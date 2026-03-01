Jutarnja bomba proteina - Recept za tortilju s tunom i jajima koja puni energijom

Proteini iz jaja i tune pomažu u izgradnji i očuvanju mišića, dok povrće i tortilja od cjelovitog brašna dodaju vlakna i vitamine koji vašem tijelu daju dugotrajnu energiju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Žena pretvorila prostor vrta u prekrasnu vanjsku kuhinju: 'Koštalo me je samo 500 kuna' | Video: KanalRi

Ovaj doručak nije samo nutritivno bogat, već i vizualno privlačan. Špinat daje svježu zelenu boju, cherry rajčice dodaju sočnost i prirodnu slatkoću, a tortilja sve lijepo povezuje u praktičan obrok koji možete ponijeti i ako žurite. Priprema traje samo nekoliko minuta, a rezultat je fini, zasitan i bogat proteinski doručak s oko 30 g proteina, idealan za početak produktivnog dana.

Sastojci koji će vam biti potrebni:

3 jaja

100 g tune u vlastitom soku

50 g cherry rajčica

50 g svježeg špinata

1 mala žličica maslinovog ulja

1 tortilja od cjelovitog brašna

sol, papar i suhi začini po ukusu

Priprema:

U tavi zagrijte maslinovo ulje i kratko popržite špinat i nasjeckane cherry rajčice, oko 2–3 minute, dok povrće ne omekša, ali i dalje zadrži svježinu i boju.

Umutite jaja sa soli, paprom i suhim začinima po želji. Ako volite, možete dodati i malo sušenog origana ili paprike u prahu za dodatni okus.

Dodajte jaja u tavu i lagano miješajte dok se ne stvori mekana omlet baza. Pazite da jaja ne prepržite, kako tortilja ne bi bila suha.

Dodajte tunu i kratko promiješajte da se sve sjedini, pazeći da tuna zadrži svoj sočan okus.

Tortilju lagano zagrijte na tavi ili u mikrovalnoj, zatim napunite smjesom od jaja, povrća i tune.

Zamotajte tortilju i poslužite odmah, možete je narezati na polovice za lakše jedenje.

Ako želite dodatnih proteina i kremastiju teksturu, umiješajte malo svježeg sira ili grčkog jogurta u smjesu prije punjenja tortilje. Također, za dodatni crunch, možete dodati nekoliko listova rukole ili tanko narezanu papriku unutar tortilje.

Ovaj doručak je idealan izbor za sve koji žele zdravo i hranjivo rješenje ujutro. Kombinacija jaja, tune i povrća čini ga ne samo zasitnim i nutritivno bogatim, nego i dovoljno fleksibilnim da ga prilagodite vlastitim okusima.