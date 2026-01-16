Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Najbolji su radnici koji su došli mladi s diplomom i bez iskustva

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Najbolji su radnici koji su došli mladi s diplomom i bez iskustva

U Jugotransportu već godinama zapošljavaju mlade bez radnog iskustva koji uče posao od starijih i iskusnijih službenika. Nakon edukacije u firmi, takvi ljudi redovito budu najbolji zaposlenici

Admiral

Poduzeće Jugotransport je jedan od rijetkih radnih kolektiva u Zagrebu čija su vrata širom otvorena mladim ljudima s diplomama srednjih i visoke i škola, koji nemaju prethodnog radnog iskustva. Organi upravljanja i uprava poduzeća iz Vodovodne ulice već dulje vode kadrovsku politiku čiji sukus bi bio otprilike ovo. Mladići ili djevojka sa završenom odgovarajućim stručnom školom dolaskom u poduzeće, uz pomoć i pod paskom starijih, iskusnih službenika, prolaze kroz takozvanu praktičnu školu na radnome mjestu i tek tad poduzeće od njih može očekivati potrebnu radnu silu, rekao je u razgovoru za Večernji list na današnji dan 1967. godine Andrej Kiš, direktor poduzeća Jugotransport.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026