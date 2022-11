Na spojevima se dijelimo na pet različitih tipova - koji ste vi?

Foto: Dreamstime

Ako tražite ljubav, pretpostavljate da to traže i oni s kojima izlazite, no nije uvijek tako. Jasno dajte do znanja što želite i ako treba ponovite to. Slušajte i gledajte što rade, pitajte ih što misle - više puta

Nemaju svi iste ciljeve na umu kada uđu u svijet spojeva, i ako ne znate tu činjenicu, vjerojatno ćete biti iznenađeni i razočarani u većini pokušaja. Većina pretpostavlja da svi koji su zainteresirani za izlaske imaju iste ciljeve na umu. Ako tražite pravu ljubav, pretpostavljate da to traže i svi s kojima izlazite... POGLEDATE VIDEO: Činjenica je da svatko ima pravo izlaziti i ponašati se kako god želi, ali zapravo, trebali bi biti iskreni i otvoreni kako ne bi jedni drugima gubili vrijeme. Evo osnovnog popisa pet vrsta tipova na spojevima na koje treba obratiti pažnju: 1. Traže 'obvezu' Ti žele pronaći 'onog pravog', skrasiti se, oženiti, imati ili ne imati djecu i provesti ostatak života s nekim. Kad izlaze, gledaju kako bi se mogli zauvijek slagati, kako bi njihova djeca izgledala, kako bi se njihove obitelji slagale, hoće li biti financijski stabilni i hoće li uživati ​​u zajedničkom starenju. Foto: Dreamstime 2. 'Serijski monogamisti' Oni vole imati dugoročne monogamne veze, ali ne očekuju nužno da one traju cijeli život. Možda su isprva tražili obvezu, ali su s vremenom odustali jer su njihove veze loše završile. Možda se potajno nadaju da bi ipak mogli upoznati 'pravog', ali su se navikli na niz kratkih veza. Ti odnosi mogu trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. 3. 'Što više to bolje' Neki odlučuju izlaziti s nekoliko partnera odjednom. Oni mogu razmišljati o dugoročnoj predanosti kao nečemu što vide u svojoj budućnosti, ili možda ne. Mogu odlučiti izlaziti s više njih odjednom ili mogu misliti da je zabavno upoznati onoliko njih koliko im stane u raspored. Mogli bi reći da je to njihov plan ili bi vas mogli potaknuti da vjerujete da ste jedini s kim se viđaju i da su toliko zauzeti da vas ne mogu često viđati. Foto: Dreamstime 4. 'Seks spoj' Za mnoge, seks je važniji od emocionalne intimnosti. Ili im emocionalna intimnost stvara nelagodu. Bez obzira na obrazloženje, oni su spremni, voljni i sposobni za seks, ali kada pokušate stvarno imati vezu s njima, nikada nećete uspjeti. Ponekad su iskreni oko toga što traže, ali mnogi će otići na stranice za upoznavanje i pretvarati se da traže veze. Za neke od njih postoji uzbuđenje u igri zavaravanja drugih. 5. 'Predatori' Predatori traže lakovjerne koji će im pomoći da dobiju nešto što im je potrebno. Možda trebaju negdje živjeti jer su ovisnici. Mogli bi vidjeti da imate posao i mjesto za život i potruditi se da ih sažalite kako biste se vi brinuli o njima i njihovim potrebama. Možda vas koriste da povrijede svoje bivše i uvuku vas u svoju dramu. Možda vas žele povrijediti, seksualno ili emocionalno - to bi moglo biti ono što im treba da bi se osjećali dobro. Foto: Dreamstime Razmislite o ovim različitim vrstama pojedinaca i susreta kad krenete izlaziti i zapamtite da neće svi biti iskreni s vama o tome koji su im pravi ciljevi i namjere. Razmislite iskreno i o tome koji su vaši ciljevi i uzmite si vremena da upoznate druge prije nego što postanete seksualni i ozbiljni s njima. Jasno dajte do znanja onima s kojima izlazite koje su vam želje i ciljevi. Neće uvijek slušati pa ako treba ponovite to više puta. Također, slušajte što oni govore i gledajte što rade. Pitajte ih što misle - pitajte ih to više puta, prenosi YourTango.