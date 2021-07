Vaše lončanice ne rastu jer ne dobivaju potrebnu vodu, sunčevu svjetlost, hranjive sastojke i temperaturu. Možda i zbog štetnika, bolesti ili transplantacijskog šoka. Možda ste i pomalo nestrpljivi i ne shvaćate vrijeme koje biljkama treba za rast.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Ne dobivaju dovoljno vode

Biljka može sporo rasti kada ne dobiva dovoljno vode, ali i ako dobiva previše. Ako dobiva nedovoljno, korijenje ne može dobiti dovoljno vlage za izdvajanje hranjivih sastojaka iz tla. To će usporiti rast.

Ako biljci dajete previše vode, tlo se natopi vodom pa korijenje ne može dobiti kisik i guši se. Neće moći donijeti hranjive sastojke i vlagu iz tla u biljku, a to će također zaustaviti njihov rast.

Zabodite prst tri do pet centimetara u zemlju. Ako prst ostane suh to znači da biljka treba vodu. Ako na prstu ostane zemlje to znači da biljka ima dovoljno vlage i da ju ne treba još zaliti.

2. Ne dobivaju dovoljno sunčeve svjetlosti

Nekim biljkama treba puno sunčevog svjetla što znači šest do osam sati. Nekima je potrebna djelomična sunčeva svjetlost i bit će im dovoljno četiri do šest sati. A neke biljke radije rastu u sjeni. Prije nego što kupite biljku raspitajte se o njoj.

3. Nisu na dobroj temperaturi

Neke biljke više vole hladne temperature dok neke tople. Prije nego što odlučite uzgajati neku biljke raspitajte se o njoj. Ako biljkama trebaju tople temperature, ali je prehladno, neće dobro rasti. Isto će se dogoditi i obrnuto.

4. Nemaju dovoljno hranjivih sastojaka

Lončarice trebaju hranjive sastojke, posebno ako uzgajate jestive biljke. Ako ih ne dobiju dovoljno, rast biljaka bit će zaustavljen. Jestive biljke poput rajčice, krastavca i patlidžana trebaju mnogo hranjivih sastojaka da bi dobro rasle. Hranjive tvari uključuju dušik, fosfor i kalij.

Kada započnete uzgajate sadnice, u zemlju možete dodati kompost i organsko gnojivo bogato dušikom. To će osigurati dovoljno hranjivih sastojaka kako sadnice rastu. Nakon što narastu, možete nastaviti dodavati kompost i gnojivo svaka dva do četiri tjedna.

Kad biljka počne razvijati cvijeće i voće, najbolje je koristiti organsko gnojivo s visokim udjelom fosfora i siromašno dušikom. To pomaže biljci da se usredotoči na razvoj voća i cvijeća, a manje na lišće.

5. Posuda je premala za biljku

Važno je da biljka dobije potreban prostor u posudi u kojoj ju uzgajate. Ako je posuda premalena za biljku, zaustavit će rast. Korijeni biljaka trebaju dobiti dovoljno prostora da bi rasli i razvijali se. Trebat će dobiti potrebne hranjive sastojke, vlagu i kisik iz dostupnog tla u posudi.

biljku uzgajate u posudi koja je za jednu do dvije veličine veća od same biljke. Nakon što biljka preraste posudu, trebate je presaditi u veću.

6. Rastu u siromašnom tlu

Tlo možda ne sadrži potrebne hranjive sastojke za biljke. Može se zbiti zbog težine, a to će uzrokovati nedostatak vlage, hranjivih tvari i kisika. Koristite dobro tlo za vaše lončarice.

7. Napad štetnika

Ako štetnici napadnu biljke, biljci će biti na raspolaganju manje hranjivih sastojaka. To će usporiti rast biljke, a može je čak i ubiti. Svaki dan provjeravajte biljke kako bi ih zaštitili.

8. Biljku su napale bolesti

Ovo također može uzrokovati usporen rast jer utječe na lišće i korijenje biljke. Pravilno se brinite o boljci kako bi spriječili bolesti.

9. Šok transplantacije

Kad biljku presadite u posudu, ona može pretrpjeti šok transplantacije koji zaustavlja njezin rast. Sadnica raste u ugodnom okruženju zaštićenom od promjene vremena, vjetra, kiše ili jakog sunčevog svjetla. Premještanje na otvoreno joj uzrokuje stres i može dovesti do usporavanja rasta tijekom prilagodbe.

Biljku prije premještanja trebate upoznati s vanjskim okolišem. Najjednostavniji način da to napravite je da biljku držite vani nekoliko sati svaki dan i vratite je unutra.

10. Potrebno je strpljenje

Trebate biti strpljivi kada uzgajate biljke jer im treba vremena za rast. Ponekad s vašim biljkama neće biti ništa loše. Treba biti strpljiv i pustiti ih da rastu.

11. Biljke su sazrele i prestale rasti

Biljke koje uzgajate u nekoj će fazi sazreti. To znači da više neće rasti. To je normalno i nema razloga za brigu, piše Gardening Mentor.