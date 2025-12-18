Obavijesti

Lifestyle

Za nove vozače

Najbolji gradski automobili za vozače početnike

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 1 min
Najbolji gradski automobili za vozače početnike
Foto: PROMO

Odabir prvog automobila vrlo je važan korak za svakog novog vozača. Gradski automobili posebno su traženi među početnicima jer nude jednostavno upravljanje, ekonomičnu potrošnju i pristupačnu cijenu

Mnogi vozači početnici pritom se okreću opciji polovni automobili, budući da nude odličan omjer cijene i kvalitete, a pritom ne zahtijevaju velika početna ulaganja.

Zašto su gradski automobili idealni za početnike?

Gradski modeli osmišljeni su tako da budu kompaktni, pregledni i lagani za upravljanje u gužvi, što je posebno važno onima koji još stječu sigurnost u vožnji. Mali gabariti olakšavaju parkiranje, a većina modela ima dobru sigurnosnu opremu te niske troškove održavanja.

Najpopularniji modeli za nove vozače

1. Toyota Yaris
Poznata po pouzdanosti, Yaris je čest izbor zbog niske potrošnje, jednostavne vožnje i dugovječnosti.

2. Volkswagen Polo
Polo nudi odličnu kombinaciju kvalitete izrade, udobnosti i sigurnosnih karakteristika. Idealna je opcija za one koji žele ozbiljniji osjećaj u vožnji.

3. Hyundai i20
Modernog dizajna, prostrane unutrašnjosti i bogate osnovne opreme, i20 je jedan od najboljih izbora u klasi.

4. Renault Clio
Clio je popularan jer pruža vrlo udobnu vožnju, iznimno je praktičan, a dizajnerski privlačan početnicima koji žele moderan automobil.

5. Fiat 500
Atraktivan i kompaktan, Fiat 500 savršen je za gradske ulice, a zbog malog motora i potrošnje odličan je za nove vozače.

Savjeti pri kupnji prvog automobila

Prilikom kupnje prvog vozila važno je provjeriti servisnu povijest, stanje motora, kočnica i podvozja. Početnicima se preporučuje i testna vožnja kako bi dobili pravi dojam o automobilu. Ako se odlučujete za kupnju rabljenog vozila, birajte provjerene izvore i pouzdane prodavatelje.

Gdje pronaći najbolju ponudu?

U moru oglasa, pametno je koristiti platforme koje nude pregledne i provjerene informacije. Jedna od takvih je cackalo.hr, gdje se može pronaći širok izbor gradskih automobila, savjeta i korisnih informacija za sve koji traže svoj prvi automobil.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
11 savjeta za stvarno odličan seks: Nećete se moći zasititi
UVIJEK ĆETE BITI RASPOLOŽENI

11 savjeta za stvarno odličan seks: Nećete se moći zasititi

Je li to bilo prošli tjedan, prošli mjesec? Prošle... godine? Ako se dugo niste seksali, nije lako krenuti ponovo. Ali dosta je isprika, vrijeme je za akciju!
Lude cijene Badnjaka u centru Zagreba: Evo koliko ćete platiti rezervaciju stola na 'špici'
PARTY OD JUTRA

Lude cijene Badnjaka u centru Zagreba: Evo koliko ćete platiti rezervaciju stola na 'špici'

U Gostioni, lokalu nešto bliže Cvjetnom, poznatom okupljalištu mlade generacije koja voli potrošiti, i u kojem boca Jamesona u redovnoj cijeni stoji 115 eura s četiri cole u paketu, imaju sve popunjene stolove
Dnevni horoskop za četvrtak 18. prosinca: Vage posvetite se sebi, Rakovi budite izravniji...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 18. prosinca: Vage posvetite se sebi, Rakovi budite izravniji...

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 18. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025