'Najeli smo se kamenica - morskog afrodizijaka do grla!'

Gutalo ih se svih veličina. U četiri sata čak 4000. Mladi, stari, siti, gladni... Svi su htjeli zadovoljiti svoje nepce kušajući kraljicu školjki - kamenicu u Limskom zaljevu u Istri na Danima limskih oštriga. Miris mora i svježih kamenica širio se zrakom dok su se usne sudarale s kapima te slane raskoši. A svaki zalogaj bio je poput nježnog dodira, zavodljiv i opasno primamljiv. Sok limuna prelijevao se preko mesa svježe kamenice, budeći osjetila, a kamenice su nestajale polako, kao da se želi produljiti trenutak “slatkoga” grijeha. Ožujak je mjesec kad su kamenice (oštrige) najpunije i najukusnije u Istri, a rijeke ljudi uživale su u okusima te jedinstvene delikatese na mjestu gdje se one i uzgajaju. Sirova kamenica s tek par kapi limuna ili ekstra djevičanskog maslinovog ulja, ali i ukusni rižoto s kamenicama samo su neki od načina na koja su se one nudile ljubiteljima te morske kraljice.