Najbolje zimske kombinacije s tajicama: U ovim outfitima su stil i udobnost u jednom

Iako su nekada tajice bile dio sportskih outfita, s vremenom su se postavile kao jedan od elemenata super udobne garderobe te ih nosimo svaki dan, u brojnim prigodama
Osim pamučnih tajica s elastanom, tu su i vrlo popularne tajice od skaja, koje se mogu nositi i u nekim finijim outfitima. Ipak, ovaj modni predmet postavio se u sami fokus stilova koji naglašavaju udobnost i jednostavnost
| Foto: Pinterest
Foto: Pinterest
Stilske igre dopuštaju i razne košulje koje vire ispod veste
Tamne su jakne vrlo stylish modni moment, naročito one prošivenog motiva
Bomberica je još jedna jakna koja super paše na tajice
A zašto ne isprobati kratki kožnjak, kao kontrast matiranim tajicama
Kožnate tajice i one koje oponašaju njezinu sjajnu teksturu daju pomalo rokerski dojam
Visoke čizme idealne su na tajice jer vizualno izdužuju noge.
Kratka jakna s gumbima daje ležeran efekt tajicama i finoj torbici
Kapuljača kao moment uz tajice pristaje savršeno, ipak oboje stižu iz svijeta stila
Vedra plava super izgleda u kombinaciji s uskim tajicama sivog tona
Čak se i baloner pojavljuje u ovim cool kombinacijama, iako je simbol klasične garderobe
Velike vunene veste su još jedan element koji super ide na komotne outifte s tajicama
Crno, bijelo i vanilija - super kombinacija za ljubiteljice minimalizma i "clean" stila
Dobro izgleda i kombinacija uz finije cipele i vestu koja glumi haljinu
Umjetna je koža našla posebno mjesto u svijetu udobnih cool stilova
Tajice su dobra stilska poveznica između klasičnog sakoa i tenisica
Prugaste sportske tajice idu i u grad, dobre su u kombinaciji s pufastom bež jaknom
Kad je sve široko i oversized, super su tajice koje silueti daju uski moment
Slojevitost je casual igra tijekom hladnijih dana, u glavnim ulogama su košulje, veste, prsluci...
Velike košulje plavog tona stižu iz svijeta klasike, biramo ih radi te divne jednostavnosti
Kratki je prsluk još jedan element ove modne igre
Tajice su idealne za vezanje veste oko struka, koja glumi minicu