Nacionalni park poštom vraća turistima smeće koje su ostavili

Posjetitelji nacionalnih parkova u Tajlandu mogli bi ubrzo početi primati netom po povratku kući pakete u kojima im uprava šalje smeće koje su ostavili za sobom

<p>Nakon brojnih posjetitelja koji su za sobom ostavili gomile smeća prošli vikend u Nacionalnom parku Khao Yai blizu Bangkoka, ministar okoliša Varawut Silpa-archa smislio je rješenje pa je smeće upakirao i vlasnicima vratio poštom. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Pokupili smo vaše smeće i spremili u kartonsku kutiju te vam ga šaljemo kući. Ovo bi vas trebalo podučiti da više nikada nigdje ne bacate smeće - stoji u poruci priloženoj u paketu.</p><p>Kamperi se po dolasku prijavljuju upravi NP-a pa je lako doznati njihovu točnu adresu i lokaciju njihovih šatora uz koje je ostavljen otpad. No uz kutiju smeća nesavjesni kamperi dobit će i prijavu lokalnoj policiji zbog kršenja propisa o nacionalnim parkovima, piše portal The Thaiger.</p><p>- Smeće može biti opasno za životinje poput srna ako ga pojedu i pokušaju probaviti plastični otpad koji ljudi za sobom ostave - objašnjava Narin Pinsakul iz NP-a Khao Yai.</p><p>Ministar Varawut na svojoj stranici Facebooka postavio je fotografiju praznih boca i vrećica od grickalica spremnih za slanje poštom.</p><p>Onečišćavanje okoliša smećem kažnjivo je zatvorom do 5 godina ili globom do 500.000 bahta (16.000 dolara) prema tajlandskom zakonu o očuvanju okoliša.</p><p>NP Khao Yai otvoren je 1962. i najstariji je nacionalni park na Tajlandu. Svojim vodopadima te impresivnim biljnim i životinjskim svijetom na više od 2000 kilometara četvornih smatra se jednim od najljepših parkova u toj državi jugoistočne Azije.</p>