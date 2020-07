Način jedenja sladoleda otkriva puno: Jeste li hedonist, volite li izazove ili ste povučeni i oprezni

Je li to u kornetu, čašici ili možda između biskvita, u posudici od vafla, u kornetu sa žlicom... Najdraži način jedenja ove popularne ljetne slastice otkriva o vama više nego mislite

<h2>U kornetu</h2><p>Vi ste čovjek koji voli pravila i teško vam je živjeti drugačije. Po vama se sladoled ne bi trebao jesti nikako drugačije nego u kornetu pa se znate čuditi drugima kada ga ne jedu tako. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Kako izgleda topljenje sladoleda na suncu:</p><h2>U čašici </h2><p>Za vas se može reći da ste pomalo oprezni u životu, no i vrlo praktični. Ljudi vas rado pitaju za savjet jer znaju da niste slatkorječivi i da ćete im reći istinu pa kako god ona bolna bila - znaju da ste u pravu. Vama sladoled u kornetu ide na živce jer curi posvuda, kaplje po odjeći...</p><h2>Na štapiću</h2><p>Vi ste definitivno sve samo ne dosadni. Volite izazove, a užasavate se i same pomisli od jednoličnog, predvidljivog i vrlo organiziranog načina života. Vas pozitivnom energijom pune nenadane avanture, putovanja, šetnje, druženja...</p><h2>U zdjelici od vafla</h2><p>Vas nije previše briga što drugi misle i uvijek ste nekako u centru pažnje, pomalo odudarate od mase i imate držanje pomalo kao filmska zvijezda. Znate da vam zdjelica napravljena od vafla nije potrebna da bi pojeli sladoled, ali vi ga volite baš tako.</p><h2>Između biskvita, kao sendvič</h2><p>Vi volite maksimalno uživati i nagrađivati se. Kada se počastite sladoledom, ne želite da to bude nešto obično već veličanstveno vašem nepcu. Može se reći da jako volite kolače, ali i sladoled, a u ovakvoj varijanti odjednom dobivate jedno i drugo.</p><h2>U kornetu, ali sa žlicom</h2><p>Za vas se može zaključiti kako volite drugima udovoljavati. Nekako se želite kornetom uklopiti u masu, no duboko u sebi vapite za praktičnošću - pojesti sladoled na za vas najlakši način. </p><h2>Skoro rastopljen</h2><p>Volite izazove i uživanje, a izazov vam predstavlja i to kako pojesti sladoled dovoljno brzo dok se skroz ne otopi, a opet ne ispasti proždrljivac. Osim toga, omekšani sladoled je zaista ukusan, otkriva <a href="http://www.msn.com/en-us/foodanddrink/foodculture/what-kind-of-person-you-are-based-on-how-you-eat-your-ice-cream/ar-AAqyBYw" target="_blank">msn.com</a>.</p>