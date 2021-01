Ovo svestrano povrće lako je pronaći tijekom cijele godine, a možete ga koristiti u svemu, od smoothieja preko salata do jela od tjestenine, a da pritom bitno ne promijenite okus. No špinat ima i jednu manu, ističu nutricionisti, a to je da je brzo kvarljiv.

Zbog toga je nužno prikladno ga spremati da bi on sačuvao svoje bogatstvo okusa te još važnije, nutrijente, prenosi mbg.

Primjerice, dok će kelj i raštika bez problema izdržati danima u hladnjaku bez gubitka vitamina i minerala, špinat zbog svojih nježnih listova te visokog udjela vode (preko 90 posto) nije pametno kupovati u većim količinama.

- Špinat će brzo uvenuti ako ga odmah ne skuhate ili pravilno pohranite. Ako počne izgledati ljigavo ili poprimi loš miris, nemojte ga jesti - ističe nutricionistica Frances Largeman-Roth.

Srećom, postoji nekoliko načina za čuvanje špinata (u hladnjaku i zamrzivaču) kako bi duže trajao.

Kako čuvati svježi špinat

- Ključ produženja roka trajanja je održavanje špinata suhim. Ako špinat kupujete svježi u snopu, pričekajte da ga operete neposredno prije kuhanja. Ako ga isperete prije vremena (recimo dan ili dva prije), dobro ga prosušite i uklonite sve tragove vode.

Zatim slijedite ovaj detaljni vodič za skladištenje kuharice i certificirane nutricionistice Serene Poon:

Ako je špinat koji kupujete prethodno opran, Moore preporučuje da ga jedete što prije. Ali nakon što otvorite vrećicu, dodajte u nju čistu salvetu kako biste odvojili dodatnu vlagu i držite vrećicu zatvorenu, kaže ona.

Kako zamrznuti špinat

Ako svoj svježi špinat želite sačuvati i nakon uobičajenog roka upotrebe od pet do sedam dana, razmislite o tome da ga pohranite u zamrzivač. Za optimalnu dugovječnost, Largeman-Roth preporučuje slijeđenje ove metode:

Svježi i smrznuti špinat mogu se koristiti relativno slično. Međutim, svježi špinat idealan je za sirova, nekuhana jela, poput salata. Dodavanje na kraju postupka kuhanja u tjesteninama ili curry jelima pomaže u održavanju hrskave teksture i okusa svježeg špinata.

Smrznuti špinat može dobro funkcionirati u bilo kojem jelu od špinata koje nije salata. Sjetite se umaka od špinata i artičoke, kremastog špinata, palačinki od špinata, pita, omleta ili muffina sa špinatom. Zamrzavanje špinata u posudama za kockice leda olakšava stavljanje u blender za smoothie s povrćem.