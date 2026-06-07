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Na Sljeme! Medvednica je postala opsesija Zagrepčana

Piše Nina Ožegović,
Čitanje članka: 11 min
Na Sljeme! Medvednica je postala opsesija Zagrepčana
Foto: MGZ

Prvi službeni izlet na vrh Medvednice organiziran je 3. lipnja 1875., koji se smatra začetkom organiziranog planinarstva na jugu Europe. Početkom 20. stoljeća uređuju se prve staze... Otvaranjem prve žičare 1963., Sljeme postaje dostupno svima. U tom razdoblju dva su šumara, Albin Leustek i Tomislav Bikčević uredili i trasirali dvije danas najvažnije staze

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Zašto je Medvednica ili Zagrebačka gora, s najvišim vrhom Sljemenom, već desetljećima omiljeno izletište i oaza zdravlja Zagrepčana, pokazuje izložba “Na Sljeme! Priče sa Zagrebačke gore”, otvorena u Muzeju grada Zagreba, koja donosi fascinantan pregled rekreativnih i društvenih aktivnosti, s naglaskom na planinarenje, ali i na osobne priče - uspomene i anegdote Zagrepčana. Upravo je taj intimniji segment izložbe posebno zanimljiv. Naime, svjedoči o višedesetljetnoj povezanosti Zagrepčana s Medvednicom, pokazujući da je Sljeme kao inspiracija i duhovni izazov bilo prisutno u svakodnevici mnogobrojnih generacija.

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