Najbolje vježbe protiv celulita i koliko su zapravo pouzdane

S celulitom se susreće velik broj žena, ali i dio muškaraca. Zbog toga nije iznenađujuće što se na tržištu često pojavljuju programi treninga koji obećavaju brzo uklanjanje 'narančine kore'. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ne postoje vježbe koje ciljano uklanjaju celulit s određenog dijela tijela.

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Celulit se očituje kao neravnine i udubljenja na površini kože, najčešće na bedrima, stražnjici i trbuhu. Nastaje kada se potkožno masno tkivo probija kroz mrežu vezivnog tkiva ispod kože, stvarajući karakterističan izgled kože nalik kori naranče.

Važno je naglasiti da pojava celulita nije nužno povezana s prekomjernom tjelesnom težinom. Mogu ga imati i osobe vitke građe, a na njegov razvoj utječu genetika, hormoni, način života i struktura kože.

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Iako mnogi fitness programi obećavaju brzo uklanjanje celulita, stručnjaci ističu da nijedna vježba ne može djelovati isključivo na celulit. Gubitak masnog tkiva i povećanje mišićne mase mogu smanjiti njegovu vidljivost, ali nije moguće ciljano ukloniti masnoću samo s jednog dijela tijela.

Zbog toga se preporučuje fokusirati na dugoročne promjene životnih navika umjesto na potragu za 'čudesnim' rješenjima.

Što može pomoći?

Za smanjenje vidljivosti celulita preporučuje se kombinacija nekoliko čimbenika:

redovita tjelesna aktivnost

trening snage

kardio aktivnosti poput trčanja, plivanja, vožnje bicikla i HIIT treninga

uravnotežena prehrana bogata proteinima i povrćem

izbjegavanje prekomjernog unosa šećera, alkohola i prerađene hrane

poticanje cirkulacije, primjerice masažama.

Vježbe koje mogu poboljšati izgled kože

Iako same po sebi ne uklanjaju celulit, određene vježbe pomažu u jačanju mišića i zatezanju tijela, što može učiniti celulit manje primjetnim.

Foto: 123RF

Bočni iskorak

Ova vježba aktivira mišiće nogu i stražnjice te istovremeno poboljšava stabilnost i ravnotežu. Posebno djeluje na unutarnju i vanjsku stranu bedara.

Foto: 123RF

Križni iskorak

Riječ je o varijaciji klasičnog iskoraka koja dodatno angažira gluteuse i mišiće nogu, a pritom doprinosi boljoj koordinaciji pokreta.

Most

Most je jednostavna, ali učinkovita vježba za jačanje gluteusa. Prednost joj je što ne opterećuje pretjerano donji dio leđa pa je pogodna i za osobe koje imaju određene tegobe s kralježnicom ili zglobovima.

Foto: 123RF

Sklekovi

Osim što jačaju prsa, ramena i tricepse, sklekovi doprinose učvršćivanju gornjeg dijela tijela, gdje se također može pojaviti celulit.

Foto: 123RF

Koliko često vježbati?

Preporuka je trening odraditi dva do tri puta tjedno. Početnici mogu krenuti s deset ponavljanja svake vježbe te postupno povećavati broj ponavljanja i serija kako napreduju. Redovitost i postupno povećavanje opterećenja ključni su za vidljive rezultate.

Iako celulit nije moguće potpuno ukloniti vježbanjem, kombinacija pravilne prehrane, aktivnog načina života i treninga snage može značajno poboljšati izgled kože i smanjiti njegovu vidljivost.