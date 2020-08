Na Roškom slapu 'Dijatomeje rijeke Krke – od izvora do ušća'

Javna ustanova Nacionalni park Krka osnovala je prvu Hrvatsku nacionalnu zbirku dijatomeja, predstavljenu izložbom 'Dijatomeje rijeke Krke – od izvora do ušća' postavljenom na Roškom slapu

<p>Riječ je o kolekciji trajnih mikroskopskih preparata uzoraka dijatomeja sakupljenih na području Hrvatske i prvoj institucionalnoj zbirci algi kremenjašica u Hrvatskoj.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Danas znamo da je Hrvatska jedna od najbogatijih zemalja Europe po bioraznolikosti. Svaka spoznaja o organizmima, od najvećih i javnosti najpristupačnijih biljaka i životinja do najmanjih mikroorganizama iznimno je važna za našu zemlju - ističe se u priopćenju JU Nacionalni park Krka.</p><p>- Zato smo ponosni što je upravo projekt 'Dijatomeje rijeke Krke – od izvora do ušća' potaknuo osnivanje Hrvatske nacionalne zbirke dijatomeja. Zbirka dijatomeja svojim opsegom predstavlja, u stručnom i znanstvenom smislu, bogatstvo vrsta tih mikroorganizama na području Hrvatske. To je neprocjenjiva baza podataka, dostupna i stručnjacima i široj javnosti, koja kao dokument vremena čuva informaciju za buduće generacije - ističe ravnateljica te ustanove Nella Slavica.</p><p>Dijatomeje su preživjele izumiranje u kredi i tercijaru, prije šezdeset pet i pol milijuna godina, kada je nestalo 50 posto svih vrsta i 25 posto poznatih porodica. Iako nisu bile dominante, dijatomeje su razvile pametnu strategiju mirovanja.</p><p>Dijatomeje stvaraju naslage, tzv. kremenu ili dijatomejsku zemlju. Koriste se kod monitoringa voda i monitoringa toksičnih i invazivnih vrsta, kod proučavanja klimatskih promjena, te specijacije i evolucije. Jedna od zanimljivijih primjena dijatomeja jest ona u forenzičkoj znanosti, za otkrivanje zločina, povezivanje krivca s mjestom zločina ili eliminiranje osumnjičenika.</p><p>- Prisutnost algi i mahovina važan je preduvjet za stvaranje sedre, posebice za njezin oblik. Vegetaciju obraštajnih algi na busenovima mahovina i na kamenitim podlogama čine dijatomeje a na istraživanim lokalitetima rijeke Krke zabilježeno je ukupno 276 svojti dijatomeja, s njihovim varijantama i formama, svrstanih u 69 rodova. Zbog svoje osjetljivosti i brzog odgovora na fizikalno-kemijske i biološke promjene u vodi, one su izvrsni biološki indikatori - istaknula je stručna voditeljica JU Nacionalni park Krka Gordana Goreta.</p><p>Dio ove bogate zbirke od sada je putem trajne izložbe fotografija dostupan i u vodenici na Roškom slapu, čime je Javna ustanova Nacionalni park Krka zaljubljenicima u prirodu omogućila novi edukativan sadržaj.</p>