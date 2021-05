Računicu možete napraviti i sami. Pola kilograma zobenih pahuljica stoji od otprilike 5 do 10 kuna, ovisno gdje ih kupujete. Za recept kojim dobivate 750 ml napitka potrebno vam je 100 grama, odnosno petina pakiranja - to bi bio trošak od jedne do dvije kune.

Ukoliko se radi o litri domaćeg zobenog mlijeka, trošak je nešto veći jer je potrebno malo više zobenih pahuljica. No, sve u svemu, dobit ćete litru napitka za nekih dvije do tri kune što je puno jeftinije nego kad ga kupujete u trgovini.

Sastojci:

Postupak:

Stavite zobene pahuljice u posudu i prekrijte vodom. Pokrijte kuhinjskom krpom i ostavite na hladnijem mjestu 4 sata ili čak preko noći, ali ne stavljate u hladnjak.

Nakon toga ih procijedite i isperite pod slavinom nekoliko sekundi. Vodu u kojoj su stajale bacite.

Potom ih stavite u blender, dodajte 750 ml vode i sol te izblendajte tako da dobijete glatku tekućinu. Što je smjesa finija, mlijeko će biti kremastije. Prije upotrebe mlijeko procijedite kroz fino cjedilo ili kroz gazu. Čuvati ga možete u hladnjaku do tri dana, a prije upotrebe ga svakako promućkajte.

Napomena: Od taloga koji ostane u cjedilu ili gazi napravite fini piling za tijelo - samo ostatke zobenih pahuljica pomiješajte s talogom od kave, prenosi bbcgoodfood.com.