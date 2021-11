U svakom području često se protežu određeni mitovi i neistine. U fitnessu je ta situacija nešto češća. Područje fitnessa sadrži toliko informacija da je teško probrati one koje su istina i one koje nisu. Ovo su najčešći mitovi koji nisu istiniti.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Mnogi žele postići određene rezultate u što kraćem roku. Ali ako zvuči predobro da bi bilo istinito, onda vjerojatno i jest - govori fitness trener Luis Cervantes.

Lauren Cornell, registrirana dijetetičarka i osnivačica Lauren Cornell Nutrition, kaže da se isto može dogoditi i s ljudima koji nude savjete o prehrani - kako ona kaže, svaki influencer sebe smatra 'stručnjakom' i može obećati drugima rezultate ako jedu određenu hranu.

1. mit: Trebali biste intenzivno vježbati svaki dan

Da, važno je održavati aktivan stil života te ustajati i kretati se tijekom dana, ali je jednako važno i odmoriti se i omogućiti mišićima da se oporave od intenzivnijih treninga.

- Trebali biste imati barem jedan dan odmora za oporavak. Odmor uključuje spavanje. To je veliki dio vašeg oporavka. To je doba dana kada se vaše tijelo potpuno odmara - kaže Cervantes.

Ako se budite u sitne sate ili ostajete budni do kasno kako biste odradili trening, Cervantes kaže da bi možda bilo pametnije preispitati vlastitu rutinu i pronaći načine za kompromis. Na primjer, umjesto da vježbate sat vremena, možete spavati dodatnih 30 minuta i vježbati 30.

- Slušajte svoje tijelo. Želite biti odmorni kako biste odradili trening što bolje - kaže Cervantes.

2. mit: Što je trening duži, to bolje

Lako je misliti da što više sati odradite u teretani, to ćete bolje odraditi trening. Ali ponekad je manje više. Cervantes kaže da se zapravo sve svodi na to kako vježbate i što. Ako možete odraditi stvarno dobar intenzivan i učinkovit HIIT trening za 30 do 40 minuta, to može biti učinkovitije od dva sata dizanja utega ili umjerenog kardio vježbanja u teretani.

3. mit: Morate jesti unutar 30 minuta nakon treninga

Iako su se stručnjaci složili da je važno jesti što prije nakon treninga, neće se ništa dogoditi ako to ne odradite unutar 30 minuta nakon odrađenog treninga.

- Vaše tijelo treba gorivo i ono upija hranjive tvari poput spužve, 30 minuta nakon treninga je idealno vrijeme, ali možete jesti od 30 do 90 minuta nakon treninga - kaže Cornell.

Ključno je jesti mješavinu ugljikohidrata i proteina kako biste pomogli u sintezi mišićnih proteina i spriječili razgradnju mišića.

Mascha Davis, dijetetičarka iz Los Angelesa, preporučuje unošenje 15 do 25 grama proteina unutar sat vremena nakon treninga. Neki od njezinih omiljenih obroka nakon treninga su zdjela s grčkim jogurtom, sendvič s jajima ili puretinom, smoothie od voća i proteina ili piletina na žaru.

4. mit: Trening snage će vas učiniti 'nabildanim'

Strah da ćete od treninga snage postati 'bulky' ili 'nabildani' je još jedna zabluda koja se vrlo često proteže u svijetu fitnessa. Mnoge žene tako Louisu govore kako ne žele povećati težinu utega jer misle da će tako izgledati nabildano.

Naprotiv, dodavanjem utega vašoj rutini, možete izgraditi nemasni mišić i sagorjeti masti. Studije su također pokazale da trening otpora može pomoći u očuvanju koštane mase, što može pomoći u prevenciji osteoporoze.

Za početak treninga snage, Cervantes preporučuje HIIT, ili intervalni trening visokog intenziteta koji kombinira kardio i utege, što dovodi do povećanja broja otkucaja srca i učinka nakon izgaranja.

5. mit: Trebali biste se istezati prije i poslije treninga

Istina je da se mnogi žele istegnuti prije i nakon treninga, ali postoji razlika u vrstama istezanja koje biste trebali raditi prije i poslije. Mnogi od nas se vjerojatno sjećaju da su im na tjelesnom prije nego su krenuli trčati rekli da dotaknu nožne prste i tako se istegnu. Ispostavilo se da ova vrsta statičkog istezanja prije treninga, gdje zadržite položaj nekoliko sekundi, zapravo može dovesti do više štete nego koristi.

- Uvijek biste trebali raditi statičko istezanje nakon vježbanja jer su vam mišići topli. Ali ako povučete mišiće kada su hladni, oni će puknuti - kaže Cervantes.

Umjesto toga, Cervantes kaže da radite dinamičko istezanje prije treninga kako bi se mišići zagrijali. Možete lagano trčati u mjestu, izvoditi jumping jacks, dizati koljena visoko ili dotaknuti pete. Ovi pokreti istežu mišiće do njihovog punog raspona pokreta i naglašavaju pokretljivost.

6. mit: Treba vam dosta novca da biste bili u formi

Današnja oprema za vježbanje može koštati mnogo novca, a članstvo u teretani može biti skupo. No vođenje zdravog načina života ne mora biti tako skupo. Ako tek započinjete svoje fitness putovanje, Cervantes preporučuje pronalaženje načina da fitness postane dio vašeg životnog stila, umjesto da ulažete u skupu i kompliciranu opremu. To može značiti više šetnji tijekom dana, planinarenje s prijateljima ili vožnja biciklom. Također možete gledati besplatne treninge na YouTubeu ili se prijaviti za virtualne satove vježbanja koje nude mnogi fitness treneri i aplikacije. Osim toga, možete pronaći mnoštvo pristupačne opreme za vježbanje na internetu.

- Cilj je pronaći dugoročno rješenje i održiv način života - kaže Cervantes, piše Real Simple.