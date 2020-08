Nabavite 'čarobni cvijet' - tjera muhe, komarce i ose iz domova

Osim kemikalija, u borbi protiv komaraca mogu nam pomoći biljke koje ih tjeraju svojim mirisom. U svojim vrtovima, na balkonima ili terasama možete uzgojiti mirišljavu pelargoniju Perfume

<p>Znanstvenici su odavno dokazali utvrdili da komarci 'žrtve' biraju prema njihovu tjelesnom mirisu, a najdraže su im trudnice i osobe s nešto višom tjelesnom temperaturom. Osim toga, privlači ih i miris znoja, a neki ljudi jednostavno nemaju sreće s letećim krvopijama jer imaju miris koji ih snažnije privlači.</p><p>Pogledajte video:</p><p>No neki su jaki mirisi izrazito su neugodni za komarce, ne samo zato što maskiraju naš tjelesni miris, već i dosadne insekte tjeraju dalje. Jedna od njih je i Mirišljava pelargonija Perfume, koja je pravi prirodni repelent i drži komarce, ali i muhe i ose na sigurnoj udaljenosti.</p><p>Zato umjesto da se štitite štetnim kemikalijama i umjetnim pripravcima, posadite mirišljavu pelargoniju Perfume - jer insekti najviše mrze upravo ulja eukaliptusa i citronele (dobiveni iz limunske trave). </p><p>Pelargonium citrosum ili limunska pelargonija je genetički hibrid geranijuma s posebnom karakteristikom da tjera komarce. Lako se uzgaja, a ima atraktivno nazubljene listove i intenzivan slatkast limunski miris. Biljku je stvorio nizozemski botaničar koji je u mirisni afrički geranijum 'usadio' osobine kineske limunske trave .</p><p>Odlikuje se lijepim limunastim mirisom i možemo je pronaći kao sastav mnogih repelenata protiv komaraca. Odlično uspijeva u teglicama.</p><p>Ova vrsta pelargonije ima šarene cvjetove bordo-bijele ili ljubičaste boje, a idealna je za balkonske posude.</p><p>Možete ju postaviti na okvir prozora ili posaditi na balkonu ili u vrtu, a još se bolji zaštitni učinak postiže ako miris komarcima mrske biljke imate na sebi. Zato izmrvite biljke, utrljajte ih u kožu i provjerite rezultat.</p><p>Mirišljava pelargonija Perfume ima mekan do polu drvenast grm, s vrlo raznolikim oblikom lišća, i uspravan malen grm s puno stabljika visok do 90 cm, sa svijetlozelenim, jako nazubljenim lišćem, piše portal<a href="https://www.pijanitvor.com/threads/limunska-pelargonija-geranijum-pelargonium-citosum.11257/" target="_blank"> Pijani tvor.hr.</a> Inače i na najmanji dodir ispušta intenzivan miris, pa je zalijevanje prava mirisna svečanost. </p><p>Kod nas je jednogodišnja, a u toplijim krajevima trajnica. Visine 60- 90 cm. Voli sunce ili djelomičnu sjenu. Cvjetovi joj nisu naročito veliki, njena prednost je mirisno i atraktivno nazubljeno lišće. Treba ju umjereno zalijevati. Razmnožava se reznicama.</p><h2>Ljekovitost:</h2><p>Osim što tjera insekte, tradicionalno se propisuje i protiv probavnih problema, poput dijareje i dizenterije, te u slučaju infekcije dišnih putova, uključujući prehlade, kašalj i tuberkulozu.</p><p>Iako je još prilično neistražena, kod nas se godinama koristi kao alternativni lijek za šećernu bolest. Zimi je treba unijeti u kuću, ali ne na tamno mjesto. U kulinarici se koristi za voćne salate, kompote i kolače.</p><p>Eterično ulje izvađeno iz lišća i cvijeća se koristi komercijalno kao hrana i začin- aditiv. Ovo eterično ulje je klasificiran kao općenito priznat kao Sef od strane US FDA kada se i male količine dodaju hrani.</p><p>Nekad su je koristili kao ljekovitu biljku kod napada epilepsije, kod problema sa srcem, protiv proljeva, za mirisne kupke, a za ugodni miris krevetnine stavljalo se lišće u ormar.</p>