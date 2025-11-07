Najčešće greške u ugovoru o kupoprodaji nekretnine

Ugovori o prijenosu prava vlasništva na stanovima, kućama ili zemljištima, često sadrže propuste koji kasnije uzrokuju sporove, blokade u zemljišnim knjigama i znatne troškove. Slijedi pregled najčešćih grešaka, uz praktične smjernice kako ih na vrijeme izbjeći.

Nedovoljna provjera vlasništva i pravnih tereta

Najkritičniji previd jest nedovoljna provjera stvarnog stanja vlasništva. Kupac često pregleda samo oglas, a preskače detaljan uvid u zemljišnoknjižni izvadak i katastarske podatke.

Provjerite upis vlasništva prodavatelja: mora biti uknjižen bez tereta (bez zabilježbi spora, ovrha ili plombi)

Identificirajte terete: hipoteke, služnosti, pravo prvokupa, zabilježbe ili sudske mjere mogu ograničiti raspolaganje nekretninom

Uskladite katastar i zemljišne knjige: razlike u površini ili čestici stvaraju rizik pri uknjižbi vlasništva kupca

Ako postoji bračna stečevina, zatražite suglasnost bračnog druga prodavatelja

Neusklađeni podaci o nekretnini

Netočni ili nepotpuni podaci najčešći su izvor odbijanja prijedloga za uknjižbu.

Podaci o nekretnini: katastarska općina, broj zemljišnoknjižne čestice, broj zgrade i posebnog dijela (kod etažiranih stanova), površina i namjena moraju odgovarati izvatku

Podaci o strankama: ime i prezime, adresa, OIB, broj osobnog dokumenta te način zastupanja (npr. punomoć) moraju biti točni i potpuni

Ako nastupaju suvlasnici, potrebno je navesti njihove idealne dijelove i suglasnosti

Nejasno definiran predmet i cijena kupoprodaje

Neodređen opis predmeta i neprecizna cijena otvaraju prostor za razna tumačenja.

Koristite potpune opise posebnog dijela nekretnine, pripadaka (parkirno mjesto, spremište) i pripadajućih udjela na zajedničkim dijelovima zgrade

Cijenu iskažite brojkama i slovima, a valutu i tečaj pojasnite. U kupoprodajnim odredbama predvidite što cijena uključuje (npr. namještaj, ugrađenu opremu)

U predugovornim fazama koristite precizan kupoprodajni izračun i priložite nacrte ili tlocrt kao sastavni dio ugovora

Nepotpuno uređeni rokovi i uvjeti isplate

Česte su pogreške oko dospijeća, escrow aranžmana i posljedica kašnjenja.

Razradite dinamiku plaćanja (predujam, kapara, završni iznos), rokove i uvjete oslobađanja sredstava

Predvidite escrow ili zaštićeni račun do predaje tabularne izjave i upisa vlasništva kupca

Ugovorite zatezne kamate i ugovorne kazne za zakašnjenje obje strane

Izostanak jasnih klauzula o predaji posjeda i rizicima

Ponekad ugovorom nije jasno precizirano kada i pod kojim uvjetima kupac preuzima nekretninu.

Odredite trenutak predaje posjeda (npr. po isplati cijene i ovjeri tabularne izjave)

Zapišite stanje brojila, predaju ključeva, napravite popis inventara i zapisnik o primopredaji

Uredite tko snosi troškove režija i pričuve do / od dana primopredaje nekretnine

Propusti u tabularnoj izjavi i uknjižbi

Bez valjane tabularne izjave upis vlasništva kupca neće biti moguć.

Tabularna izjava prodavatelja mora biti izričita, s točnim navođenjem nekretnine i cijene te ovjerena kod javnog bilježnika

Ugovorom predvidite rok u kojem je prodavatelj dužan predati tabularnu izjavu i posljedice neispunjavanja ugovorenog roka

Pripremite komplet dokumentacije za zemljišnoknjižni upis: ovjerene primjerke kupoprodajnog ugovora i tabularne izjave, dokaz o plaćenom porezu, pripadajuće priloge

Potpisivanje bez prethodne pravne i tehničke provjere

Potpisivanje kupoprodajnog ugovora bez dubinske provjere dokumentacije često završava sporovima.

Prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji angažirajte stručnjaka za pravnu provjeru i savjete

Pregledajte uporabnu dozvolu, energetski certifikat, suglasnosti suvlasnika i dokaz o plaćenim komunalijama

Kod kuća provjerite stvarno stanje s geodetom, a kod stanova usklađenost etažiranja s izvedenim stanjem

Opasnosti korištenja neusklađenih predložaka

Internet-predlošci često ne prate važeće propise i specifičnosti slučaja.

Predloške prilagodite konkretnom pravnom i činjeničnom okviru

Ugovorne klauzule moraju biti logički usklađene: odredbe o kapari, odustatnini, raskidu ugovora i naknadi štete ne smiju biti kontradiktorne

Uklonite suvišne ili neprovedive odredbe koje bi mogle poništiti ugovorom dogovorene prava i obveze

Pogreške oko kapare, jamstava i ugovornih kazni

Nepravilno definirana kapara ili jamstvo može otežati ostvarenje prava.

Jasno označite je li uplata predujam ili kapara te posljedice odustanka svake strane

Ako se koristi bankarska garancija ili fiducija, precizirajte uvjete aktivacije i rok važenja

Ugovorne kazne definirajte razmjerno potencijalnoj šteti i uskladite ih s rokovima

Porezni i troškovni aspekti

Zanemarivanje poreza i pristojbi stvara iznenadne izdatke.

Odredite tko plaća porez na promet nekretnina ili PDV (ovisno o statusu prodavatelja i vrsti nekretnine)

Precizirajte troškove javnog bilježnika, posrednika u prodaji, zemljišnoknjižnih pristojbi i geodetskih usluga

Ugradite klauzulu o suradnji pri dostavi potrebnih podataka poreznoj upravi

Posebni režimi: bračna stečevina, suvlasništva i etažiranje

Specifične situacije traže dodatne dokumente i klauzule.

Kod bračne stečevine potrebna je suglasnost bračnog druga ili dokaz da je riječ o vlastitoj imovini

Kod suvlasništva uredite prava prvokupa, razgraničenje posjeda i suglasnosti svih suvlasnika

Za posebne dijelove zgrada oslonite se na ispravno provedeno etažno vlasništvo i priložite elaborat o etažiranju

Rizici kod kupnje u izgradnji i preprodaja

Kupnja u ranoj fazi projekta nosi specifične rizike.

Ugovorite bankarsko jamstvo dovršetka ili osiguranje povrata uplaćenih iznosa

Definirajte mjerodavni tlocrt, tolerancije površine i posljedice odstupanja

Uredite prijenos ugovora i suglasnost investitora kod preprodaje prije uporabne dozvole

Ovjera potpisa, punomoći i identifikacija

Formalne pogreške oko identiteta i ovjera, blokiraju provedbu.

Potpisi stranaka i tabularna izjava moraju biti ovjereni. Ako potpisuje opunomoćenik, punomoć treba biti ovjerena s točnim opisom ovlasti

Ugovorom predvidite obvezu stranaka da podnesu sve dodatne dokumente potrebne za provedbu upisa

Digitalno potpisani i elektronički dokumenti

Elektronički formati dobivaju na važnosti, ali moraju zadovoljiti propisane standarde.

Ako se koristi kvalificirani elektronički potpis, provjerite usklađenost s pravilima o valjanosti e-dokumenata

Pri elektroničkoj predaji zemljišnoknjižnih prijedloga osigurajte ispravne formate i certifikate

Kontrolna lista prije sklapanja ugovora

Praktična kontrola smanjuje rizik od skupih pogrešaka, pa bi stoga trebalo:

Uskladiti sve podatke s izvatkom iz zemljišnih knjiga i katastrom

Pripremiti i provjeriti sve priloge: osobne dokumente, punomoći, energetski certifikat, uporabnu dozvolu, dokaz o podmirenim obvezama

Ugovorom precizirati cijenu, rokove, način plaćanja i uvjete predaje posjeda

Osigurati tabularnu izjavu, ovjeru kod javnog bilježnika i pripremu za uknjižbu vlasništva kupca

Najčešće pogreške prodavatelja i kupca

Propusti prodavatelja: nepravodobna dostava tabularne izjave, prikrivanje tereta, odstupanja između stvarnog i ugovornog stanja, neuredni interni podaci i neusklađene izjave suvlasnika.

Propusti kupca: izostanak pravne provjere, plaćanje bez zaštitnih mehanizama, prihvaćanje neprecizno definiranih klauzula i oslanjanje na neprovjerene dokumente

Kako pravilno formulirati odredbe ugovora o kupoprodaji

Za pravnu sigurnost bitno je dosljedno i jasno ugovorno oblikovanje.

Koristite preciznu terminologiju: u tekstu jasno razlikujte prijenos vlasništva, predaju posjeda i prijenos rizika

Uključite zaštitne mehanizme: uvjetne klauzule, escrow račune, jasne rokove i posljedice neispunjenja

Pažljivo uskladite sve odredbe s lokalnim propisima, uz provjeru aktualne sudske prakse

Terminologija i ispravna uporaba ključnih pojmova

Radi jasnoće i provedivosti, obratite pozornost na ispravan oblik izraza.

Umjesto općenitog pojma “ugovor” u tekstu precizirajte “ugovor o kupoprodaji nekretnine" kad govorite o konkretnom pravnom poslu

Fraze poput “kupoprodaje nekretnina” i “kupoprodajnog iznosa” pridonose nedvosmislenosti odredbi