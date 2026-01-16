Najbolji su radnici koji su došli mladi s diplomom i bez iskustva

Poduzeće Jugotransport je jedan od rijetkih radnih kolektiva u Zagrebu čija su vrata širom otvorena mladim ljudima s diplomama srednjih i visoke i škola, koji nemaju prethodnog radnog iskustva. Organi upravljanja i uprava poduzeća iz Vodovodne ulice već dulje vode kadrovsku politiku čiji sukus bi bio otprilike ovo. Mladići ili djevojka sa završenom odgovarajućim stručnom školom dolaskom u poduzeće, uz pomoć i pod paskom starijih, iskusnih službenika, prolaze kroz takozvanu praktičnu školu na radnome mjestu i tek tad poduzeće od njih može očekivati potrebnu radnu silu, rekao je u razgovoru za Večernji list na današnji dan 1967. godine Andrej Kiš, direktor poduzeća Jugotransport.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+