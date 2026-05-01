Najbolji recept za prvomajski grah koji morate isprobati!

Grah se oduvijek nalazio u tanjurima sirotinje, kako seljaka tako i radničke klase pa nekako ima smisla što se jede i na Međunarodni praznik rada.

Uz tu namirnicu su odrasle generacije, jer je oduvijek bila jeftina i izdašna. Od male količine se mogao napraviti pun lonac, a kako sirovi grah ima preko 300 kalorija na 100 grama, bogat je vlaknima i ugljikohidratima, od njega se čovjek mogao dobro najesti i dobiti dodatnu snagu za teške poslove koji su bili pred njim.

U nastavku vam donosimo odličan recept za prvomajski grah koji će baš svi obožavati!

Recept za grah u kotliću

Sastojci:

2 kg graha

5 velikih mrkvi

2 veće glavice luka

4 češnja češnjaka

250 g špeka

10+ komada Kranjskih kobasica

crvena mljevena paprika

sol

ljuta papričica

Priprema:

Večer prije grah operite i namočite u većoj količini vode. Ujutro ga u punom loncu posoljene vode prokuhajte.

Zapalite laganu vatru, namjestite tronožac i kotlić te u njega stavite malo ulja i nasjeckanu slaninu. Promiješajte i ostavite nekih desetak minuta. Potom dodajte nasjeckani luk, mrkvu, češnjak, posolite i ostavite da se kratko prodinsta.

Zatim dodajte ranije prokuhani grah i vodu. Odmah stavite više vode kako bi se grah lagano krčkao, a zbog isparavanja da vam ne bi ispao presuh. Ostavite da se krčka do 30 minuta.

Potom dodajte kobasice i pred sam kraj dodatno začinite crvenom paprikom, ljutim papričicama, peršinom i ostalim začinima po želji. Pustite da se kuha još 15-ak minuta i poslužite.