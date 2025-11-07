Kupnja nekretnina može biti prava noćna mora! Greške u ugovorima vode do sporova i blokada. Kako izbjeći skupe pogreške? Provjerite sve, od vlasništva do tabularnih izjava, prije nego bude prekasno
Najčešće greške u ugovoru o kupoprodaji nekretnine
Ugovori o prijenosu prava vlasništva na stanovima, kućama ili zemljištima, često sadrže propuste koji kasnije uzrokuju sporove, blokade u zemljišnim knjigama i znatne troškove. Slijedi pregled najčešćih grešaka, uz praktične smjernice kako ih na vrijeme izbjeći.
Nedovoljna provjera vlasništva i pravnih tereta
Najkritičniji previd jest nedovoljna provjera stvarnog stanja vlasništva. Kupac često pregleda samo oglas, a preskače detaljan uvid u zemljišnoknjižni izvadak i katastarske podatke.
-
Provjerite upis vlasništva prodavatelja: mora biti uknjižen bez tereta (bez zabilježbi spora, ovrha ili plombi)
-
Identificirajte terete: hipoteke, služnosti, pravo prvokupa, zabilježbe ili sudske mjere mogu ograničiti raspolaganje nekretninom
-
Uskladite katastar i zemljišne knjige: razlike u površini ili čestici stvaraju rizik pri uknjižbi vlasništva kupca
-
Ako postoji bračna stečevina, zatražite suglasnost bračnog druga prodavatelja
Neusklađeni podaci o nekretnini
Netočni ili nepotpuni podaci najčešći su izvor odbijanja prijedloga za uknjižbu.
-
Podaci o nekretnini: katastarska općina, broj zemljišnoknjižne čestice, broj zgrade i posebnog dijela (kod etažiranih stanova), površina i namjena moraju odgovarati izvatku
-
Podaci o strankama: ime i prezime, adresa, OIB, broj osobnog dokumenta te način zastupanja (npr. punomoć) moraju biti točni i potpuni
-
Ako nastupaju suvlasnici, potrebno je navesti njihove idealne dijelove i suglasnosti
Nejasno definiran predmet i cijena kupoprodaje
Neodređen opis predmeta i neprecizna cijena otvaraju prostor za razna tumačenja.
-
Koristite potpune opise posebnog dijela nekretnine, pripadaka (parkirno mjesto, spremište) i pripadajućih udjela na zajedničkim dijelovima zgrade
-
Cijenu iskažite brojkama i slovima, a valutu i tečaj pojasnite. U kupoprodajnim odredbama predvidite što cijena uključuje (npr. namještaj, ugrađenu opremu)
-
U predugovornim fazama koristite precizan kupoprodajni izračun i priložite nacrte ili tlocrt kao sastavni dio ugovora
Nepotpuno uređeni rokovi i uvjeti isplate
Česte su pogreške oko dospijeća, escrow aranžmana i posljedica kašnjenja.
-
Razradite dinamiku plaćanja (predujam, kapara, završni iznos), rokove i uvjete oslobađanja sredstava
-
Predvidite escrow ili zaštićeni račun do predaje tabularne izjave i upisa vlasništva kupca
-
Ugovorite zatezne kamate i ugovorne kazne za zakašnjenje obje strane
Izostanak jasnih klauzula o predaji posjeda i rizicima
Ponekad ugovorom nije jasno precizirano kada i pod kojim uvjetima kupac preuzima nekretninu.
-
Odredite trenutak predaje posjeda (npr. po isplati cijene i ovjeri tabularne izjave)
-
Zapišite stanje brojila, predaju ključeva, napravite popis inventara i zapisnik o primopredaji
-
Uredite tko snosi troškove režija i pričuve do / od dana primopredaje nekretnine
Propusti u tabularnoj izjavi i uknjižbi
Bez valjane tabularne izjave upis vlasništva kupca neće biti moguć.
-
Tabularna izjava prodavatelja mora biti izričita, s točnim navođenjem nekretnine i cijene te ovjerena kod javnog bilježnika
-
Ugovorom predvidite rok u kojem je prodavatelj dužan predati tabularnu izjavu i posljedice neispunjavanja ugovorenog roka
-
Pripremite komplet dokumentacije za zemljišnoknjižni upis: ovjerene primjerke kupoprodajnog ugovora i tabularne izjave, dokaz o plaćenom porezu, pripadajuće priloge
Potpisivanje bez prethodne pravne i tehničke provjere
Potpisivanje kupoprodajnog ugovora bez dubinske provjere dokumentacije često završava sporovima.
-
Prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji angažirajte stručnjaka za pravnu provjeru i savjete
-
Pregledajte uporabnu dozvolu, energetski certifikat, suglasnosti suvlasnika i dokaz o plaćenim komunalijama
-
Kod kuća provjerite stvarno stanje s geodetom, a kod stanova usklađenost etažiranja s izvedenim stanjem
Opasnosti korištenja neusklađenih predložaka
Internet-predlošci često ne prate važeće propise i specifičnosti slučaja.
-
Predloške prilagodite konkretnom pravnom i činjeničnom okviru
-
Ugovorne klauzule moraju biti logički usklađene: odredbe o kapari, odustatnini, raskidu ugovora i naknadi štete ne smiju biti kontradiktorne
-
Uklonite suvišne ili neprovedive odredbe koje bi mogle poništiti ugovorom dogovorene prava i obveze
Pogreške oko kapare, jamstava i ugovornih kazni
Nepravilno definirana kapara ili jamstvo može otežati ostvarenje prava.
-
Jasno označite je li uplata predujam ili kapara te posljedice odustanka svake strane
-
Ako se koristi bankarska garancija ili fiducija, precizirajte uvjete aktivacije i rok važenja
-
Ugovorne kazne definirajte razmjerno potencijalnoj šteti i uskladite ih s rokovima
Porezni i troškovni aspekti
Zanemarivanje poreza i pristojbi stvara iznenadne izdatke.
-
Odredite tko plaća porez na promet nekretnina ili PDV (ovisno o statusu prodavatelja i vrsti nekretnine)
-
Precizirajte troškove javnog bilježnika, posrednika u prodaji, zemljišnoknjižnih pristojbi i geodetskih usluga
-
Ugradite klauzulu o suradnji pri dostavi potrebnih podataka poreznoj upravi
Posebni režimi: bračna stečevina, suvlasništva i etažiranje
Specifične situacije traže dodatne dokumente i klauzule.
-
Kod bračne stečevine potrebna je suglasnost bračnog druga ili dokaz da je riječ o vlastitoj imovini
-
Kod suvlasništva uredite prava prvokupa, razgraničenje posjeda i suglasnosti svih suvlasnika
-
Za posebne dijelove zgrada oslonite se na ispravno provedeno etažno vlasništvo i priložite elaborat o etažiranju
Rizici kod kupnje u izgradnji i preprodaja
Kupnja u ranoj fazi projekta nosi specifične rizike.
-
Ugovorite bankarsko jamstvo dovršetka ili osiguranje povrata uplaćenih iznosa
-
Definirajte mjerodavni tlocrt, tolerancije površine i posljedice odstupanja
-
Uredite prijenos ugovora i suglasnost investitora kod preprodaje prije uporabne dozvole
Ovjera potpisa, punomoći i identifikacija
Formalne pogreške oko identiteta i ovjera, blokiraju provedbu.
-
Potpisi stranaka i tabularna izjava moraju biti ovjereni. Ako potpisuje opunomoćenik, punomoć treba biti ovjerena s točnim opisom ovlasti
-
Ugovorom predvidite obvezu stranaka da podnesu sve dodatne dokumente potrebne za provedbu upisa
Digitalno potpisani i elektronički dokumenti
Elektronički formati dobivaju na važnosti, ali moraju zadovoljiti propisane standarde.
-
Ako se koristi kvalificirani elektronički potpis, provjerite usklađenost s pravilima o valjanosti e-dokumenata
-
Pri elektroničkoj predaji zemljišnoknjižnih prijedloga osigurajte ispravne formate i certifikate
Kontrolna lista prije sklapanja ugovora
Praktična kontrola smanjuje rizik od skupih pogrešaka, pa bi stoga trebalo:
-
Uskladiti sve podatke s izvatkom iz zemljišnih knjiga i katastrom
-
Pripremiti i provjeriti sve priloge: osobne dokumente, punomoći, energetski certifikat, uporabnu dozvolu, dokaz o podmirenim obvezama
-
Ugovorom precizirati cijenu, rokove, način plaćanja i uvjete predaje posjeda
-
Osigurati tabularnu izjavu, ovjeru kod javnog bilježnika i pripremu za uknjižbu vlasništva kupca
Najčešće pogreške prodavatelja i kupca
-
Propusti prodavatelja: nepravodobna dostava tabularne izjave, prikrivanje tereta, odstupanja između stvarnog i ugovornog stanja, neuredni interni podaci i neusklađene izjave suvlasnika.
-
Propusti kupca: izostanak pravne provjere, plaćanje bez zaštitnih mehanizama, prihvaćanje neprecizno definiranih klauzula i oslanjanje na neprovjerene dokumente
Kako pravilno formulirati odredbe ugovora o kupoprodaji
Za pravnu sigurnost bitno je dosljedno i jasno ugovorno oblikovanje.
-
Koristite preciznu terminologiju: u tekstu jasno razlikujte prijenos vlasništva, predaju posjeda i prijenos rizika
-
Uključite zaštitne mehanizme: uvjetne klauzule, escrow račune, jasne rokove i posljedice neispunjenja
-
Pažljivo uskladite sve odredbe s lokalnim propisima, uz provjeru aktualne sudske prakse
Terminologija i ispravna uporaba ključnih pojmova
Radi jasnoće i provedivosti, obratite pozornost na ispravan oblik izraza.
-
Umjesto općenitog pojma “ugovor” u tekstu precizirajte “ugovor o kupoprodaji nekretnine" kad govorite o konkretnom pravnom poslu
-
Fraze poput “kupoprodaje nekretnina” i “kupoprodajnog iznosa” pridonose nedvosmislenosti odredbi
-
Prilikom navođenja “podataka” o stranama i “dokumentacije” za upis, izbjegavajte skraćenice i nejasne opise; svaki podatak treba biti provjerljiv i potkrijepljen odgovarajućim dokumentom
