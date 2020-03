'Najbolje' iz braka: Dlačice u odvodu, istiskivanje prištića...

Brak je pun uspona i padova, ali i smiješnih trenutaka. Muževi i žene dijele ih na Twitteru, a Huffington Post donosi najzabavnije.

1. Brak vas puno nauči. Sada znam 75 različitih načina da kažem mužu da nije u pravu.

Marriage teaches you a lot. I now know 75 different ways to tell my husband that he’s wrong. — Jawbreaker (@sixfootcandy) 7 January 2020

2. 'Ne znači ne', govorim ženi dok ona gleda prištić na mom ramenu.

"No means no," I remind my wife, as she eyes the pimple on my shoulder. — The Dad Briefs™ (@SladeWentworth) 3 January 2020

3. Muž: Moraš li za svaku situaciju tražiti najgori scenarij?

Ja: Oprostite, jesmo li se upoznali?

Husband: Do you have to jump to the worst case scenario for every situation?



Me: I’m sorry, have we met? — Mommy Uncensored (@amomuncensored) 10 January 2020

4. Supruga mi je zabranila da punim perilicu posuđa, znači li to da sam pobijedio u braku?

My wife banned me from loading the dishwasher, so does this mean I won at marriage? — Richard Dean (@dad_on_my_feet) 7 January 2020

5. Imam prehladu i prilično sam loše, ali moja žena ima muža s prehladom i očito je to još gore.

I have a cold and it’s pretty bad but my wife has a husband with a cold and apparently that’s way worse. — Simon Holland (@simoncholland) 3 January 2020

6. Ja: Radi ono što volim.

Moj muž: Daje mi sladoled, daljinski i ostavlja me na miru nekoliko sati

Me: Do that thing I like.



My husband: *Gives me an ice cream sandwich, hands me the remote, and leaves me alone for a few hours* — Arianna Bradford (@TheNYAMProject) 4 January 2020

7. Muž se probudio prije otprilike 10 minuta i još mi nije rekao sretan rođendan, tako da bi netko vjerojatno trebao malo kasnije provjeriti je li živ.

My husband has been awake approximately 10 minutes and hasn’t told me happy birthday yet so someone should probably check on him later. — Lady Lawya (@Parkerlawyer) 4 January 2020

8. Pripremam se za izlazak: Tuširam se, radim večeru za djecu, šminkam se, dajem djeci hranu, opet se šminkam, radim si frizuru, pokušavam smiriti svađu djece i odrediti tko je kriv, oblačim se...

Moj muž: Sjedi u stolici i pita zašto još nisam spremna.

Me getting ready for date night:

Shower, make dinner for kids, try to put make up on, get kid a snack, put make up on again, do my hair, referee sibling fight, get dressed.



My husband:

Sits in a chair & asks why I’m not ready yet. — Sarcastic Mommy (@sarcasticmommy4) 11 January 2020

9. Supruga i ja smo se dogovorili da nikad ne idemo u krevet ljuti jedno na drugo. Zbog toga smo oboje budni od 14. siječnja 2013..

My wife and I agreed never to go to bed angry with each other which is why we've both been awake since January 14, 2013. — Rodney Lacroix (@RodLacroix) 10 January 2020

10. Muž se upravo vratio iz teretane i legao na svježe oprane plahte. Mogao mi je samo reći da želi razvod.

My husband just got back from the gym and took a nap on the freshly washed sheets and he could have just told me he wanted a divorce — Mom On The Rocks (@mom_ontherocks) 6 January 2020

11. Tajna sretnog braka je unaprijed sastavljen namještaj.

The secret to a happy marriage is pre assembled furniture. — Maryfairyboberry (@MaryJustice86) 13 January 2020

12. Moja supruga je ljuta jer nisam začine vratio u ormarić prema njezinoj dokazanoj znanstvenoj metodi.

My wife is annoyed because I didn't put the spices back in the cabinet according to her proven scientific method. — Dan Regan (@Social_Mime) 8 January 2020

13. Muž: Jesi li jutros prala kosu? Odvod je jako začepljen.

Ja se prisjećam da sam obrijala dlake s nogu nakon tri mjeseca pa odgovaram: Da.

Husband: Did you wash your hair this morning? The drain is super clogged.



Me, remembering shaving three months of leg hair: Yeah. — Vision Bored (@VisionBored1) 6 January 2020

14. Ako vaš partner nikad nije ponovio istu stvar tri puta, a vi još uvijek ne znate što je, dovraga, govorio, pa odgovarate s: 'Ok, naravno dušo', nisi dovoljno dugo u braku.

If your spouse has never repeated the same thing 3 times and you still don’t know what the hell they said, but you respond with “ok sure honey”, you haven’t been married long enough. — Lezz Mom🌈 (@lezzimomof2) 9 January 2020

15. Ja: Prošla su dva sata. Trebamo stati i pitati za upute.

Muž: Kažem ti po posljednji put, nećemo nikoga pitati kako da izađemo iz ove IKEA-e.

Me: It’s been 2 hours. We should stop and ask for directions.



Husband: For the last time, we are not asking anyone how to get out of this IKEA. — Jessie (@mommajessiec) 10 January 2020

