Najbolja prirodna podrška za obnovu želuca i crijeva

Rezultat može biti nadutost, žgaravica, nelagoda u želucu, promjene stolice i osjećaj da se “sve usporilo”. Kada se takvi simptomi ponavljaju, cilj nije samo kratkoročno umiriti tegobe, nego pomoći sluznici i mikrobiomu da se oporave, kako bi se probava stabilizirala prirodnim putem.

Što zapravo znači “obnova želuca i crijeva”

Sluznica želuca i svakog crijeva prirodno se obnavlja, ali taj proces može biti usporen ako se stalno nadražuje. Najčešći “okidači” su preobilni obroci, puno šećera i alkohola, premalo vlakana, neredoviti ritam obroka, kao i prečesto posezanje za namirnicama koje pojedincu ne odgovaraju.

Kod nekih osoba dominiraju nadutost i grčevi, kod drugih zatvor ili proljev, a kod trećih se izmjenjuju faze, što se često povezuje sa stanjima poput sindroma iritabilnog crijeva. Bez obzira na uzrok, obnova se najčešće oslanja na tri stupa: ciljana prehrana, podrška enzima i mikrobioma te umirivanje upalnih procesa.

Hrana koja smiruje i hrani sluznicu

Prvi korak je odabrati namirnice koje su lako probavljive i koje ne opterećuju želudac. U fazama iritacije dobro prolaze kuhana jela i jednostavne kombinacije, uz kontrolu porcija jer je i količina važna.

Topla, kuhana hrana : juhe, variva, kuhana riža, krumpir, tikvice, mrkva, bundeva.

: juhe, variva, kuhana riža, krumpir, tikvice, mrkva, bundeva. Blagi proteini : riba, jaja, piletina, puretina, mahunarke u manjim količinama i uz dobru pripremu.

: riba, jaja, piletina, puretina, mahunarke u manjim količinama i uz dobru pripremu. Vlakna uz prilagodbu : zob, psyllium ili kuhano voće mogu pomoći kod zatvora, ali kod izražene nadutosti uvoditi postupno.

: zob, psyllium ili kuhano voće mogu pomoći kod zatvora, ali kod izražene nadutosti uvoditi postupno. Masnoće u mjeri: maslinovo ulje i orašasti plodovi često su bolji izbor od pržene hrane.

Kod osjetljivosti na mliječne proizvode, nije nužno trajno izbacivanje svega mliječnog, ali u razdoblju pogoršanja korisno je privremeno smanjiti unos i pratiti reakciju. Važno je izbjegavati ekstremne dijete bez stručnog vođenja, osobito ako se javljaju jači simptomi ili gubitak tjelesne mase.

Mikroorganizmi i “dobre” bakterije u crijevu

Ravnoteža mikrobioma utječe na imunitet i kvalitetu probave. Kada se poremeti, mogu se javiti nadutost, promjene stolice i osjetljivost na određene vrste hrane. Kroz prehranu se mikrobiom podržava redovitim unosom vlakana i fermentirane hrane (ako se dobro podnosi), dok dodaci s probioticima nekima pomažu, a drugima ne – ovisno o sojevima i problemu.

Ako postoji sumnja na infekciju ili dugotrajan gastritis, korisno je napraviti obradu jer nije svaka tegoba posljedica “loše hrane”. U takvim situacijama liječnik je ključan za dijagnostiku i odluku o terapiji.

Enzimi kao pomoć kod težine nakon obroka

Kod osjećaja težine, sporije probave ili nelagode nakon obroka, ponekad pomaže podrška enzima (probavnih enzima). Ne rješavaju uzrok, ali mogu olakšati razgradnju hrane kod osoba koje teško podnose veće ili kompleksne obroke. Enzimi imaju smisla kada se istodobno radi na kvaliteti prehrane i ritmu obroka, a ne kao “prečac” za stalno prejedanje ili nered.

Propolis i apiterapijski pristup kao prirodna podrška probavi

U apiterapiji se pčelinji proizvodi tradicionalno koriste kao podrška organizmu, osobito kod osoba koje traže prirodan pristup uz prilagodbu prehrambenih navika. Propolis je pritom jedan od najčešće spominjanih proizvoda zbog bogatstva biološki aktivnih tvari, a u praksi se koristi u različitim oblicima, među kojima je posebno poznata tinktura od propolisa.

Foto: Radovan Petrović

Želučana kiselina ima ključnu ulogu u probavi. Međutim,problemi nastaju kada je sluznica želuca osjetljiva i nadražena. Propolis je prirodni pčelinji proizvod koji se u apiterapiji koristi kao podrška kod osjetljive želučane sluznice. Kod gastritisa, gdje je sluznica želuca osjetljiva i često reagira na kiselu ili začinjenu hranu, u prirodnoj praksi često se spominje kombinacija tinkture od propolisa i Ulkomeda. Ulkomed je medna mješavina koja osim cvjetnog meda i cvjetnog praha sadrži sladić, mentu i kamilicu za želudac. Sladić iznimno djeluje na sluznicu te brzo i učinkovito pomaže regulaciji rada želuca. Uklanja tegobe i doprinosi normalnoj funkciji probavnog trakta. Kamilica oporavlja sluznicu i smiruje nadraženost. Kod gastritisa je posebno važno izbjegavati preskakanje obroka, smanjiti alkohol i kavu te obratiti pozornost na individualne okidače.

Helicobacter pylori je bakterija koja može nastaniti sluznicu želuca i povezuje se s različitim probavnim tegobama.

Kod osoba koje imaju potvrđenu infekciju bakterijom Helicobacter pylori ili sumnju na njezinu prisutnost, važno je naglasiti da je riječ o stanju koje zahtijeva liječničku dijagnostiku i praćenje. Uz standardnu terapiju i promjene prehrane, kao dodatna podrška ponekad se koristi kombinacija tinkture od propolisa i Api dodataka koji se u praksi primjenjuju radi potpore imunitetu i probavnoj ravnoteži. Propolis se tradicionalno povezuje s antibakterijskim i protuupalnim svojstvima te se koristi kao podrška kod upalnih procesa sluznice želuca i crijeva. Njegova primjena najčešće se razmatra kao dio šireg pristupa koji uključuje uravnoteženu prehranu, redovite obroke i smanjenje iritansa poput alkohola i pretjeranog unosa kave. Api dodatak- sinergija propolisa kao prirodnog antibiotika širokog spektra i cvjetnog praha kao izvora prirodnih vitamina, minerala i aminokiselina, garantira iznimnu potporu kod kroničnih poremećaja u organizmu.