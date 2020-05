'Najbolji dio mog tjedna je kad isključim mobitel na cijeli dan'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Prilagodba na online učenje: Evo kako roditelji mogu pomoći

Jedna anonimna djevojka, zbog pritiska uznemiravajućih vijesti za vrijeme karantene, a kako bi se riješila nepotrebnog stres, odlučila je jedan dan ne korisiti mobitel. Kako je Židovka, za taj dan je izabrala Šabat, a svoju ispovijest je ispričala za Insider.

- Šabat je za Židove dan odmora, a počinje u petak kada zađe sunce i traje do subote uvečer. Za to vrijeme moj mobitel je isključen. I to je najbolji dio mog tjedna, osobito sada za vrijeme pandemije koronavirusa - rekla je.

Ona je i kao svi ostali stalno provjeravala svoj mobitel i čitala sve vijesti o korona virusu.

- Jako uznemirujuće je čitati vijesti u 2020. godini, a ja sam imala potrebu svako malo osvježavati najnovije vijesti o koroni. Kad mi je to postalo previše onda sam 'skrolala' po Instagramu. Zbog toga sam odlučila jedan dan u potpunosti isključiti svoj mobitel - kaže.

Zdravstvene koristi digitalnog detoksa su, kako kaže, istinite.

- Istraživanja koja pokazuju da gledanje u ekran prije spavanja remeti san su istinita. Kada isključim mobitel, zaspim brže i osjećam se odmornije kad se probudim - rekla je i dodala da se bez mobitela puno lakše koncentrira na dane koje sada zbog pandemije još duže traju.

- Čitanje dobre knjige ili igranje društvenih igara bez neprestanog zujanja mobitela mi pomaže da zaboravim na pandemiju i da ne razmišljam o tome - ispričala je.

Također je istaknula i neke loše strane.

- Ako trčim kasno navečer, ne mogu nikome javit da sam na putu doma. Mnogo je trenutaka koje bih voljela da mogu fotografirat. Također, možete se osjećati pomalo usamljeno pogotovo sada kada su telefonski pozivi i video razgovori najsigurniji način druženja - rekla je. Na kraju je zaključila da te male prepreke ipak nisu vrijedne njenog boljeg raspoloženja i osjećaja.

