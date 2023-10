Najčešća mjesta u domu gdje se skrivaju stjenice, a iskoristite i trik kako ublažiti svrab na koži

Prevencijske mjere i zaštita od stjenica koje kao pojedinci možemo učiniti su održavanje prostora i površina čistima. Kako stjenice migriraju najvećim dijelom u prtljazi gostiju, obvezno je detaljno pregledavati prostore nakon što isti napuste objekt i to na način da se pregledaju sve pukotine u prostoru. Posebnu pozornost treba obratiti na prtljažne prostore (tzv. sanduke kreveta), treba pregledati posteljinu, madrace, podnice, uzglavlja kreveta, slike, stoliće, utičnice, audiovizualnu opremu, ogledala, rolete, rasvjetna tijela, laminatne i parketne podove itd. Metalne konstrukcije kreveta mogu ograničiti kretanje stjenica jer se teško penju po glatkim i tvrdim podlogama, kažu u Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Napominju da stjenice ne prenose uzročnike zaraznih bolesti, ali znaju biti vrlo neugodne.

- Koliko je poznato, stjenice ne prenose uzročnike zaraznih bolesti. Unatoč činjenici da nemaju ulogu kao vektori (prijenosnici) uzročnika zaraznih bolesti, stjenice imaju javnozdravstveno značenje zbog lokalnih kožnih reakcija na ubode i zbog mogućega izazivanja anemije u ljudi koji žive u trajno infestiranim prostorima. Kod nekih osoba ubodi stjenica uzrokuju ozbiljni psihološki stres. Kožne reakcije su posljedice tvari koje stjenice ubrizgavanju prilikom uzimanja obroka krvi. Najčešće lokalne reakcije javljaju se u obliku promjena nalik na one kod uboda komaraca. Kod preosjetljivih pojedinaca mogu se javiti i sistemske alergijske reakcije, sve do najtežeg oblika, tj. anafilaktičkog šoka - pojasnili su.

- Reakcije na ubode mogu biti odgođene do 9 dana prije nego se lezije pojave, što može izazvati zabunu u pogledu porijekla ugriza. Alergijske reakcije se obično javljaju unutar 1 do 24 sata, a uključuju uzdignute crvenkaste promjene kože različitih veličina i oblika, uz svrbež i upalu - dodaju.

Foto: Dreamstime_

Pojasnili su i zašto širenje stjenica posebno izraženo tijekom putovanja.

- Problematika stjenica je uglavnom povezana s pojavnosti u različitim transportnim sredstvima poput zrakoplova, kruzera, autobusa, vlakova, brodova i jahti, pa takvu pojavu nazivamo putničko-turističkom infestacijom. Pojavnost stjenica na našem prostoru s pravom možemo tumačiti kao posljedicu dolaska turista iz raznih dijelova svijeta i bolje prometne povezanosti s udaljenim destinacijama. Često mijenjanje turističkih destinacija, raširenost putovanja zrakoplovima, odvojeno putovanje prtljage od putnika i još mnogobrojni drugi faktori, omogućuju pasivan prijenos stjenica koje su zavučene u naborima prtljage, odjeće i općenito u samim prijevoznim sredstvima. Kada se stjenice donesu na neku destinaciju koriste sve moguće načine širenja u novoj sredini, npr. preko staroga namještaja, razne opreme, pokućstva, garderobe, ali i migracijom u susjedne prostore, sve u svrhu potrage za hranom - objasnili su na svojoj internetskoj stranici.

Stjenice se, napominju, znaju skrivati posvuda - u pukotinama zidova, u podovima i na stropovima, u namještaju, ispod lajsni, u okvirima prozora, u štokovima, ispod tapeta, u madracima, posteljini, u okvirima slika, pored električnih vodova, ispod utičnica, ispod tapeciranog namještaja itd.

Opisali su kako ih prepoznati i kako se hrane

- Odrasle stjenice nalikuju sjemenkama jabuke, imaju karakterističan sladunjav miris, sličan mirisu plijesni, čak se uspoređuju i sa mirisom svježih malina. Miris se javlja pri većoj infestaciji ili kada se stjenice nagnječe. Možemo ih uočiti i po malim crnim točkicama koje ostaju od njihovog izmeta te po krvavim tragovima na posteljini nakon njihovog hranjenja - kažu u Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Foto: DREAMSTIME

- Hrane se obično noću i to krvlju čovjeka i sisavaca, a u njihovom nedostatku napadaju i ptice, žabe i guštere. Privlači ih toplina i ugljični dioksid (CO2). Hranjenje je bezbolno, jer stjenica probija kožu s dvije šuplje cjevčice. S jednom cjevčicom injektira slinu koja sadrži antikoagulanse za sprječavanje zgrušavanja krvi i anestetike tako da domaćin ništa ne osjeća, a drugom povlači krv. Nimfe (mlade stjenice) se hrane kraće, svega 3 minute, dok odrasla stjenica uzima obrok 10 do 15 minuta nakon čega se vraćaju u svoje skrovište probavljati hranu. Hrane se svakih 5 do 10 dana - pojasnili su.

Reakcije na stjenice uglavnom su lokalnog karaktera, u obliku mrlja i svraba koji ublažava stavljanje nečeg hladnog na kožu. Kod jačih reakcija je preporuka potražiti liječničku pomoć.

Kako se zaštititi od stjenica?

Naglašavaju da suzbijanje stjenica je najbolje prepustiti stručnjacima iz tvrtki koje se bave dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom.

Dugo mogu biti bez hrane

- Kućna stjenica (lat. Cimex lectularius L.; eng. Bed bug) spada u porodicu beskrilnih insekata Cimicidae, koji se hrane krvlju. Rasprostranjena je na gotovo svim kontinentima, a uglavnom je nalazimo u područjima s umjerenom klimom. Kućna stjenica je 5,5-7 mm dužine i 2,5-3 mm širine. Tri do šest dana nakon oplodnje ženka polaže 6-10 jaja u razdoblju od oko 6 dana. Tijekom života može producirati do 200 jaja, nekada i više (do 500). Ima 5 razvojnih stadija i u idealnim uvjetima (ljetni mjeseci) od jajašca do odrasle jedinke prođe oko 6 tjedana - kažu u Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Stjenice su, dodaju, termolabilne pa ih temperature od - 17 i + 41 ubijaju za dva sata (odrasle jedinke), a na -18 i + 45 se uništavaju i njihova jaja. Inače, stjenice žive između šest mjeseci i godine dana, a prema nekim novijim istraživanjima, znaju živjeti i dulje - u uvjetima nedostatka hrane. Odrasla stjenica može bez hrane preživjeti čak do pet mjeseci.