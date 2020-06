Najbolji savjet za njegu kovrča - sve počinje od pravilnog pranja

Ako je kosa jako zapetljana, koristite regenerator prije šampona. Pranje započnite s toplom vodom, no onda se prebacite na hladnu da bi 'zapečatili' krajeve, a kosu ostavite da se osuši na zraku

<p>Svaki tip kose ima svoje specifične potrebe i zahtjeva drugačije režime njege te sredstva. No, ako imate kovrčavu kosu postoji jedan trik koji doista čini razliku, tvrdi slavna frizerka Miko Branch.</p><p>Ta je osnivačica poznatog brenda za njegu kose Miss Jessie's rekao kako pravilna njega za kovrčavu kosu započinje već pod tušem.</p><p>Pogledajte kako sami možete najbolje prekriti sijede:</p><p>Kovrčava kosa je po svojoj prirodi vrlo suha i tankih vlasi, stoga je nužno koristiti proizvode za pranje namijenjene isključivo vašem tipu kose. Od vitalne je važnosti dobro je hidratizirati i spriječiti petljanje tankih vlasi, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/one-hair-care-tip-this-hair-stylists-gives-everyone-with-curls">Mind&Body; Green.</a></p><h2>Sve je u pranju</h2><p>Važno je sljedeće - pomoću tople vode očistiti vlasište kako biste klonili nakupljanje, prljavštinu i znoj, zatim se prebaciti na hladnu vodu da biste 'zapečatili' krajeve. Dobar je trik, ako je kosa jako zapetljana, prvo koristit regenerator, a potom šampon, jer je tada nećete toliko lomiti kod pranja. Uvijek koristite češalj sa širokim zubima za nježno odvajanje i ručnik od mikrofibre.</p><p>Što se tiče raščešljavanja, napravite to još pod tušem kad je na kosi regenerator i potom isperite te više nemojte češljati.</p><p>- Ne koristite fen za sušenje, uvijek kovrčavu kosu sušite na zrak i isplanirajte pranje u vrijeme kada si to možete dopustiti - ističe Branch. </p><p>U slučajevima kad je ipak prehladno za to, tada bi trebali koristiti difuzor s postavljenom sušilicom za puhanje.<br/> </p>