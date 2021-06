Svježe pecivo, jogurt, šalica crne kave i čaša soka od naranče, ili čaj s dosta limuna, mnogima su prva pomisao kad se spomene zdravi doručak, a da nisu ni svjesni kako neke od tih namirnica mogu biti štetne ako ih konzumiramo odmah ujutro, na prazan želudac.

POGLEDAJTE VIDEO Zdrave navike Meghan Markle za ljepotu:

Neke od njih mogu izazvati kiselinu u želucu ili gastritis, što vam doslovno može pokvariti prijepodne, a druge mogu utjecati na brzi porast razine šećera u krvi i kratko izazvati navalu energije, ali i dovesti do toga da vam se već oko 11 sati počne drijemati zbog naglog pada šećera u krvi.

- S druge strane, izborom namirnica koje vas mogu “držati” do ručka, kao i onima koje ublažavaju razinu kiseline u želucu, možete bitno utjecati na to kako ćete se nositi sa svakodnevnim obvezama - upozorava nutricionistica Sandra Marić Bulat. No ne reagiramo svi jednako.

- Zdrav i oštećen želudac reagiraju drukčije na istu hranu. Kod zdravog želuca umjerene količine bilo koje hrane ne bi trebale uzrokovati nikakve tegobe. No ako se pretjera u količini, osobito one hrane koju smatramo nezdravom, može doći do oštećenja sluznice. U tom slučaju želudac može reagirati i na manje količine hrane koju inače smatramo zdravom, osobito ako je konzumiramo dok je želudac prazan. Iako možemo navesti namirnice koje smetaju kod oštećene sluznice, uvijek postoje iznimke i prehranu treba prilagoditi za svaku osobu posebno. Među primjerima namirnica o kojima su preporuke podijeljene kad je riječ o tome treba li ih jesti natašte su jogurt i banane - pojasnila je.

- Jogurt na prazan želudac pojačano potiče stvaranje kiseline i na taj način umanjuju se sve prednosti bakterija mliječne kiseline u jogurtu - kaže Sandra Marić Bulat.

No postoje vrste jogurta koje mogu biti korisne: običan jogurt zamijenite grčkim jogurtom ili onim koji sadrži probiotičke bakterije, koje su vrlo korisne za probavu. Koliko će dobrih bakterija iz jogurta preživjeti u kiselom želučanom okruženju, ovisi o soju bakterija i njihovu broju. Dobre bakterije, odnosno probiotici, štite od loših bakterija, kao što je Helicobacter pilory.

No za terapijski učinak je, dodaje, ipak potrebno konzumirati probiotike u obliku dodataka prehrani, koji sadrže značajno veće koncentracije bakterija, odnosno samo jedan jogurt ujutro nije dovoljan. Dakle, ako vam inače smeta na prazan želudac, možete ga i izbaciti. Kad je riječ o bananama, one pozitivno djeluju na želučanu sluznicu jer stimuliraju razmnožavanje stanica i stvaranje zaštitnog sloja sluzi te sprečavaju pojačano lučenje kiseline.

No banane su bogate magnezijem, pa na prazan želudac mogu naglo povećati razinu magnezija u tijelu i oštetiti ravnotežu između magnezija i kalcija u krvi, što može imati inhibirajući učinak na kardiovaskularni sustav. Dodatno, za zdravlje sluznice želuca ne preporučuje se frape od banane, pripremljen s mlijekom.

LOŠE NAMIRNICE

Rafinirani šećeri - Ako jedete previše šećera na prazan želudac, tijelo neće moći proizvesti dovoljno inzulina u kratkom vremenu te će se tako naglo podići šećer u krvi. Osim toga, šećer potiče jako izlučivanje želučane kiseline i ne pogoduje zdravlju sluznice. Izbjegavajte slatka peciva, krafne, kekse, kolače, bombone...

Tijesta s kvascem - Izbjegavajte na prazan želudac namirnice koje sadrže kvasac jer mogu iziritirati želudac i izazvati nadutost. Pronađite jednostavan recept za domaći kruh bez kvasca. Pijenje kave ili čaja na prazan želudac također može uzrokovati želučane smetnje i mučninu.

Citrusi - Naranče, limun i ostali agrumi mogu uzrokovati probleme kod osoba s oštećenom sluznicom jednjaka, pa ih nije dobro konzumirati na prazan želudac, upozorava naša sugovornica. Svježi sok od limuna ili naranče pijte uvijek na kraju obroka.

Povrće - Izbjegavajte sirovo povrće, ali i prženo, pečeno ili ukiseljeno povrće na prazan želudac jer također može oštetiti sluznicu želuca te izazvati bolove i gastritis.

Gazirana pića - Pijenje gaziranih pića na prazan želudac može smanjiti dotok krvi u želudac i oštetiti sluznicu. Većina gaziranih napitaka sadrži kofein, koji izaziva pojačano lučenje želučane kiseline. Gazirana pića sadrže i visoke količine šećera.

POGLEDAJTE VIDEO o dobrobiti redovitog jedenja jaja:

DOBRE NAMIRNICE

Jaja - Mnoge studije pokazuju da jedenje jaja za doručak smanjuje ukupni unos kalorija tijekom dana. Jednostavno, dulje nas drže sitima, pa nećemo imati potrebu za grickalicama, a i za ručak ćemo pojesti manje. Slobodno se mogu kuhati i pržiti, no za zdravlje želuca najbolje je odabrati meko kuhana jaja.

Zobena kaša - Zobena kaša će formirati zaštitni sloj na želucu te tako štititi zidove želuca od povećane razine solne kiseline. Osim toga, zobena kaša zbog velikog udjela vlakana može potaknuti probavu, što je ujutro vrlo korisno.

Med - Med poboljšava probavu i jača imunitet, no nemojte ga jesti baš na potpuno prazan želudac jer nekima teško pada. Za zdravlje sluznice želuca odličan izbor je manuka med. Istraživanja su pokazala korist od čaše mlake vode u kojoj smo otopili žličicu meda i popili na prazan želudac.

Maslac od kikirikija ili badema - Ako ne jedete jaja ili mliječne proizvode, dan možete početi alternativnim izvorima proteina: maslacem od kikirikija ili badema. Bogat je mononezasićenim masnim kiselinama i odličan je izvor energije. Namažite ga na integralne krekere.

Orasi - Pojedite nekoliko oraha ujutro, najbolje tako što ćete ih sitno nasjeckane dodati u zobenu kašu. Orasi u jutarnjem obroku normaliziraju razine pH želuca i na tako smanjuju rizik od pojave ulkusa, kaže Sandra Marić Bulat. Također, korisni su za krvne žile u mozgu.