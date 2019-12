Ovih osam simptoma znači da imate neku alergijsku reakciju

Alergije se događaju kada imunološki sustav pretjerano reagira na određenu tvar. Nakon izloženosti alergenu tijelo nakuplja svoj obrambeni sustav stvarajući kemikaliju koja se naziva histamin. Bilo da je okidač u peruti kućnih ljubimaca, kikiriki maslacu ili ubodu pčela, ovi histamini uzrokuju kod osoba s alergijama širok raspon simptoma.

Pa kako prepoznati jeste li na nešto alergični? Jedini način na koji možete biti 100 posto sigurni jest da obavite testiranje na alergije, ali dok to ne napravite, važno je imati na umu ove znakove mogućih alergija, tako da možete biti spremni ako se alergijska reakcija pojavi neočekivano.

Svrab i osip su česti simptomi kontaktnog dermatitisa

Kontaktni dermatitis je vrsta alergijske reakcije koja se pojavljuje na koži nekoliko sati nakon fizičkog kontakta s alergenom. Svakodnevne stvari poput kreme za sunčanje, parfema, nakita i kozmetike izazivaju takvu reakciju kod osoba koje su alergične.

U mnogim slučajevima osip ili svrab će započeti na mjestu gdje je alergen prvi put dodirnuo vaše tijelo, iako se može proširiti i na druga mjesta. Na primjer, ako ste alergični na zlato u ogrlici, vjerojatno ćete osjetiti svrbež i crvenilo u vratu. Isto tako, ako ste alergični na aditive u svom remenu, vjerojatno ćete osjetiti svrbež oko trbuha.

Reakcije kontaktnog dermatitisa obično nisu tako ozbiljne ili opasne po život kao što mogu biti alergijske reakcije na hranu ili lijek. Međutim, svejedno mogu ometati vaš svakodnevni život, zbog čega alergijski test može biti od koristi kako biste izbjegli potencijalno ozbiljnije reakcije u budućnosti.

Ako osjetite svrbež ili osip nakon jela određene hrane, možda ste alergični na nju

- Gotovo sve alergije povezane su s nekom vrstom kožnih simptoma, posebno alergija na hranu - tvrdi Purvi Parikh, alergolog i imunolog, te dodaje da to može biti bilo što, od svrbeža na vašoj koži, jeziku i grlu, do osipa, ekcema ili crvenila.

Ekcem je crvena upala popraćena svrbežom, a osip je 'natečen' i pojavljuje se u grozdovima.

Liječnik Parikh rekao je da je važno napomenuti da je prisutnost simptoma povezanih s kožom (poput osipa) jedna od najvećih razlika između alergija na hranu i intolerancije na hranu. To je zato što alergije aktiviraju cijeli imunološki sustav, dok intolerancija može utjecati samo na određena područja, poput probave.

- U gotovo 90 posto alergijskih reakcija na hranu postoje simptomi koji se pojavljuju na koži - objašnjava dr. Parikh.

Drugim riječima, intolerancija na laktozu može prouzročiti simptome poput vjetrova ili nadutosti, no vjerojatno nećete razviti osip, ako popijete malu količinu mlijeka. S druge strane, ako imate alergiju na lješnjak očekujte da će vam se na licu, rukama, trbuhu i nogama stvoriti osip.

Kožne reakcije na hranu mogu se pojaviti već nekoliko minuta nakon jedenja alergena, mada ponekad mogu potrajati i satima. Ponekad se reakcija može pogoršati tako što više jedete hranu na koju ste alergični. Zbog toga je najbolje posjetiti liječnika čak i ako osjetite blage simptome nakon jela.

Suzne oči često su simptom alergijske reakcije

Oči su vam suzne svaki put kada ste u blizini susjedove mačke? To vrlo vjerojatno nije zato jer je u vama pobudila emocije. Dlakavi kućni ljubimci izazivaju alergijske reakcije u obliku svraba i suznih očiju. Također, ostale tvari poput sastojaka u otopini kontaktnih leća ili čak i parfem u osvježivaču zraka mogu uzrokovati da protrljate kapke i posegnete za kapima za oči.

Suzne oči često dolaze i s drugim simptomima, poput curenja iz nosa, i također su povezani s alergijom. Dobra vijest je da alergolozi mogu provesti poseban kožni test koji će vam točno znati koji su vaši okidači za to. Mogu vam dati i posebnu injekciju zbog koje će simptomi vaše alergije ipak biti manje ozbiljni.

Možda imate alergiju ako kašljete i imate druge simptome astme

Ako imate svrbež, kašljete, i u plućima čujete neobičan zvuk poput zavijanja, to bi mogao biti znak da imate ozbiljnu alergijsku reakciju. Neobičan zvuk prilikom udisaja možete povezati sa simptomima alergijskog rinitisa (kronična upala nosne sluznice), koji inače nije opasan po život. Ta se alergija javlja kod 78 posto ljudi koji imaju astmu.

Ova vrsta reakcije se ne događa samo kod alergija na pelud, grinje ili prašinu. Astmatične simptome možete imati i u roku od nekoliko minuta od jedenja hrane na koju ste možda alergični ili nakon što vas ubode neki insekt.

- Ljudi koji već imaju astmu, bilo da je ona uzrokovana peludom ili vježbanjem, izloženi su riziku zbog više smrtonosnih reakcija na hranu - tvrdi dr. Parikh. Zato je presudno otići na test za alergije ako već imate astmu, bez obzira na to koliko je vaše stanje ozbiljno.

Svrab u ustima i grlu može biti znak i alergije na hranu i sezonskih alergija

Kada se histamin aktivira u nosnim otvorima događa se začepljenje. To može uzrokovati istjecanje suvišne sluzi u stražnji dio grla, što stvara neugodan osjećaj. Uz to, udisanje alergena može nadražiti sluznicu grla. Ovu alergiju ne uzrokuju samo alergije koje su u zraku. Poznato je da alergije na hranu također izazivaju oticanje i svrbež u ustima.

Neki ljudi možda neće osjetiti ovaj simptom svaki put kada pojedu hranu na koju su alergični. No, bilo da su vaše reakcije blage ili oštre, ipak biste trebali izbjegavati okidače koji uzrokuju alergijsku reakciju.

Reakcija na hranu ili lijekove može uzrokovati oticanje po cijelom tijelu

Histaminici mogu uzrokovati 'bubrenje' određenih područja na vašem tijelu. Ovakva vrsta reakcije može se pojaviti na koži kao i na mjestima koja ne možete vidjeti, poput grla. Oticanje jezika i problemi s disanjem oba su znaka umjerene do teške alergijske reakcije na hranu.

Oteklina unutar grla ne smije se uzimati olako, jer ako se ne liječi, čovjeku se može u potpunosti blokirati dišni put i onemogućiti disanje. Povraćanje, proljev i jaki grčevi u trbuhu također mogu ukazivati ​​na alergijsku reakciju na hranu ili lijekove.

- Ljudi možda ne shvaćaju jake grčeve u želucu, povraćanje ili proljev koji prate i simptome na koži da su znak ozbiljne alergijske reakcije na hranu - upozorava.

Neke ozbiljne alergijske reakcije mogu uzrokovati nesvjesticu

Vrtoglavica i gubitak svijesti su zaista znakovi da imate ozbiljniju reakciju. To je uobičajeno kod jakih alergija na hranu poput kikirikija, orašastih plodova, jaja, kao i na pčelinje ubode i paukove ugrize.

Kad tijelo u odgovoru na alergen oslobađa veliki broj histamina, ono uzrokuje širenje krvnih žila. To može dovesti do naglog, dramatičnog pada krvnog tlaka, što može dovesti do vrtoglavice i izazvati nesvjesticu. Ako se to dogodi vama (ili vašem djetetu), trebali biste potražiti hitnu medicinsku pomoć, neovisno o tome postoje li vidljivi dokazi alergijske reakcije, piše Insider.

