Najbolje fotografije Mliječnog puta: Prizori koji oduzimaju dah

Galaksija Mliječni put je tvorevina u obliku diska promjera 100.000 svjetlosnih godina. Sadrži preko 200 milijardi zvijezda, uključujući našu Zemlju i Sunce

<p>Fotografirati nešto tako veliko poput naše galaksije može biti izazovno, ali rezultati su uvijek veličanstveni. Capture Atlas, internetska stranicu za putovanja i fotografije, svake godine dijeli najljepše fotografije Mliječnog puta iz cijelog svijeta. Fotografi koji su snimili ove prekrasne prizore su uz fotografije napisali i svoje doživljaje tijekom snimanja. U nastavku pogledajte neke od ovogodišnjih najljepših slika Mliječnog puta.</p><h2>1. 'Deadvlei' Stefana Liebermanna prikazuje Mliječni put koji se pruža nad Nacionalnim parkom Namib-Naukluft u Namibiji</h2><p>'Drveće u Deadvlei mrtvo je već više od 500 godina', napisao je Liebermann. 'Smještena u parku Namib-Naukluft u Namibiji, ova su stabla narasla nakon što su lokalne rijeke sve poplavile zbog jakih kišnih padalina, ali su i uginule nakon što su se pješčane dine pomaknule i premjestiel riječni tok. Visoko iznad i daleko u daljini, pojas naše galaksije Mliječni put tvori luk preko velike stabljike na ovoj noćnoj panoramskoj slici'.</p><h2>2. Svjetleći šatori u 'Baznom kampu' Giulija Cobianchija čine nevjerojatan kontrast s Mliječnim putem iznad</h2><p>'Obožavam snimati Mliječni put tijekom svih 12 mjeseci u godini', napisao je Cobianchi i nastavio: 'Moram priznati da me tijekom zimske sezone fascinira još više, vjerojatno zato što tada Mliječni put ima hladnije boje koje se savršeno uklapaju sa snijegom, a i zato što je snimanje u tim uvjetima puno izazovnije'.</p><h2>3. Fotografija Ramona Morcilla 'Očarani samostan' prikazuje Mliječni put koji stvara luk nad samostanom u Španjolskoj iz 1504. godine</h2><p>'Ideja o snimanju starog samostana ispod Mliječne staze u španjolskim planinama mjesecima mi se samo motala po glavi', napisao je Morcilla. 'Fascinirala me ideja da napravim ovu sliku; luk Mliječnog puta iznad drevnog i usamljenog zvonika. Manastir je bio osnovan 1504. godine i zvao se Samostan Gospe od Stijene. Nekoliko stotina kilometara vožnje koja je praćena dugom šetnjom i izazovnim usponom dovela me do ovog prekrasnog i čarobnog mjesta gdje sam uspio uhvatiti luk galaksije'.</p><h2>4. Michael Goh želio je uhvatio način na koji se drveće 'proteže prema nebu' na svojoj fotografiji 'Noćna mora'</h2><p>'Jezero Dumbleyung je slano jezero koje se nalazi u zapadnoj Australiji', napisao je Goh. 'Jezero je okruženo stotinama stabala koja su umrla zbog razine soli, a tijekom mirnih noći se zvijezde odbijaju i zrcale u vodi.'</p><p>'Za ovu sliku su mi mrtva stabla dala ideju da ih snimim kako se protežu prema nebo - ideja panorame ribljeg oka ispostavila se bolja nego što se očekivalo, jer su drveća izgledala gotovo poput ticala'.</p><h2>5. Dr. Nicholas Roemmelt nazvao je ovu sliku 'Zimski mliječni put'</h2><p>'Iako je Mliječni put tijekom zime i ranog proljeća često zanemaren u astro fotografiji, ja zaista volim svjetleće zvijezde, šareno sazviježđe i slabije elemente ovog dijela naše galaksije kada je galaktička jezgra ispod horizonta', napisao je Roemmelt.</p><h2>6. U filmu 'Alone & Together in the Stardust' Marco Carotenuto snimio je usamljenu siluetu u Sahari</h2><p>'Opisati ovo mjesto riječima ili slikama nije lako jer postoji mnogo emocija koje možete osjetiti kako provedete noć u srcu pustinje', napisao je Carotenuto. 'Boravak usred ničega stotinama kilometara udaljeni od civilizacije i bez struje, mobilne mreže ili vode sigurno vas dovodi u kušnju. Snimajući sa svojom grupom, osjetio sam emociju dijeljenja trenutaka čovječanstva, čak i s onima koje ne poznajem, odjednom postanete prisutni i zaboravite na dnevnu rutinu'.</p><h2>7. U filmu 'Elemental' Milesa Morgana, havajski vulkan Kilauea osvjetljava zvjezdano nebo</h2><p>'Tijekom mog putovanja na Havaje, obično smo svirali i družili se do 2:30 ujutro. Čak i nakon zalaska sunca na tokovima lave', napisao je Morgan. 'Upravo smo te večeri, nakon snimanja zalaska sunca, provjerili Stargazer i vidjeli smo da će se oko 3 ujutro, mnogi planetarni elementi poravnati oko kratera Halema'uma'u. Iako je nebo bilo prekriveno veći dio noći, ipak smo u pravo vrijeme uslikali lavu i Mliječni put'.</p><h2>8. Debbie Heyer je ovu sliku nazvala 'Vanzemaljska jaja'.</h2><p>'Divljina u Novom Meksiku je izvanzemaljska i tajanstvena', napisala je Heyer. 'Ona zaista nalikuje vanzemaljskom planetu. Nije se lako kretati ovim terenom, a vrlo se lako i izgubiti. Srećom, moji prijatelji su dobro poznavali to područje, i mogli smo uživati ​​u raju fotografija s beskrajnim kompozicijama koje su me zapanjile. Ovo je snimljeno prošlog listopada na dvotjednoj foto-turneji s prijateljima po jugozapadu'.</p><h2>9. I drugi planeti također su vidljivi na fotografiji Jorgeline Alvarez koja je nazvana 'Gran Firmamento'</h2><p>'Bila je ovo vrlo posebna noć puna emocija koje sam pokušala zabilježiti na ovoj fotografiji', napisala je Alvarez. 'Planeti poput Venere, Jupitera, Saturna i Marsa uvijek privlače moju pažnju. Galaktičko se središte spremalo sakriti među tisućama drugih zvijezda u kompoziciji sa snježnim antarktičkim krajolikom'.</p><h2>10. Fotografije sjajnog Mliječnog puta nazvane 'Pustinjske noći' od Petera Zelinke</h2><p>'Kad putujem Kalifornijom, obavezno se uvijek zaustavim na brdima Alabame', napisao je Zelinka. 'Ovo je jedno od najslavnijih mjesta zapadnog dijela SAD-a, sa svojim nevjerojatnim snježnim planinama, jedinstvenim kamenim formacijama i prašnjavim cestama. U lipnju sam proveo nekoliko noći kampirajući u pustinji ispod zvijezda. Jednom mi je Mliječni Put blistao nad glavom, lutao sam mjestom i pronašao ovaj jedinstveni prizor', piše <a href="https://capturetheatlas.com/best-milky-way-images/#!" target="_blank">Insider</a>.</p>