Na Sljeme! Medvednica je postala opsesija Zagrepčana

Zašto je Medvednica ili Zagrebačka gora, s najvišim vrhom Sljemenom, već desetljećima omiljeno izletište i oaza zdravlja Zagrepčana, pokazuje izložba “Na Sljeme! Priče sa Zagrebačke gore”, otvorena u Muzeju grada Zagreba, koja donosi fascinantan pregled rekreativnih i društvenih aktivnosti, s naglaskom na planinarenje, ali i na osobne priče - uspomene i anegdote Zagrepčana. Upravo je taj intimniji segment izložbe posebno zanimljiv. Naime, svjedoči o višedesetljetnoj povezanosti Zagrepčana s Medvednicom, pokazujući da je Sljeme kao inspiracija i duhovni izazov bilo prisutno u svakodnevici mnogobrojnih generacija.