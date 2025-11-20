Europa je zatrpana e-otpadom: Nova inicijativa donosi održivo rješenje za zeleniju budućnost

Potražnja za elektroničkim uređajima u Europi neprestano raste, no raste i količina otpada. Od pametnih telefona i prijenosnih računala do medicinskih senzora, više uređaja znači i sve više elektroničkog otpada.

Prema Eurostatu u Europskoj se uniji svake godine za recikliranje prikupi oko 5 milijuna tona elektroničkog otpada. To je više od 11 kilograma po kućanstvu, dovoljno da se prekrije oko 2000 nogometnih terena slojem otpada visokim jedan metar.

Tih 5 milijuna tona čini manje od 40 % ukupne mase elektroničkih uređaja koji se godišnje stavljaju na europsko tržište. Ostatak često završi na odlagalištima jer kombinacija materijala u uređajima otežava njihovo recikliranje.

Pametniji dizajn

S ciljem rješavanja tog problema inicijativa SUSTRONICS koju financira EU preispituje način na koji se elektronika proizvodi, od materijala koji se koriste do načina na koji se proizvodi sastavljaju i popravljaju. Pod vodstvom nizozemske tehnološke tvrtke Philips, inicijativa povezuje 46 partnera iz 11 zemalja.

Trogodišnja inicijativa trajat će do svibnja 2026. uz podršku Zajedničkog poduzeća za čipove, javno-privatnog partnerstva EU-a koje promiče proizvodnju održivih poluvodiča i elektronike u Europi.

„Istraživači koji sudjeluju u inicijativi SUSTRONICS prije svega su usmjereni na temeljna istraživanja novih rješenja”, objašnjava Ramon Caanen, koji je na čelu tima za savjetovanje o održivosti u tvrtki Philips.

To uključuje upotrebu bioloških, papirnatih i šire dostupnih materijala, održivu proizvodnju elektroničkih komponenti, kao i osmišljavanje dizajna koji omogućavaju bolje recikliranje.

Cilj istraživača jest ugraditi održivost u dizajn, proizvodnju i funkcionalnost proizvoda, tako da se oni mogu ponovno upotrebljavati i lakše reciklirati.

Rješavanje tog problema postalo je još hitnije otkad je EU 2024. uveo nove propise o ekološkom dizajnu i pravu na popravak. Svrha je tih propisa produženje životnog vijeka proizvoda, poboljšanje energetske učinkovitosti i pojednostavljenje popravaka. Cilj im je i smanjenje utjecaja na okoliš te promicanje kružnog gospodarstva s manje otpada.

Pilot-projekti u zdravstvu

Zdravstvo je jedno od glavnih područja testiranja inicijative SUSTRONICS. Iako povezani medicinski uređaji mogu poboljšati skrb o pacijentima, njihovi jednokratni elektronički dijelovi pogoršavaju problem e-otpada. U tri pilot-istraživanja radi se na razvoju održive elektronike za zdravstveni sektor.

U švedskoj tvrtki za higijenske proizvode Essity Hygiene and Health, koja je partner u globalnom istraživanju, glavna znanstvenica Shabira Abbas radi na pametnom ulošku za inkontinenciju dizajniranom da olakša život i pacijentima i osoblju.

Uređaj je poznat kao indikator za promjenu te obavještava osoblje kad uložak treba zamijeniti. Mali čitač prikvači se izvan uloška, čisti se nakon svakog pacijenta i ponovno se upotrebljava sa svakim novim uloškom.

„Dizajniran je za poboljšavanje kako zdravlja kože, tako i dostojanstva”, rekla je Abbas.

Uklonjiva elektronička traka unutar uloška mjeri temperaturu, vlagu i enzime. Ona se može reciklirati zasebno gdje je to moguće. Tim upotrebljava papirnate podloge i 3D ispisane senzore na bazi metalnih oksida kako bi se smanjila upotreba materijala.

Za uložak je potreban i mali čitač, koji je smješten izvan uloška, za slanje podataka osoblju. Čitač koji se može prikvačiti može se ponovno upotrijebiti sa svakim novim uloškom.

„Čitač se mora očistiti nakon svakog pacijenta, ali inače se može ponovno upotrebljavati”, rekla je Abbas. Izazov s kojim je njezin tim suočen jest učiniti konektor pouzdanim i jednostavnim za pričvršćivanje i uklanjanja za članove osoblja.

Tim radi i na energetskoj učinkovitosti, podešavajući softver tako da upotrebljava minimalnu količinu struje dok obrađuje podatke iz uloška. To je ključno za medicinske uređaje koji moraju neprestano raditi jer kombinirana potrošnja energije velikog broja uređaja značajno povećava njihov ukupni ugljični otisak.

Druga su dva pilot-uređaja flaster za praćenje metabolizma glukoze i pametni zavoj za rane koji signalizira kad ga se treba zamijeniti. Trenutačno su u medicinskoj praksi oba uređaja i dalje jednokratna, tako da je pitanje održivosti ključno.

Bolji materijali

Tim inicijative SUSTRONICS također istražuje načine za poboljšanje učinkovitosti proizvodnje i upotrebu materijala koji su ekološki prihvatljivi ili koji se mogu reciklirati kad god je to moguće. Dio rješenja leži i u prebacivanju na dostupnije resurse umjesto onih koji su rijetki i štetni za okoliš, poput srebra.

„Srebro ima visoki ugljični otisak uzvodno u opskrbnom lancu. Zamjena srebra uobičajenijim materijalima poput bakra ili ugljika može značajno smanjiti štetan učinak. No ključni izazov leži u osiguravanju dobrog funkcioniranja tih zamjena u njihovim elektroničkim primjenama“, rekao je Caanen.

Osim medicinskih uređaja, u pilot-projektima također se radi na povećanju mogućnosti popravka uređaja za brijanje i rasvjete, lakšem rastavljanju radi recikliranja i manjoj potrošnji energije.

Pogled u budućnost

Njihov je rad povezan sa širim ciljevima EU-a. Novi Zakon o kružnom gospodarstvu, čije se donošenje očekuje 2026., stvorit će snažnije tržište za reciklirane materijale, čime će se povećati i ponuda i potražnja diljem Europe. Taj zakon podržava ambiciju Europske unije da do 2030. bude vodeća u svijetu u praksama kružnog gospodarstva.

Danas se samo oko 12 % europskih materijala ponovno upotrebljava ili reciklira. Prema Planu EU-a za čistu industriju, cilj je udvostručiti ta udio na 24 % do 2030.

Caanen se nada da će SUSTRONICS postati vodeći projekt za održivu elektroniku pokazujući kako europska elektronička industrija može imati koristi od održivih alternativnih materijala za elektroničke komponente i istovremeno održati konkurentnost.

Za pacijente u bolnicama inovacije poput pametnog uloška mogu značiti veću udobnost, dostojanstvo i kvalitetu skrbi, a istovremeno doprinose održivijem, kružnom gospodarstvu.

Kombiniranjem praktičnih rješenja za zdravstvo s ambicioznim ekološkim ciljevima, tim inicijative SUSTRONICS pokazuje kako tehnološka inovacija može poboljšati ljudsku svakodnevicu i podržati europske napore prema održivosti.

Dugoročno bi takvi napori mogli preobraziti i elektroničku industriju i zdravstvo, što pokazuje da mali uređaji mogu imati veliki učinak.

Autor: Michael Allen

Istraživanja u ovom članku financira EU-ov program Obzor. Stavovi sugovornika ne odražavaju nužno stavove Europske komisije.

​Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu Horizon, časopisu za istraživanje i inovacije EU-a.

