Na pravom putu: Pametne i eko inovacije u europskoj željeznici

U blizini prekrasne obale Osla u Norveškoj jarko plavi tramvaj nesmetano klizi tračnicama lokalnog spremišta. Isprva izgleda kao i svaki drugi tramvaj, no pažljiv promatrač uočit će ključnu razliku: nema vozača.

Ovim tramvajem upravlja se daljinski pomoću najsuvremenijih tehnologija razvijenih u sklopu istraživačke inicijative koju financira EU pod nazivom FP2-R2DATO.

Inicijativa, koja se provodi uz potporu Zajedničkog poduzeća za europsku željeznicu (EU-Rail), traje do kraja svibnja 2026. Okuplja željezničke tvrtke i inženjerske stručnjake iz 10 zemalja EU-a (Austrije, Belgije, Češke, Francuske, Njemačke, Poljske, Italije, Nizozemske, Španjolske, Švedske) te Norveške i Švicarske.

Zajedno ispituju tehnologije koje bi mogle oblikovati budućnost europskih željeznica. Prema podacima koje bilježi Eurostat, u EU-u postoji više od 200 000 km željezničkih pruga, uključujući oko 8 550 km pruga za velike brzine.

Digitalna željeznica

Tim nastoji učiniti putovanje vlakom jednostavnijim, pristupačnijim i ekološki prihvatljivijim poboljšanjem kapaciteta i učinkovitosti europskih željezničkih mreža putem veće digitalizacije i automatizacije.

- Da bismo zadovoljili sve veću potražnju putničkog i teretnog prijevoza, digitalizacija je ključna - rekla je Bettina Dötsch, iskusna željeznička inženjerka i viša voditeljica projekta u društvu Hitachi Rail u Njemačkoj.

Digitalna rješenja poželjnija su od izgradnje novih pruga i proizvodnje novih vlakova, rekla je.

- Prostor je ograničen, a nova bi gradnja značajno utjecala na okoliš. Zato moramo unaprijediti učinkovitost i kapacitet postojeće infrastrukture.

Oči vlaka

Istraživački tim projekta FP2-R2DATO razvija i ispituje nove tehnologije, poput vlakova na daljinsko upravljanje i potpuno autonomnih vlakova, koji bi mogli preobraziti putovanje u Europi.

Zahvaljujući senzorima, kamerama i drugim naprednim sustavima, operateri iz ureda mogu sigurno daljinski upravljati vlakovima, kao i tramvajima poput onog u Oslu.

- Daljinsko upravljanje može poslužiti za premještanje vlakova u skladište i izlazak i iz njega, što smanjuje pješačke udaljenosti za vozače, štedi vrijeme i čini proces učinkovitijim - rekla je Dötsch.

Daljinsko upravljanje već je uspješno ispitano u Norveškoj, Nizozemskoj i Švicarskoj. Ta su ispitivanja uspostavila digitalne temelje za otkrivanje, povezivanje i kontrolu, što će omogućiti potpuno autonomno djelovanje u budućnosti.

U sljedećem koraku partneri projekta FP2-R2DATO ispitat će potpuno autonomne vlakove pomoću posebno razvijenog sustava percepcije nazvan „oči vlaka”. Sustav neprestano skenira okolinu, otkriva opasnosti i određuje kako bi vlak trebao reagirati.

Te se tehnologije ispituju u sigurnom okruženju spremišta, što je prvi korak prema širokoj primjeni. Projektni partneri također su u rujnu 2025.uspješno ispitali daljinsko i autonomno upravljanje na komercijalnim prugama za putnički i teretni promet u Utrechtu u Nizozemskoj.

- Kad se tehnologija dovoljno razvije i odobri, mogla bi poslužiti raznim automatiziranim i autonomnim sustavima, od javnog gradskog prijevoza do vlakova za velike udaljenosti i teretni prijevoz - rekla je Dötsch.

Neometano prekogranično putovanje

Istraživači nastoje uspostaviti jedinstvenu željezničku mrežu diljem Europe koja obuhvaća gradski, regionalni, međunarodni i teretni promet.

- Jedan od naših glavnih ciljeva jest usklađivanje poslovanja u Europi”, izjavio je Cédric Gallais, viši rukovoditelj u SNCF-u, francuskoj državnoj željezničkoj tvrtki, koja koordinira istraživanje u okviru projekta FP2-R2DATO.

Za putnike će jedna od najznačajnijih prednosti biti jednostavnija putovanja preko europskih granica. Trenutačno svaka europska zemlja ima vlastiti signalni sustav, što otežava putovanja na velike udaljenosti.

- Vlakovi moraju biti opremljeni većim brojem sustava za prijelaz granica. Želimo postići zajedničku arhitekturu i integriranu infrastrukturu da bismo omogućili neometano prekogranično putovanje - rekao je Gallais.

Digitalne platforme koje omogućuju automatizaciju također stvaraju „zajednički jezik” tehničkih i operativnih standarda među nacionalnim sustavima, čime se postavljaju temelji interoperabilnih europskih željeznica.

Praćenje u stvarnom vremenu

Tim projekta FP2-R2DATO također nastoji povećati kapacitet mreže pomoću tehnologije Moving Block, koja omogućuje vlakovima da putuju u manjim razmacima kontinuiranim praćenjem položaja.

Pruge se obično dijele na fiksne dionice (blokove), pri čemu se u svakom bloku smije nalaziti samo jedan vlak.

- Cilj je otvoriti te blokove i omogućiti fleksibilnije operacije”, rekla je Dötsch. Pokretni blokovi stvaraju „sigurnu zonu” koja prati svaki vlak i dinamički se preračunava senzorima i računalima. Ispitivanja u stvarnim uvjetima već se provode na ispitnom poligonu u Annaberg-Buchholzu u Njemačkoj.

Istraživači također ispituju geolokaciju na vlaku u francuskoj regiji Nouvelle-Aquitaine, kao jedan od osam različitih prototipova koji se ispituju u stvarnim uvjetima.

Cilj je ispitati u kojoj mjeri satelitsko pozicioniranje može podržati sigurnosne željezničke sustave, kao što je Europski sustav za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS), u suradnji s Europskom svemirskom agencijom.

Punom parom prema budućnosti

Potpora koju je pružio EU-Rail bila je ključna za rad projekta FP2-R2DATO. EU-Rail europsko je javno-privatno partnerstvo koje koordinira željezničke istraživačke projekte i usklađuje ih s ključnim prometnim politikama EU-a, uključujući europske ciljeve klimatske neutralnosti i smanjenje emisija iz prometa za 90 % do 2050. godine.

Partnerstvo također doprinosi strateškim ciljevima EU-a o udvostručenje prometa brzih vlakova do 2030. i njegovu utrostručenje do 2050. zahvaljujući razvoju digitalnih alata koji će omogućiti brži, sigurniji i učinkovitiji prekogranični rad vlakova.

- EU-Rail nastoji potaknuti inovacije i riješiti izazove europskih željeznica suočavaju danas i u budućnosti - rekla je Dötsch.

Naglasila je vrijednost spajanja široke mreže operatera, industrije i istraživačkih centara u jedinstvenu suradnju, potez koji se pokazao ključnim za testiranje novih sustava na stvarnim tračnicama.

Zahvaljujući istraživanjima koja su trenutno u tijeku, Dötsch u skoroj budućnosti vidi velike promjene u željezničkom prometu.

- Gradimo pametniji način mobilnosti. Europske željeznice doživjet će veliku transformaciju u sljedećih deset godina - izjavila je.

Gallais se složio:

- Ovo istraživanje može uvelike unaprijediti željezničku industriju u Europi i učiniti je vrlo konkurentnom. To će potpuno promijeniti način na koji upravljamo vlakovima.

Te bi inovacije trebale učiniti željeznički promet učinkovitijim, pouzdanijim i održivijim, smanjujući potrošnju energije uz povećanje kapaciteta.

- Ako uspijemo, putnici će imati više vlakova na raspolaganju. Vlakovi će biti točniji, pouzdaniji i brže reagirati, što će olakšati putovanje željeznicom diljem Europe - rekao je Gallais.

Autorica: Michaela Nesvarova

Istraživanja u ovom članku financira EU-ov program Obzor. Stavovi sugovornika ne odražavaju nužno stavove Europske komisije. Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu Horizon, časopisu za istraživanje i inovacije EU-a.

Više informacija:

· FP2-R2DATO (CORDIS)

· Internetska stranica projekta FP2-R2DATO

· Zajedničko poduzeće za europsku željeznicu (EU-Rail)

· Mobilnost i promet EU-a – željeznica