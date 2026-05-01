preukusan je!

Najbolji recept za prvomajski grah koji morate isprobati!

Ako ste i vi jedan od onih koji tradicionalno jedu grah za Praznik rada, onda ovaj recept morate iskušati. Odličan je ako radite feštu kod kuće, a gosti će biti oduševljeni okusima

Admiral

Grah se oduvijek nalazio u tanjurima sirotinje, kako seljaka tako i radničke klase pa nekako ima smisla što se jede i na Međunarodni praznik rada.

Uz tu namirnicu su odrasle generacije, jer je oduvijek bila jeftina i izdašna. Od male količine se mogao napraviti pun lonac, a kako sirovi grah ima preko 300 kalorija na 100 grama, bogat je vlaknima i ugljikohidratima, od njega se čovjek mogao dobro najesti i dobiti dodatnu snagu za teške poslove koji su bili pred njim.

U nastavku vam donosimo odličan recept za prvomajski grah koji će baš svi obožavati!

Recept za grah u kotliću

Sastojci:

  • 2 kg graha
  • 5 velikih mrkvi
  • 2 veće glavice luka
  • 4 češnja češnjaka
  • 250 g špeka
  • 10+ komada Kranjskih kobasica
  • crvena mljevena paprika
  • sol
  • ljuta papričica

Priprema:

Večer prije grah operite i namočite u većoj količini vode. Ujutro ga u punom loncu posoljene vode prokuhajte. 

Zapalite laganu vatru, namjestite tronožac i kotlić te u njega stavite malo ulja i nasjeckanu slaninu. Promiješajte i ostavite nekih desetak minuta. Potom dodajte nasjeckani luk, mrkvu, češnjak, posolite i ostavite da se kratko prodinsta.

Zatim dodajte ranije prokuhani grah i vodu. Odmah stavite više vode kako bi se grah lagano krčkao, a zbog isparavanja da vam ne bi ispao presuh. Ostavite da se krčka do 30 minuta.

BOGAT OBROK Jutarnja bomba proteina - Recept za tortilju s tunom i jajima koja puni energijom
Jutarnja bomba proteina - Recept za tortilju s tunom i jajima koja puni energijom

Potom dodajte kobasice i pred sam kraj dodatno začinite crvenom paprikom, ljutim papričicama, peršinom i ostalim začinima po želji. Pustite da se kuha još 15-ak minuta i poslužite. 

20 najjačih bolova: Tko misli da je porod na popisu, vara se...
BOL KOJA UISTINU BOLI

20 najjačih bolova: Tko misli da je porod na popisu, vara se...

Bol može biti tupa ili oštra, akutna i kronična. Akutna traje manje od tri do šest mjeseci. Obično je izravno povezano s oštećenjem mekog tkiva, rane ili uganuća gležnja. Kronična bol traje više od šest mjeseci
Suzdržite se! Evo što ne smijete reći svakom znaku Zodijaka
IZJAVE KOJE VODE U SVAĐU

Suzdržite se! Evo što ne smijete reći svakom znaku Zodijaka

Najgore izjave za svaki znak: Blizanac se vrijeđa ako mu kažete da zašuti, Raka ćete uzrujati ako mu kažete da ćete uraniti, a Vagu ako tražite da stiša glazbu
Skrivene opsesije: Rak žudi za uspjehom, ali ne na poslu, Ovan je opsjednut kupovinom...
ŠTO IH POKREĆE?

Skrivene opsesije: Rak žudi za uspjehom, ali ne na poslu, Ovan je opsjednut kupovinom...

Astrolozi su prema njihovim specifičnim karakteristikama izdvojili opsesije koje ima svaki znak Zodijaka, a koje im svjesno ili nesvjesno kontroliraju život. Jesu li pogodili za vas?

