Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
'Najeli smo se kamenica - morskog afrodizijaka do grla!'

Piše Dijana Marić Odobašić
Čitanje članka: 4 min
Foto: SASA MILJEVIC/PIXSELL

Ožujak je mjesec kad su kamenice (oštrige) najpunije i najukusnije u Istri. Isprobali smo ih i svaki zalogaj nam je bio poput nježnog dodira, zavodljiv i opasno primamljiv...

Admiral

Gutalo ih se svih veličina. U četiri sata čak 4000. Mladi, stari, siti, gladni... Svi su htjeli zadovoljiti svoje nepce kušajući kraljicu školjki - kamenicu u Limskom zaljevu u Istri na Danima limskih oštriga. Miris mora i svježih kamenica širio se zrakom dok su se usne sudarale s kapima te slane raskoši. A svaki zalogaj bio je poput nježnog dodira, zavodljiv i opasno primamljiv. Sok limuna prelijevao se preko mesa svježe kamenice, budeći osjetila, a kamenice su nestajale polako, kao da se želi produljiti trenutak “slatkoga” grijeha. Ožujak je mjesec kad su kamenice (oštrige) najpunije i najukusnije u Istri, a rijeke ljudi uživale su u okusima te jedinstvene delikatese na mjestu gdje se one i uzgajaju. Sirova kamenica s tek par kapi limuna ili ekstra djevičanskog maslinovog ulja, ali i ukusni rižoto s kamenicama samo su neki od načina na koja su se one nudile ljubiteljima te morske kraljice.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026