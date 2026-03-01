Obavijesti

BOGAT OBROK

Jutarnja bomba proteina - Recept za tortilju s tunom i jajima koja puni energijom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: 123RF

Tražite doručak koji je brz, ukusan i stvarno bogat proteinima? Ova tortilja s tunom i povrćem pravo je rješenje za sve koji žele započeti dan energično, a da pritom ne osjećaju glad do ručka

Admiral

Proteini iz jaja i tune pomažu u izgradnji i očuvanju mišića, dok povrće i tortilja od cjelovitog brašna dodaju vlakna i vitamine koji vašem tijelu daju dugotrajnu energiju.

Ovaj doručak nije samo nutritivno bogat, već i vizualno privlačan. Špinat daje svježu zelenu boju, cherry rajčice dodaju sočnost i prirodnu slatkoću, a tortilja sve lijepo povezuje u praktičan obrok koji možete ponijeti i ako žurite. Priprema traje samo nekoliko minuta, a rezultat je fini, zasitan i bogat proteinski doručak s oko 30 g proteina, idealan za početak produktivnog dana.

Sastojci koji će vam biti potrebni:

  • 3 jaja

  • 100 g tune u vlastitom soku

  • 50 g cherry rajčica

  • 50 g svježeg špinata

  • 1 mala žličica maslinovog ulja

  • 1 tortilja od cjelovitog brašna

  • sol, papar i suhi začini po ukusu

Priprema:

  • U tavi zagrijte maslinovo ulje i kratko popržite špinat i nasjeckane cherry rajčice, oko 2–3 minute, dok povrće ne omekša, ali i dalje zadrži svježinu i boju.

  • Umutite jaja sa soli, paprom i suhim začinima po želji. Ako volite, možete dodati i malo sušenog origana ili paprike u prahu za dodatni okus.

  • Dodajte jaja u tavu i lagano miješajte dok se ne stvori mekana omlet baza. Pazite da jaja ne prepržite, kako tortilja ne bi bila suha.

  • Dodajte tunu i kratko promiješajte da se sve sjedini, pazeći da tuna zadrži svoj sočan okus.

  • Tortilju lagano zagrijte na tavi ili u mikrovalnoj, zatim napunite smjesom od jaja, povrća i tune.

  • Zamotajte tortilju i poslužite odmah, možete je narezati na polovice za lakše jedenje.

Ako želite dodatnih proteina i kremastiju teksturu, umiješajte malo svježeg sira ili grčkog jogurta u smjesu prije punjenja tortilje. Također, za dodatni crunch, možete dodati nekoliko listova rukole ili tanko narezanu papriku unutar tortilje.

Ovaj doručak je idealan izbor za sve koji žele zdravo i hranjivo rješenje ujutro. Kombinacija jaja, tune i povrća čini ga ne samo zasitnim i nutritivno bogatim, nego i dovoljno fleksibilnim da ga prilagodite vlastitim okusima. 

