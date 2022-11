Na sprovodu sam shvatila da je kraj, da je moj brak samo iluzija

Jedna žena podijelila je taj duboko osobni, transformativni trenutak, trenutak kada je shvatila da je njezin brak gotov.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kada stvarno znate da je gotovo?

To se dogodilo prije 14 godina, ali još uvijek osjeća drvenu poleđinu crkvene klupe, nemirnu energiju supruga s njezine lijeve strane i memorijalni program na krilu, mokar od njezinih suza.

- Jedva sam poznavala čovjeka kojeg smo se ispraćali. Bio je izdavački kolega i prijatelj mog svekra. Nazočila sam dijelom iz dužnosti, ali i iz općeg osjećaja zahvalnosti - priča Elise Pettus, osnivačica online zajednice za podršku, savjete i resurse ženama vezano za gotovo sve teme o razvodu.

Godinu dana prije, njezin najstariji sin obolio je od rijetke bolesti opasne po život.

- Zbog brige o njemu muž i ja morali smo ostaviti gotovo sve kako bismo bili uz njega tri mučna mjeseca. Zahvaljujući izvrsnoj medicinskoj podršci, oporavio se i vratio se normalnom životu desetogodišnjaka - kaže Elise.

Nakon zvukova Bacha i dobrodošlice, prvi hvalospjev stupio je na govornicu. Privukao je pozornost nazočnih rekavši da je njegov 85-godišnji prijatelj prije svega 'spektakularan i elegantan ljubavnik'.

Foto: Dreamstime

Nelagodan smijeh prolomio se iz gomile svih uzrasta.

- Volio je glazbu, svoju obitelj, književnost, prijatelje, ovu zajednicu, svoje unuke i naravno, volio je svoju ženu Joannu - nastavio je.

Zatim se javila kći pokojnika i objasnila da nema razgovora o njenom ocu bez spominjanja njegovog nevjerojatnog braka.

- Moj otac je pronašao nekoga tko ga je cijenio i koga je on tako žarko cijenio, da nas je to sve oduševilo, - dodao je i njegov sin.

Tijekom 37 zajedničkih godina, on i njegova supruga postali su 'sila prirode koja je mnoge u ovoj sobi nosila kroz tamu'.

Zapravo, ova je obitelj doživjela nevjerojatnu patnju i gubitak, uključujući mentalnu bolest, samoubojstvo i smrt ne jednog nego dvoje djece tinejdžerske dobi u prometnim nesrećama. Ali kao odgovor na svaki bolni događaj, Mark i Joanna 'okrenuli su se jedno prema drugome', rekao je njihov sin.

Još je ljudi stupilo na podij - još jedan sin, kći, nećaci, nećaci, prijatelji - svi su opisivali način na koji su ih Mark i Joanna spasili, uzdržavali, udomili i ohrabrili u najtežim trenucima u njihovim životima, prenosi Oprahdaily.

Foto: Dreamstime

- Čuvši o partnerstvu punom ljubavi ovog mrtvog čovjeka, nešto se otvorilo u meni. Moj suprug i ja upravo smo nosili našeg sina kroz mračne, iscrpljujuće dane njegove bolesti. Ali nakon njegova oporavka, mi smo se udaljavali. Bila sam toliko u naletu radosti zbog našeg uspjeha. Moj muž je osjetio olakšanje, ali se bojao da ga je vrijeme provedeno u brizi za njega nepopravljivo unazadilo u njegovoj karijeri pisca i filmskog redatelja. Nisam mogla razumjeti njegovu nesposobnost da mi se pridruži u slavlju. Doživio je moje oduševljenje kao odbacivanje njegovog gubitka i smatrao je da nikad nisam cijenila njegovu karijeru - ističe Elise.

Ogorčeno su se svađali proteklih nekoliko mjeseci - i konačno je, kako kaže, shvatila zašto.

Željela je život u kojem je obitelj na prvom mjestu.

I dok je tog dana sjedila pored njega, odjednom je znala da nikada neće biti partneri kakvi su svakom od njih dvoje potrebni.

- Bio je to užasan trenutak jasnoće. Počela sam jecati tamo u crkvi. Ne zbog smrti ovog divnog čovjeka Marka. Ali bio je to kraj mojih iluzija. Nastupile su još dvije godine udaljavanje dok se suprug i ja konačno nismo rastali. Prošle su još tri godine prije nego što je naš razvod bio konačan - priča ona.

Foto: Dreamstime

Ništa od toga nije bilo lako ni bezbolno. Na kraju se on preselio k ženi koja mu je postala partnerica kakvu je dugo priželjkivao.

- Ono što je uslijedilo za mene je solo istraživanje. Navršila sam 50, promijenila karijeru, stekla nova prijateljstva, i čak se upustila u nekoliko veza. Naposljetku sam pronašla partnera kakvog sam se usudila zamisliti tada u crkvenoj klupi. On je 'spektakularan i elegantan ljubavnik' o kojem je hvalospjev govorio, ali jedno od najistinitijih mjerila 'nas' je da se u bolnim trenucima mogu okrenuti prema njemu i osjećati da me drži. Nadalje, možemo pomoći zadržati obitelj i prijatelje u njihovim strašnim trenucima. Ove godine, on i ja ćemo ugostiti naš prvi Dan zahvalnosti, i za stolom provesti malo vremena izražavajući zahvalnost za sprovod koji je doveo do naših novih života - iskreno će Elise.

Najčitaniji članci