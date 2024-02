Na rehabilitaciji za poznate: 'Ti i slavna glumica ribate kupaonu'

Spisateljica kriminalističkih romana Cate Quinn tražila je utjehu u alkoholu kako bi smanjila bol nakon osobne tragedije.

Foto: Dreamstime

- Kao mladoj novinarki, žestoka pića i tulumi slavnih bili su dio mog životnog stila. Diplomirala sam na pisanju krimića u svojim 30-ima - prisjeća se Quinn koja je u jednom trenutku shvatila da mora na odvikavanje.

Prijavila se u instituciju te je time već napravila puno za svoj oporavak. No aktivnosti koje su je tamo dočekale nije baš očekivala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... 01:04 koža | Video: KanalRi

- U jednom sam trenutku otišla s grupne terapije te se povukla u kupaonicu i čula da netko čisti. Shvatila sam da su to pacijenti na odvikavanju baš poput mene i da je taj proces zapravo jedan od načina oporavka - prisjetila se.

Prisjeća se loših iskustava, kako su joj se ruke stalno tresle te je mislila da neće uspjeti.

- Tri dana na rehabilitaciji mislila sam da neću uspjeti. Ruke su mi se neprestano tresle, svaki sat sam imala napade duboke depresije zbog kojih sam jecala, a potpuni nedostatak privatnosti, čak i dok spavam, bilo je jednostavno preteško za podnijeti - prisjetila se.

Prisjeća se da je za nju taj novi životni raspored bio kaos.

- U jednom trenutku shvatila sam da je do mene poznata glumica, rekla sam joj da ne mogu smisliti nedostatak privatnosti, a ona mi je rekla da je to za nju normalno i u životu izvan te institucije - navela je. I svi su čistili i ponašali se kako treba, jer to je prema pravilima jedini način da svi skupa sudjeluju u oporavku.

Uzimajući krpu za poliranje ogledala, ta zvijezda joj je ispričala da su je fotografi pratili u restorane i noćne klubove. Jednom joj je pukla veza u ranoj fazi jer se prijavila u hotel kako bi prespavala mamurluk, a ljudi su onda pričali kako je tamo otišla radi nekog muškarca.

- Pitala sam je kako se nosi s time, a ona je rekla da se ne nosi nikako te da je zato ovdje - izjavila je Quinn.

Ovisnici često kažu da se ljudi dvaput prijave na odvikavanje: jednom kada uđu kroz vrata, a drugi put kada se tome istinski posvetite.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Prijava u kliniku bila je najniža točka u mom životu. Nekontrolirano jecajući, nisam mogla shvatiti kako sam ja, uspješna autorica kriminalističkih romana, završila ovdje i kako sam dopustila da moja ovisnost toliko eskalira - objasnila je.

Ali godinu dana ranije, doživjela je osobnu tragediju. Bila je loše čitavu godinu dana te je utapala tugu u alkoholu.

Na koncu je shvatila da mora u kliniku te da sama ne može riješiti problem.

- Dok sam se prijavljivala u kliniku, upravitelj me upozorio da ću vidjeti slavne ljude koji su tu pacijenti. Naime, klinika pazi na privatnost te se zato u nju javljaju mnogi slavni - ispričala je.

Polako je ušla u ritam grupne terapije, savjetovanja, osobnih sesija vođenja dnevnika, kućanskih poslova, kuhanja i čišćenja, a mala skupina kolega ovisnika postala joj je poput druge obitelji.

- Počela sam shvaćati da razlozi zbog kojih pijem zapravo sežu u moje djetinjstvo s roditeljem alkoholičarom. Kao preosjetljivo dijete, nesvjesno sam prikrivala bol te tuđe emocije stavljala na prvo mjesto. Na koncu sam vlastite potrebe kao odrasle osobe utapala u piću - navela je.

No takva rehabilitacija dostupna je onima koji mogu za to dati oko 11.500 eura mjesečno.

- Moji kolege pacijenti bili su ekstremno bogati, s odgovarajućim zahtjevima. Određene marke vode, prava posjećivanja kućnih ljubimaca i vrlo specifični prehrambeni zahtjevi bili su standard. A kako je rehabilitacija za većinu njih bila strogo čuvana tajna, neobični zahtjevi također su bili uobičajeni - ispričala je.

Primjer je jedan agent koji je imao vlastitu privatnu sobu za sastanke kako bi mogao održavati Zoom pozive, a da nitko ne zna gdje se nalazi.

Došao bi na doručak mokar od znoja i molio za jače lijekove, a zatim otišao u svoj 'ured' na terenske pozive. Osim njegove dugogodišnje supruge, nitko nije znao da je na odvikavanju.

- Možda je to iznenađujuće, ali slavne osobe najbolje su se ponašale od svih, možda zato što im je stalan, zgusnuti raspored zapravo normalan. Bila je tu i poznata manekenka za koju se u medijima pisalo da je jako zahtjevna. Naime, ispostavilo se da je od svih baš ona bila najbolja osoba, nikad ništa nije tražila i redovito se nudila da pomogne kome god treba - izjavila je.

Hrabrost slavnih osoba koje su krenule na odvikavanje i uhvatile se ukoštac s tom sramotom imala je efekta na njezin oporavak.

- To me također natjeralo da shvatim kako bi me drugi mogli vidjeti. Ne slomljenu olupinu, već ljudsko biće s nedostatkom koje daje sve od sebe da se promijeni - veli Quinn.

Vrativši se u stvarni svijet, trijezna prvi put u 20 godina, brinula se da neće moći pisati bez alkohola.

- Ali zapravo, poznata lica i bizarna iskustva koja su činila moje putovanje detoksikacije inspirirali su moj deveti roman, 'Klinika', misterij ubojstva sa slavnim glumcima - otkrila je spisateljica.

Knjiga je bila još jedna vrsta terapije, dopuštajući joj da također anonimno piše o duboko osobnoj traumi, piše The Daily Mail.