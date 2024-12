Najčešći seksualni problemi u 50-ima i kako ih možete riješiti

Živimo u kulturi koja poistovjećuje seksualne aktivnosti samo s mladošću, tako da mnogi vjerojatno vjeruju da više nema aktivnosti u spavaćoj sobi kad čovjek uđe u srednju dob, no to jednostavno nije točno. Naime, 43 posto Amerikanaca starijih od 50 godina kaže da je njihov seksualni život 'jednako avanturistički, ili još više avanturistički' nego što je bio u mladosti, pokazalo je istraživanje iz 2019. godine. Druga studija iz 2021. pokazala je da 35 posto ljudi u dobnoj skupini '50 plus' kaže da im je seksualni nagon sada veći nego kad su bili mlađi.

Istina, naša se tijela i navike mijenjaju kako starimo, što također može rezultirati nekim pomacima u spavaćoj sobi.

- Međutim, izuzetno je važno napomenuti da dok su promjene u seksualnom osjećaju i funkciji kako starimo normalne, problemi nisu normalni, iako ponekad pretpostavljamo da jesu, kaže klinički seksolog i edukator iz područja seksualnosti Lawrence Siegel, za HuffPost. No, kako starimo, moramo uspostaviti nove norme za sebe, prilagođavajući svoja očekivanja, kaže.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

- Jedan 55-godišnjak ne bi trebao pokušavati zadržati istu razinu interesa ili izdržljivosti u krevetu kao 25-godišnjak. Ponekad se čini da stvari kad smo mlađi funkcioniraju automatski, jednako kao što je činjenica da im moramo posvetiti više truda i svijesti kako starimo, kaže Siegel.

Evo što on i još nekoliko seksualnih terapeuta kažu o najčešćim problemima u spavaćoj sobi s kojima se susreću ljudi u dobi iznad 50 godina te o tome kako ih riješiti.

1. Negativna uvjerenja o seksualnosti i starenju

Foto: Wavebreak Media LTD

Pristupanje seksu s negativnim stavom zbog godina može stati na put zadovoljavajućem životu u spavaćoj sobi. Naš način razmišljanja o seksu kako starimo ima veliki utjecaj na naše seksualne živote. A negativna uvjerenja u ovom području su 'puno veći problem nego što većina ljudi misli', rekla je psihoterapeutkinja i seksualna terapeutkinja Nan Wise.

- Moramo razotkriti neke od pogubnijih mitova i zabluda o našoj seksualnosti dok sazrijevamo. Da, hormonalne promjene mogu negativno utjecati na nas dok se naša tijelo prilagođava protoku vremena, ali to je uvelike pogoršano nesavjesnošću naše kulture o seksu općenito i još više, o seksu kako ljudi stare - kaže Wise, autorica knjige “Why Good Seks is Important“, za HuffPost.

Ljudi u 50-ima moraju 'preskočiti društvenu stigmu da su manje seksualno privlačni i aktivni zbog svoje dobi', kaže psihologinja i seksualna terapeutkinja Shannon Chavez. U praksi je otkrila da mnogi ljudi u ovoj dobnoj skupini imaju bolji seks nego kad su bili mlađi.

- Jasnije im je što žele i lakše im je to izraziti. Seks u 50-ima često je utemeljen na boljoj povezanosti partnera i ugodniji, s manje tjeskobe zbog izvedbe i seksualnih problema iz prošlosti. Većina ljudi u ovoj dobnoj skupini ima više samopouzdanja i ima iskustva da znaju što žele i mogu biti puno asertivniji prema partneru – rekla je Chavez HuffPostu.

2. Suhoća rodnice

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Pad razine estrogena koji se javlja s menopauzom kod žene može uzrokovati suhoću vagine - što zauzvrat može utjecati na seksualno funkcioniranje. Procjenjuje se da se oko polovica žena u postmenopauzi suočava s ovim stanjem.

- To može dovesti do bolnih ili neugodnih seksualnih iskustava za neke, zbog čega bi sve žene starije od 50 godina trebale imati dobar lubrikant pri ruci - savjetuje Siegel. Uzimanje više vremena za predigru također može biti od pomoći. Jače uzbuđenje može povećati vaginalno podmazivanje, čineći seks ugodnijim. Također, ako je vaginalna penetracija previše bolna, druge aktivnosti, poput oralnog seksa ili korištenja seksualnih igračaka, mogle bi vam biti ugodnije.

Vrijedno je napomenuti da mnoge žene prolaze kroz menopauzu bez ikakvih stvarnih problema, osim osjećaja oslobođenja od šanse da zatrudne, ističe Siegel jednu od prednosti dobi.

3. Izazovi erekcije i ejakulacije

Kako muškarci stare, stvari se mijenjaju i to je normalno.

- Muškarac neće imati iste vrste spontanih ili refleksnih erekcija kao prije. Otkrit će da im je možda potrebno više raznovrsnije stimulacije kako bi postigli ili održali erekciju. Osim toga, mogli bi otkriti da im erekcije nisu tako čvrste ili robusne kao što su bile - kaže Siegel. Problemi s erekcijom s vremena na vrijeme nisu neuobičajeni, dodaje. Ali ako ne možete razviti ili održati erekciju većinu puta kada pokušavate imati seks, možda imate problema s erektilnom disfunkcijom. Razgovarajte sa svojim liječnikom, jer to može biti znak temeljnog zdravstvenog stanja .

Također, volumen ejakulata i snaga kojom se oslobađa mogu biti "znatno manji" od onoga na što su navikli, rekao je Siegel.

Muškarci su socijalizirani da misle da njihova seksualna vitalnost ovisi o nepogrešivo dosljednom radu njihovih penisa, što može biti recept za probleme s godinama. Čak i mladi muškarci doživljavaju erektilnu disfunkciju jer postanu zaokupljeni stanjem svojih penisa tijekom vođenja ljubavi, upozorava Wise, dok Siegel dodaje kako je najvažnija stvar smanjiti pritisak na izvedbu i promijeniti cilj seksa na prvom mjestu.

- Ako pristupimo seksualnim susretima s idejom da jednostavno želimo podijeliti ugodno iskustvo, pa ako dođe do ejakulacije, odlično; ako ne, to i dalje može biti dijeljenje sjajnog, ugodnog iskustva, naša intimna i erotska iskustva mogu se znatno povećati. Ako na orgazam gledamo manje kao na cilj, a više kao na lijepu nuspojavu dijeljenja užitka, bit će lakše - pojasnio je.

4. Nizak libido

Stres, problemi s fizičkim zdravljem, problemi s mentalnim zdravljem, nuspojave lijekova i pad razine hormona mogu pridonijeti smanjenju libida. Oni stariji od 50 suočavaju se s promjenama u fizičkom tijelu i niskom razinom energije, što vodi do niske želje za seksom, kaže Chavez, napominjući da su menopauza i druge hormonske promjene uobičajene tijekom ovog razdoblja.

- Hormonalne promjene ne utječu samo na fiziologiju i seksualnu želju, već mogu utjecati i na mentalno zdravlje, uključujući umor i promjene raspoloženja, dodaje. Predložila je ispitivanje hormona, kako bi se vidjelo kako ih uravnotežiti i smanjiti neželjene simptome velikih oscilacija.

- Većina hormonalnih promjena je vrlo podnošljiva uz pravu podršku – naglasila je, dok Siegel kaže kako je posve normalno imati manje interesa za seks kako starimo.

- Za neke bi hormonska nadomjesna terapija mogla biti prikladna. Za druge, prirodnije stvari poput joge, meditacije i dodataka prehrani mogu više biti od pomoći – dodaje. Naime, pronalaženje načina za smanjenje stresa u vašem životu može poboljšati vaš libido i povećati vašu želju za seksom i općenito vas učiniti sretnijim i zdravijim. Na primjer, Wise preporučuje svakodnevne vježbe disanja.

- Većina nas provodi većinu svog vremena u stavu 'bori se ili bježi', tijekom čega tijelo 'pumpa' hormone stresa koji nas inače ne bi trebalo stalno preplavljivati. Ovo trajno stanje nagriza naš osjećaj blagostanja i može dodatno ugroziti naše seksualne nagone - kaže.

Dakle, odvojite pet minuta jednom ili dva puta dnevno za rad na smirenju. Prvo pronađite mirno mjesto i dajte sebi dopuštenje da na trenutak budete točno onakvi kakvi jeste, kaže Wise.

- Dajući sebi dopuštenje da počnete od mjesta gdje jeste, možete olabaviti i ublažiti stres koji nakupljamo kada se tome opiremo - pojašnjava. Zatim dugo, udahnite kroz nos i dugo tiho izdahnite. Kada izdisaj bude dulji od udisaja, vaše tijelo prebacuje vaš živčani sustav u restorativni način rada, vaše srce usporava, a hormoni stresa se smanjuju, dodaje.

- Možda ćete uvidjeti da ova jednostavna praksa postaje prekrasna nova navika koja poboljšava opće dobro i pomaže vam da se uskladite sa svojom žudnjom za životom - kako u spavaćoj sobi tako i izvan nje, ističe terapeutkinja te dodaje kako zadovoljstvo ne smijemo promatrati kao luksuz. To je nužnost za zdrav duh i tijelo i život vrijedan življenja.