Najdublje tajne koje vaš znak Zodijaka nikome ne želi otkriti

OVAN Ovan na prvi pogled djeluje hrabro, energično i samouvjereno. Međutim, njihova skrivena strana je nesigurnost kada ne uspijevaju ili ne pobjeđuju. Oni često sebi ne priznaju koliko ih neuspjeh emocionalno pogađa. Iako izgledaju kao da ih ništa ne može zaustaviti, vrlo su samokritični. Ta unutarnja potreba za “pobjedom” može ih iscrpljivati više nego što pokazuju drugima. | Foto: Fotolia