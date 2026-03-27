FOTO Evo kako izgleda Sljeme nakon snažnog nevremena

Snažno nevrijeme pogodilo je Zagreb, a Sljemenska cesta je zatvorena zbog izuzetno teških uvjeta na terenu. Osim oko 30 centimetara novog snijega, dodatne probleme stvaraju jaki zapusi koji gomilaju snježne nanose, kao i velik broj srušenih stabala koja su blokirala prolaz.

Velik dio Medvednice ostao je bez električne energije, a pristup pojedinim objektima trenutno je onemogućen. Gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je da su sve nadležne službe na terenu.

- Sljemenska cesta je, kao što znate, zatvorena. Nije problem samo 30 centimetara snijega koji je tamo napadao nego i zapusi koji stvaraju još veće nanose. Problem je i velik broj srušenih stabala koja su blokirala prolaz - izjavio je Tomašević.

Na terenu su angažirani Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), ralice Zagrebačkih cesta te vatrogasci, koji rade na sanaciji i osiguravanju područja.

Zbog opasnih uvjeta, 110 učenika Osnovne škole Rudeš i Prve katoličke škole, koji su na nastavi u prirodi, neće se danas vratiti kući kako je bilo planirano, već će ostati na Sljemenu do sutra.

- Djeca su na sigurnom, imaju osigurane obroke, roditelji su obaviješteni, a situacijom se bavi i Crveni križ - poručio je gradonačelnik.