Komisija najavila zabranu pušenja na radnom mjestu u glavnom gradu Jugoslavije

U to doba, za dio naših sugrađana možda i ne tako davno, pušilo se na sve strane. Čak su novine morale apelirati u svojim člancima da se barem regulira zabrana pušenja u bolnicama. A onda, tog 8. 10., i konačna službena objava koja je glasila: "Komisija Skupštine za zaštitu i unapređenje prirode i čovjekove sredine podržala je na zadnjoj sjednici prijedlog Društva za borbu protiv pušenja, da se donesu normativi o zabrani pušenja u radnim prostorijama.

