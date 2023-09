Naborana su vam koljena? Evo kako brzo riješiti taj problem

Gotovo svu pažnju u njezi kože pridajemo vratu i licu, a rijetko tko hidratizira kožu pregiba i zglobova. Ipak, bore mogu nastati na svim dijelovima tijela, pa tako i na koljenima. Nekim ljudima se stvori osjećaj nezadovoljstva ako smatraju da im dio tijela izgleda 'starije' nego što bi trebao, pa donosimo nekoliko savjeta kako se izboriti protiv naboranih koljena.

Tijekom godina količina kolagena se smanjuje, kao i elastičnost kože i javljaju se bore. Također, nastanak bora potpomaže i izlaganje suncu, pa ni koža na koljenima nije iznimka.

- S vremenom će se te linije produbiti i urezati u kožu, slično kao što će presavijeni papir ostaviti nabor - rekla je za MBG certificirana dermatologinja dr. Cynthia Bailey, osnivačica Dr. Bailey Skin Care.

Recept za njegu kože je jednostavan - hidratacija, zaštita i tretmani. Prva dva koraka su obavezna, a treći je po želji, ako se želite dodatno izboriti protiv bora.

1. Hidratacija

Ako vam je barijera kože uništena iz nekog razloga, ona može gubiti vlagu i sušiti se, pa se tako i jače borati. Dobra hidratacija baza je svake rutine u njezi kože, a kako njegujete lice, tako možete i koljena. Nanesite nakon tuširanja hidratantnu kremu ili mlijeko za tijelo i uživajte u mekoj koži svaki dan.

2. Zaštita

Krema za sunčanje je najlakši i najbolji način da vaša koža izgleda zdravo i sjajno. S obzirom na to da je oštećenje od sunca odgovorno za do 80 posto svih vidljivih znakova starenja, ključno je da poduzmemo zaštitne mjere kako bismo uopće izbjegli to oštećenje.

Nanesite kremu za sunčanje 10-ak minuta prije izlaska van, pa ju obnavljajte svakih dva do tri sata.

3. Tretmani

Gornja dva koraka nezaobilazan su dio njege, a možete dodati i treći ako želite bolje rezultate.

Za fine bore retinol je zlatni standard, može pomoći koži da izgleda mlađe povećavajući izmjenu stanica i aktivirajući proizvodnju kolagena.

Međutim, retinol ima neke nedostatke, stoga se svakako posavjetujte sa stručnjakom kako ga pravilno koristiti.