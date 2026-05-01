Ako ste i vi jedan od onih koji tradicionalno jedu grah za Praznik rada, onda ovaj recept morate iskušati. Odličan je ako radite feštu kod kuće, a gosti će biti oduševljeni okusima
Najbolji recept za prvomajski grah koji morate isprobati!
Grah se oduvijek nalazio u tanjurima sirotinje, kako seljaka tako i radničke klase pa nekako ima smisla što se jede i na Međunarodni praznik rada.
Uz tu namirnicu su odrasle generacije, jer je oduvijek bila jeftina i izdašna. Od male količine se mogao napraviti pun lonac, a kako sirovi grah ima preko 300 kalorija na 100 grama, bogat je vlaknima i ugljikohidratima, od njega se čovjek mogao dobro najesti i dobiti dodatnu snagu za teške poslove koji su bili pred njim.
U nastavku vam donosimo odličan recept za prvomajski grah koji će baš svi obožavati!
Recept za grah u kotliću
Sastojci:
- 2 kg graha
- 5 velikih mrkvi
- 2 veće glavice luka
- 4 češnja češnjaka
- 250 g špeka
- 10+ komada Kranjskih kobasica
- crvena mljevena paprika
- sol
- ljuta papričica
Priprema:
Večer prije grah operite i namočite u većoj količini vode. Ujutro ga u punom loncu posoljene vode prokuhajte.
Zapalite laganu vatru, namjestite tronožac i kotlić te u njega stavite malo ulja i nasjeckanu slaninu. Promiješajte i ostavite nekih desetak minuta. Potom dodajte nasjeckani luk, mrkvu, češnjak, posolite i ostavite da se kratko prodinsta.
Zatim dodajte ranije prokuhani grah i vodu. Odmah stavite više vode kako bi se grah lagano krčkao, a zbog isparavanja da vam ne bi ispao presuh. Ostavite da se krčka do 30 minuta.
Potom dodajte kobasice i pred sam kraj dodatno začinite crvenom paprikom, ljutim papričicama, peršinom i ostalim začinima po želji. Pustite da se kuha još 15-ak minuta i poslužite.
