredpanda.com/under-desk-hammock-uplift-desk/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BPFacebook&fbclid=IwAR0MetOLl_vPKpe6as0WcIdSWjd63fNflfBIHUcd7HBnJ7qK9hwLJzoijgw">Bored Panda.</a> </p>