Nagrađivani filmovi iz svjetskoga festivalskog kruga, edukacije, rasprave i noviteti na 18. Festivalu tolerancije

18. Festival tolerancije u četiri dana trajanja na 3 zadarske lokacije, u II PALAČE - Providurovoj i Kneževoj te u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zadru prikazat će 28 filmova, a svi programi besplatni su za publiku i posjetitelje. Cjelokupan program Festivala sastoji se od filmskih projekcija, rasprava, edukacija i predstavaljanja gostujućih filmskh festivala. Prikazat će se filmovi s najznačajnijih filmskih festivala poput Sundance Film Festivala, Berlinalea, Filmskog festivala u Cannesu, Međunarodnog filmskog festivala u Karlovym Varyma, kao i za Oscara nominirane naslove.

Selekciju filmskog programa potpisuju Snježana Tribuson i Boško Picula, uz umjetničku savjetnicu Dinu Pokrajac i voditeljicu festivala Niku Bobić. Filmovi su podijeljeni u četiri kategorije. Ugriz stvarnosti prikazuje sedam intrigantnih dokumentarnih filmova. Program Spektar predstavlja devet aktualnih i značajnih igranih filmova, visokih produkcijskih standarda te istodobno lako razumljivih i naglašeno atraktivnih naslova. U programskoj sekciji Mali koraci ističu se četiri inspirativna filma namijenjena djeci i mladima među kojima se ističe posebno važna tema osobne odgovornosti i ljudskosti tijekom Holokausta, međuvršnjačkog nasilja i odrastanja, a na filmsko platno ih dovodi Festival tolerancije. U programskom dijelu Samo Kratko prikazat će se nagrađivani domaći i strani naslovi kratkog metra.

“Gledat ćemo filmove o kompleksnim odnosima unutar braka, problemima migranata, ženskim i ljudskim pravima, besmislu rata, holokaustu i nekoliko dječjih filmova koji se na djeci prilagođen način bave sličnim temama” – istaknula je Snježana Tribuson.

Festival u četvrtak 26. rujna u 20 sati otvara norveški film Ljubavi (Loveable) redateljice Lilje Ingolfsdottir. Film je nagrađen na festivalu u Karlovym Varyma gdje dobio posebnu nagradu žirija i nagradu za najbolje žensko glumačko ostvarenje. Riječ je o zamršenom bračnom odnosu i bavi se psihološki nabijenim situacijama u braku koji je pred pucanjem. “Vrlo zanimljiva situacija i vrlo intimna, ali mislim da puno govori o toleranciji unutar braka”, rekao je Boško Picula, selektor filmskog programa. Nadalje, istaknuo je kako je u programu 18. izdanja Festivala tolerancije “riječ o dugometražnim, i o kratkometražnim filmovima; o igranim, dokumentarnim, animiranim i eksperimentalnim ostvarenjima; o hrvatskim i inozemnim autoricama i autorima; o pričama iz prošlosti, sadašnjosti i (ne)moguće budućnosti; o duboko intimnim te o univerzalno prepoznatljivim radovima; o naslovima koji u Zadar i Hrvatsku stižu s mnogobrojnim pohvalama i priznanjima. Među njima su i za Oscara nominirani filmovi Crvena, bijela, plava (Red, White and Blue) o pitanju pobačaja, Abeceda zabrane knjiga (ABC’s of Book Banning) o izbacivanju pojedinih naslova iz knjižnica, te Proljeće, jesen (May, December) o zakonskim i moralnim limitima međuljudskih veza, zatim dokumentarac o institucionalnom zlostavljanju djece nagrađen na Sundance Film Festivalu Šećerna trska (Sugarcane), animirana metafora o djeci koja ostanu bez roditelja koja je trijumfirala na Festivalu u Annecyju Memoari jednog puža (Memoir of a Snail) te, primjerice, s pet francuskih nagrada César ovjenčana znanstveno-fantastična alegorija Životinjsko kraljevstvo (Animal Kingdom). Uz kratke i efektne hrvatske filmove Radije bih bila kamen, Žarko, razmazit' ćeš dite i Niska trava, Festival tolerancije donosi selekciju radova koji o toleranciji govore kako bi se o njoj nastavilo govoriti i živjeti i nakon Festivala. Ostvari li se to uz samo jedan ili sve filmove koje gledamo u Zadru, Festival će u cijelosti ispuniti svoj cilj” - zaključio je Picula.

Tolerance Talk, javne panel-rasprave koje se niz godina održavaju u sklopu filmskog programa Festivala tolerancije, i ove godine otvorit će dvije goruće i društveno relevantne teme te ugostiti stručne osobe. Nakon filmova Mlada srca (Young Hearts) i Sestrinstvo (Sisterhood) potaknut će se rasprava o prevenciji vršnjačkog nasilja (u suradnji s Kontakt točkom programa CERV – Ureda za udruge Vlade RH), dok će film U Retrovizoru (In The Rearview) približiti temu integracije izbjeglica (u suradnji s UNHCR Hrvatska).

Edukacijski program za djecu i mlade zamišljen je kao izvannastavna aktivnost koja kroz film i razgovor može pomoći mladima da razumiju pojam tolerancije i senzibiliraju se s temama poput očuvanja sjećanja na holokaust uz film Jedan život (One life). Uz svjedočanstvo preživjele holokausta Vesne Domany Hardy, program se provodi u suradnji s Veleposlanstvom Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske. Program Artematizacija, umjetnost razumijevanja na temu integracije izbjeglica koji se provodi u suradnji s UNHCR Hrvatska, donosi razgovor s mladim azilanticama koje će podijeliti svoje iskustvo izbjeglištva i savjetnicom iz ureda Pučke pravobraniteljice. Razgovoru će predhoditi projekcija animiranog dugometražnog filma Sirena (The Siren).

Iz programa treba izdvojiti industrijski segment pod nazivom Festival Market, platformu koja predstavlja gostujuće festivale, filmove i aktere. Salaam Film Festival iz Danske te domaći RAFF - Rab Film Festival.

Od noviteta najavljena je nagrada publike za najbolji film.

Festival u Zadru organiziraju udruga Festival suvremenog židovskog filma iz Zagreba i Centar nezavisne kulture (Kino Zona) iz Zadra. Generalni pokrovitelj festivala je Grad Zadar, a program je sufinanciran sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC), UNHCR Hrvatska, TZ Zadar, Zadarske županije i drugih partnera.

Sve detalje o programu možete pronaći na mrežnoj stranici Festivala tolerancije i na društvenim mrežama.