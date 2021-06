U početku veze ili braka uvijek se ponašamo najbolje što možemo. Uostalom, treba dugo vremena da nekoga zaista i upoznamo. Ono što bi u početku mogla biti slatka partnerova navika, s vremenom može postati najgora osobina koju partner može imati. No ono što zaista uništava brak je sukob osobnosti, a toliko toga ovisi i o našem horoskopskom znaku.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubavna priča Željke i Marija

U nastavku saznajte kakve su supruge žene Zodijaka, od najbolje do najmanje dobre.

1. Rak (21. lipnja - 22. srpnja)

Ako tražite lojalnost i dobre, stabilne temelje, supruga rođena u znaku Raka idealna je za vas. Žene u znaku Raka vole obiteljski život i zaista vole biti u braku. Oženiti ženu Raka znači oženiti nekoga tko je posvećen zajednici i tko vam nikad neće lagati. Ima sličnu osobnost kao i vuk: ostaje s jednim partnerom cijeli život. Njezine namjere su dobre i ona je jedna od najboljih horoskopskih supruga.

2. Ribe (19. veljače - 20. ožujka)

Žene u znaku Ribe izuzetno su nadarene za davanje ljubavi i ne štede ni na čemu jer žele biti sigurne da ste vi sretni. Vrlo su draga i kreativna bića. Iako Ribe često mijenjaju raspoloženja, ako ih shvatite, otkrit ćete osobu prepunu neizmjerne ljepote i razumijevanja. Žene Ribe su odane i inteligentne.

3. Vaga (23. rujna - 22. listopada)

Ovo je znak Zodijaka u kojem su rođeni najljepši ljudi. A to vrijedi dvostruko za žene. Vage su dinamični mislioci i imaju na umu dugoročne ciljeve koji će vas nadahnuti i uzbuditi. Žena Vaga nikad vas neće varati jer ono što želi dobiva ljubaznošću, a ne manipulativnim sredstvima. Žene Vage vole seks i romantiku i spremne su eksperimentirati.

4. Bik (20. travnja - 20. svibnja)

Iako ćete se često naći u ljubavnim raspravama sa svojom partnericom u znaku Bika, otkrit ćete da ovakvi sukobi zapravo mogu utjecati na brak na vrlo pozitivan način. Žene u Biku vrlo su inteligentne, tako da njima nije sve u fizičkom izgledu; morate ih zaintrigirati svojim umom kao i svojim tijelom. Ova žena je čvrsta i odana te nevjerojatna majka.

5. Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače)

Žena Vodenjak je snažna i neovisna te ugodna životna partnerica. Jedino na što zaista morate pripaziti je dosada, jer ona ne može i neće tolerirati dosadu u vezi. Te su dame jako pametne, pa ćete ih u tome morati pratiti. Međutim, ako ste na istoj valnoj duljini, biti životni partner ženi u Vodenjaku jedna je od najboljih stvari koja vam se mogla dogoditi.

6. Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)

Voditi kućanstvo, ići na posao i odgajati djecu je težak zadatak, ali žena u Jarcu može sve to plus održavati sretan brak. Kad se oženite ženom Jarcem, sve će ići po redu, prema rasporedu i na vrijeme. Ona je vrlo organizirana žena i iako je vražica u krevetu, pravi je računovođa u kući.

7. Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)

Žena Blizanac najviše voli i pruža najviše podrške. Dok se, naravno, njezini interesi ne promijene. Žena u Blizancima je prava ljepotica, kreativna je i pružit će vam veliku odanost i naklonost. No, ona je uistinu pravi predstavnik Blizanaca, pa vam se možda na kraju neće svidjeti 'njezina druga strana'.

8. Škorpion (23. listopada - 21. studenog)

Ovo i nije toliko strašan izbor jer će supruga u Škorpionu sigurno izvući ono najbolje iz vas. Morate, međutim, imati snažnu narav, jer će ova žena od vas tražiti više nego što biste joj mogli dati. Ipak, njezina tendencija da visoko postavi ljestvicu vam može dati nešto čemu se možete radovati. Naime, ona će vam pokazati vaš potencijal. Kao seksualni partner ovaj znak je idealan i obožavat ćete uzbuđenje koje dolazi u paketu s ovim znakom.

9. Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)

Djevica ima sjajan osjećaj za ono što je ispravno i neispravno, i premda to možda kod nje funkcionira, vi možda nećete moći to ispratiti pa je ponekad najbolje reći: 'Da, draga'. Ako želite iskoristiti njezinu nevjerojatnu sposobnost da vas voli i obožava onda se morate naviknuti na to da je ona uvijek u pravu. Ako želite da vaš brak traje, onda morate znati da je njezina uvijek zadnja.

10. Lav (23. srpnja - 22. kolovoza)

Imati ženu Lavicu prava je čast, ali pripazite na promjene raspoloženja. Njezine promjene raspoloženja su svima poznate, a ako ne dobije ono što želi, čuvajte je se. Pripremite na 'uragan' jer ova žena neće podnijeti ništa manje od onoga što želi i učinit će sve da to i postigne, s vama ili bez vas.

11. Ovan (21. ožujka - 19. travnja)

Žene u Ovnu su veličanstvene, lijepe i predivne. Vrlo se lako zaljubiti u ženu Ovna i ona je jako pametna te vrlo samopouzdana i sposobna. Kao supruga nevjerojatno je odana, ali očekuje 'nagradu' za tu odanost, a ako je ne dobije tada će ona biti prva koja će vas ostaviti radi drugoga. Vatra koja ovu ženu u Ovnu čini tako strastvenom i prekrasnom upravo je ona vatra koja će vas spaliti ako je razočarate.

12. Strijelac (22. studenog - 21. prosinca)

Ako volite nikad ne znati na čemu ste, onda se svakako oženite ženom u Strijelcu. Te su žene izvanredne, sve dok rade ono što žele. One žele slobodu više od predanosti, a iako namjeravaju biti odane i pažljive u braku, daleko su više zainteresirane za vlastite kreativne planove. Opuštene žene su divni partneri, sve dok se možete baviti njihovom neobičnošću. Ako se možete nositi s njezinom čudnovatošću, bit ćete u braku koji je blizu savršenstva, piše Your Tango.