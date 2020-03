Na smetlištu: Tenisici treba i do 1000 godina da se razgradi

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Hoće li tenisice od ostataka biti novi modni hit?

Svijet mode lud je za tenisicama, svi ih nose i žele, što rezultira izuzetno velikom količinom proizvedenih modela koji čine novi ekološki izazov. Svake sezone modeli su sve luđi, raznoliki, posebniji.

- Sneaker con je event koji se održava u Las Vegasu, na kojemu se okupljaju ljubitelji tenisica, a miris u hangaru bio je iz dana u dan sve gori. Ljudi plaćaju ulaz od 25 funti da bi došli u društvo tenisica po cijenama od 550 do 700 funti. Popularnost raste iz dana u dan, a posjetitelji su uglavnom muškarci, kao glavni ljubitelji hit modela te mnogi sakupljači limitiranih edicija - objavio je Guardian.

Na svjetskom tržištu, proizvođači se natječu tko će osmisliti više cool model, a popularni sportski brendovi konstantno donose nove prijedloge. Cijena se formira u odnosu na hit modele, a ne na samu nosivost, stoga nije bitno da tenisica traje, već da je trenutni hit. Ova situacija, naravno, donosi brze smjene trendova u sferi tenisica, što donosi brzu proizvodnju.

Worls Footwear je objavio da je samo 2018. godine proizvedeno oko 24 milijarde pari tenisica, čime one postaju ekološka prijetnja prirodi.

Diljem svijeta nalaze se skladišta stare odjeće i tenisica koje nitko više ne želi, izašle su iz trenda, stižu neke nove. Primjer takvog skladišta je londonski Triad, dobrotvorna organizacija koja ima naslagane tisuće kutija nepopularnih modela koji su povučeni iz prodaje ili su odbačene.

- Tenisice je teško reciklirati. Osim toga, pala je i kvaliteta samih modela pa ih ljudi sve brže odbacuju. Ako stvar nije dobra za donaciju, ide u centar za recikliranje - ističe voditelj Triada, Jose Baladron.

- Neki ljudi doniraju čak stvari koje nisu niti jednom nosili. Ujedno smo zatrpani stvarima loše kvalitete, stoga se ljudi odlučuju na bacanje istih. Kad ih doniraju, ljudi bi trebali vezati tenisice kako se jedna od njih ne bi zagubila. Imamo vreće tenisica koje nemaju para - tumači Rose Nkore, supervizorica u Triadu.

Kompanije koje se bave reciklažom svrstavaju ih po stilu, kvaliteti i namjeni te šalju second hand dućanima diljem svijeta.

Sve više ljudi bavi se idejom recikliranja čitavih modela, a jedan od njih je profesor s Loughborough University, Shahin Rahimifard.

- Počeli smo na ideji recikliranja tenisica raditi prije 15 godina. Zašto ne bismo samo zamijenili potrgani dio, pitali smo se. No projekt je propao jer naprosto nitko nije htio kupiti takav proizvod. Zato smo došli na ideju potpunog rastavljanja tenisice i ponovnog sastavljanja - istaknuo je Rahimifard.

No, to nije jednostavno. Nerijetko samo jedan model tenisice ima od 10 do 15 različitih materijala, tu su razne plastike jer brendovi kupuju dijelove od raznih proizvođača.

- Način na koji se tenisice danas proizvode ne uključuje ideju o njihovom kraju postojanja, odnosno recikliranju ili raspadanju. Nerijetko su tu i mali metalni dijelovi koji proces recikliranja izuzetno kompliciraju. Nekim kombinacijama materijala trebat će i do 1000 godina se razgrade - otkriva Rahimifard.

Neki od brendova kreiraju eko tenisice, Nike je napravio Space Hippie, tenisicu od tvorničkih otpadaka, a New Balance je predstavio limitiraju ediciju 998.

- No, to nije dovoljno, veliki svjetski brendovi bi morali više uložiti u protokole, odnosno načine na koje će reciklirati tenisice jer ih godišnje proizvode u ogromnim količinama. To za industriju vrijednu oko 200 milijardi dolara ne bi trebao biti neki problem - zaključuje Rahimifard.

