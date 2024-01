Najboljih 6 napitaka za jačanje imuniteta u borbi protiv bolesti

Imunološki sustav je prirodna obrambena mreža tijela koja se sastoji od stanica, tkiva i organa koji pomažu u zaštiti tijela od bakterija, virusa, gljivica i drugih štetnih tvari. Imunološki sustav predstavlja barijeru koja sprječava napadače da uđu u naše tijelo, ali također ima zamršen sustav stanica za borbu protiv patogena ako ipak dopru u tijelo.

Opći zdrav način života koji osigurava puno kvalitetnog sna neophodan je za jak imunitet. Pravilna prehrana i konzumacija blagotvornih pića također mogu pomoći u jačanju imunološkog sustava. EatThis donosi idjeje za pića koja jačaju imunitet.

Voda

Budući da se naša tijela sastoje od oko 60 do 70 posto vode, a svaka tjelesna funkcija zahtijeva vodu, ispijanje odgovarajućih količina H20 dobro je mjesto za početak kako bi vaš imunološki sustav funkcionirao. Kada je vaše tijelo dehidrirano, ono može potaknuti rast bakterija i virusa. Zato je toliko važno da svaki dan pijete optimalnu količinu vode za potrebe vašeg tijela. Stručnjaci nerijetko govore o važnosti najmanje osam čaša vode u danu, no to je individualno.

Neki od načina na koje voda pomaže u podržavanju imunološkog sustava je potpomaganje apsorpcije hranjivih tvari i održavanje sluznice u nosu, ustima i grlu koje su često prva linija obrane protiv patogena i prirodna prepreka infekcijama. Voda je također bitna komponenta limfne tekućine, koja dostavlja bijele krvne stanice koje pomažu u borbi protiv infekcija.

Studija objavljena u časopisu Medical Hypotheses objavila je da su ljudi koji su bili dehidrirani prije zaraze COVID-19 bile izložene povećanom riziku smrti. Autori preporučuju da bi trebale postojati javnozdravstvene preporuke da se pije više vode kako bi se spriječilo i postiglo bolje rezultate u borbi protiv COVID-19.

Zeleni čaj

Zeleni čaj odličan je napitak u kojem možete uživati kako biste ojačali prirodnu obranu svog tijela. Bogat je korisnim polifenolima flavonoidima koji pružaju nebrojene zdravstvene prednosti, od smanjenja rizika od srčanih bolesti i određenih vrsta raka do upravljanja sistemskim upalama.

Prema studiji objavljenoj u časopisu Molecules, zeleni čaj jača imunitet svojim antioksidansima koji pomažu u zaštiti stanica od oksidacije i reaktivnih vrsta kisika. Smatra se da zeleni čaj štiti od bolesti i infekcija svojim antioksidativnim kapacitetom. Također je bez kalorija i ima dugu povijest zbog brojnih dobrobiti koje promiču zdravlje.

Kefir

Kefir je fermentirani napitak nalik jogurtu napravljen od različitih vrsta mlijeka, poput kravljeg, ovčjeg i kozjeg. Poput jogurta, kefir je bogat različitim korisnim probioticima koji pomažu u održavanju ravnoteže mikrobiote gastrointestinalnog trakta. Glavna korisna bakterija kefira je Lactobacillus kefiri, dok su glavni probiotici tradicionalnog jogurta Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus.

Pregledni članak objavljen u časopisu Nutrients objavio je da kefir ima antioksidanse, antimikrobne, protuupalne i mnoge druge zdravstvene prednosti.

Čaj od limuna i đumbira

Bilo da pripremate sami čaj od limuna i đumbira ili ga kupujete u supermarketu, ovaj je biljni čaj odličan izbor za održavanje imuniteta. Čaj se priprema miješanjem svježe naribanog đumbira i soka od limuna u vrućoj vodi. Čaj s limunom i đumbirom bogat je vitaminom C, antioksidansom za koji je poznato da pomaže u zaštiti stanica od oksidativnog oštećenja. Vitamin C također ima protuupalna svojstva i pomaže u smanjenju negativnih imunoloških odgovora, prema istraživanju objavljenom u časopisu Antioxidants.

Đumbir također posjeduje više od 100 bioaktivnih spojeva koji pomažu u borbi protiv mučnine, smanjuju rizik od određenih vrsta raka, poboljšavaju lipide u krvi, smanjuju upalu i još mnogo toga, prema istraživanju objavljenom u časopisu Nutrients.

Sok od naranče ili grejpa

Sok od naranče često se promiče kao piće izbora ako se pokušavate boriti protiv virusa prehlade ili gripe, a postoji značajna znanstvena potpora pijenju soka od citrusa za vaš imunološki sustav. Prema studiji objavljenoj u časopisu Frontiers in Immunology, vitamin C i folat u sokovima citrusa održavaju integritet imunoloških barijera i štite mnoge vrste imunoloških stanica, uključujući prirodne stanice ubojice i T-stanice. Štoviše, bioaktivni spojevi u citrusima imaju protuupalni učinak za jačanje imuniteta.

Sokovi od naranče i grejpa bogati su hranjivim tvarima i pružaju više od 100 posto ukupnog vitamina C koji vam je dnevno potreban u jednoj porciji. Ovi voćni sokovi također sadrže vitamin A i folat. Kada kupujete sok od naranče, čak možete pronaći opcije koje su obogaćene vitaminom D, hranjivim sastojkom za koji se odavno zna da je neophodan za zdrav imunitet.

Sok od rajčice

Poput agruma, rajčice su bogate vitaminom C kao i likopenom, korisnim antioksidansom karotenoidom koji ima mnoga svojstva koja promiču zdravlje i poznato je da pomaže u suzbijanju sistemske upale.

Juha od rajčice često se preporučuje kada imate prehladu ili gripu zbog vitamina C, ali osvježavajući sok od rajčice osigurat će slične količine vitamina C. Ono što je sjajno kod soka od rajčice jest da uz malo kalorija i bez dodanog šećera sadrži gotovo 100 posto vitamina C koji vam je potreban u jednom danu. Kako biste održali razinu natrija pod kontrolom, potražite sok od rajčice s nižim udjelom natrija.