Iako smo navikli da su biljke mirna stvorenja, to ne vrijedi za jednu od njih - mesožderku. Za one koji vole neobične i drugačije biljke, mesožderka je pravi izbor. Isto tako, ako mučite muku s dosadnim kukcima, one su dobro rješenje.

POGLEDAJTE VIDEO (Studentica izrađuje biljne terarije):

Mesožderke imaju organe za hvatanje i probavu malenih životinja, najčešće kukaca.

Svoj plijen love listovima. List ili klopka ne pomiče se sam po sebi, nego svojom strukturom koja nalikuje na lijevak mami insekta u biljku. Nakon toga on je uhvaćen, a mesožderka ga probavlja i time dobiva bjelančevine.

Dovoljno im je nekoliko insekata godišnje da bi uspješno rasle. Najbolje ih je posaditi u treset pomiješan s perlitom u omjeru 50:50 kako bi se povećala prohodnost zraka i vode. Biljke mesožderke zalijevajte destiliranom vodom tako da u posudicu ispod tegle dodate vode, oko centimetar.

Kad nestane vode u posudici, pričekajte da se zemlja posuši, ali ne skroz. Nakon toga dolijete još. Potrebno ih je držati na južnoj strani, a vole svjetlost. Štoviše, vole sunce.