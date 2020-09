Natprosječno inteligentni ljudi imaju jednu zajedničku osobinu

<p>'Školska inteligencija' nije isto što i 'životna inteligencija', kao što svi znamo. Savršeno je moguće položiti svaki test na fakultetu i boriti se u životu nakon što diplomirate. Pa ako akademske ocjene nisu dovoljne da dokažu da je osoba pametna, kako najuspješniji ljudi na svijetu uočavaju istinski inteligentne ljude?</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (pomozite mozgu da bolje pamti):</p><p>Jeff Bezos traži sposobnost da se često predomislite, a Elon Musk više cijeni vještine od preporuka. Steve Jobs, međutim, imao je drugi pristup, piše <a href="https://www.inc.com/jessica-stillman/this-is-number-1-sign-of-high-intelligence-according-to-steve-jobs.html" target="_blank">Inc.com</a>.</p><p>Prema Jobsu, ključ istinske inteligencije nije duboka stručnost u jednom polju, već sposobnost uspostavljanja neočekivanih veza između polja.</p><h2>Širina pobjeđuje dubinu</h2><p>- Mnogi dijelovi onoga što znači biti pametan ovise o mogućnosti da se odmaknete. Kao da ste u gradu i možete ga cijelog pogledati s 80. kata. I dok drugi ljudi na ulici pokušavaju shvatiti kako doći od točke A do točke B čitajući znakove i mape, vi odjednom vidite cijelu stvar ispred sebe - objasnio je Jobs.</p><p>To je fascinantno poimanje inteligencije, ali postavlja neizbježno pitanje - kako razviti sposobnost stjecanja ptičje perspektive na situaciju. Odgovor je, tvrdi Jobs, da treba biti intelektualni svejed, istražujući svijet na jedinstvene i neočekivane načine.</p><p>- Ne morate imati ista iskustava kao i svi ostali, inače ćete uspostaviti iste veze i nećete biti inovativni. Možda biste htjeli razmisliti o odlasku u Pariz i postati pjesnik na nekoliko godina. Ili biste možda željeli otići u zemlju trećeg svijeta - to bih vam savjetovao. Zaljubiti se u dvoje ljudi odjednom. Walt Disney je uzimao LSD - rekao je.</p><p>Iako nesretna ljubav i psihodelici nisu za preporuku, osnovno načelo stoji. Poanta nije u tome da je neki određeni interes izuzetno vrijedan, već da vam kombiniranje nepovezanih područja stručnosti može pružiti širi uvid u probleme i jedinstveni uvid u njihovo rješavanje. Jobs se nadahnuo za Appleovu tipografiju na fakultetskom tečaju kaligrafije.</p><h2>Znanost se slaže s Jobsom</h2><p>Ako malo razmislite, zapravo se radi o zdravom razumu. Teško da ćete u svoj posao unijeti nove perspektive ako imate iste interese kao i svi drugi oko vas. No mnogima od nas ta istina nedostaje u praksi. Toliko se brinemo oko izgrađivanja svojih sposobnosti u našem primarnom području stručnosti da sami sebi kažemo da nemamo vremena za 'besmisleno' istraživanje ili slučajne zaobilaznice.</p><p>Znanost se slaže s Jobsom da takva jednoumnost može ograničiti vašu inteligenciju i vašu kreativnost.</p><p>Još 1960-ih, kada su znanstvenici nekoliko genija stavili u kuću i promatrali ih kako bi pokušali shvatiti koje osobine svi dijele, otkrili su da je, od pjesnika do poduzetnika i znanstvenika, svaki super uspješan član grupe bio izuzetno otvoren za nove ideje i iskustva. Još jedno novije istraživanje pokazalo je da je visoki apetit za novim idejama i iskustvima povezan s većom inteligencijom među mladima, a ako ostajete otvoreni za nove ideje dok odrastate pomaže u borbi protiv mentalnog propadanja.</p>