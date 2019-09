'Nadam se da će i moji albumi platiti vožnje na kemoterapiju'

Uvijek se odazivam svim akcijama, a osobito u ovom slučaju kad se tiče žena koje su operirale rak dojke. Donirala sam dva CD-a, dvostruki album, priča nam pjevačica Zdenka Kovačiček (75), koja je podržala humanitarnu akciju udruge Nisi sama.

POGLEDAJTE VIDEO (Martina Mlinarević Sopta o borbi s rakom dojke):

Naime, od 26. do 29. rujna u sportskoj dvorani Arena Zagreb u suradnji s Mirjanom Mikulec udruga Nismo same organizira humanitarnu prodajnu akciju kojoj su se priključili brojni poznati. Ondje će prodavati različite predmete koje su poznati darovali, a prikupljenim novcem će financirati troškove taksi usluga za korisnice. Plaćaju im put od kuće do bolnice na kemoterapiju te povratak kući, a kažu da su im mnoge žene priznale da bi odustale od terapije bez ove mogućnosti jer su same i nemaju prijevoz ni financije za plaćanje taksi usluge.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Ivana Kalogjera

- Ovo nam je četvrta humanitarna akcija ove godine. Nadam se da ćemo sakupiti puno novca kojim ćemo osigurati još vožnji. Imamo ugovor s tvrtkom Radio Taxi Zagreb koja kroz našu akciju omogućuje popust, a do sada smo imali više od 5000 vožnji za 182 korisnice - kaže osnivačica udruge Ivana Kalogjera. Odaziv poznatih ju je dirnuo. Među njima je Zdenka Kovačiček.

Foto: Nismo same

- To je zlatna kolekcija koja je povučena iz prodaje i imam taj album u svojoj arhivi. Mislim da će jednog dana postati raritet ako već nije jer ga se ne može kupiti u dućanima - dodala je pjevačica.

Televizijski voditelj i autor mnogih emisija Robert Knjaz (48) odrekao se stručne literature i memorabilija.

Foto: Nismo same

- Darovao sam dvije najdraže knjige. Prva je Kratka povijest gotovo svega. Riječ je o najzabavnijoj knjizi o znanosti koju netko može pročitati, a unutra je sve što netko treba znati od igle do lokomotive. Drugu knjigu bi trebala imati svaka domaćica. Knjiga ‘Nogometne fudbalerke’ bogato je ilustrirana, genijalna, džepno izdanje. Obje su knjige neprocjenjive, prva za opću kulturu, a druga za zabavu. Darovao sam i memorabiliju sa snimanja Najvećih svjetskih fešti s Dana svetog Patrika, a to su kapa, perika i brada. To sam si uzeo za uspomenu, ali za ovakvu situaciju ću radije podijeliti s nekim kome više treba - kaže.

Ni najpoznatijih hrvatski profesor matematike i fizike Toni Milun (46) nije dvojio što darovati.

Foto: Nismo same

- Darovao sam ploču na kojoj sam rješavao zadatke iz matematike u serijalima koje sam snimao. Pomogla je mnogim učenicima da savladaju matematiku, a nadam se da će i udruzi Nismo same pomoći da skupe potrebna sredstva - kazao je.

Ivana Kalogjera dodaje kako je prosječna cijena vožnje po korisnici oko 63 kune, no voze žene ne samo iz Zagreba nego i dalje okolice.

- Susrela sam se s velikom stigmatizacijom oboljelih od raka. Stigmatiziraju ih i mislim da se uključivanjem poznatih može puno napraviti, osobito u edukaciji djece i mladih - zaključila je.