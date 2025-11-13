Kako se blagdani približavaju, trgovine već blistaju od božićnih lampica, kuglica, figurica i vijenaca. Pogledajte kakvi se sve blagdanski ukrasi nude u domaćim dućanima
Najfotogeničniji Božić dosad: Evo što Pepco, Sinsay i TEDi nude za blagdansku estetiku
I ove godine vlada pravi miks stilova, od klasičnih crveno-zlatnih kombinacija, preko prirodnih tonova i skandinavske jednostavnosti, pa sve do svjesno prenaglašenog kiča koji je stvoren za Instagram.
Pepco
Pepco je i ove godine izbacio četiri kolekcije: Tradicija, Elegancija, Priroda i Stil. U „Tradiciji“ dominiraju crvena i zlatna, klasični motivi i topli tonovi, dok „Elegancija“ donosi glamur, metalik kuglice, zrcalne površine, staklene dekoracije i svijećnjake u srebrnim i bakrenim tonovima.
Kolekcija „Priroda“ ide u suprotnom smjeru, rustikalni detalji od drveta, jute i češera, često kombinirani s bijelim i bež ukrasima.
Cijene su, kao i uvijek, vrlo pristupačne, od 2 do 10 eura, ovisno o veličini i materijalu. Adventski vijenci u Pepcu prate isti princip, zlatni i baršunasti za glamur, prirodni s borovinom i svijećama za jednostavniji izgled.
Sinsay: mladenački miks boja i oblika
U Sinsayu blagdanska ponuda izgleda kao da je izašla s Pinteresta, razigrana, pristupačna i puna šarenih detalja.
Uz klasične kuglice i ukrase za bor, nude se i brojni dodatci za dom: jastučnice, deke, mirisne svijeće, figurice i svjetleće dekoracije. Boje su raznolike, od pastelno ružičaste i bež, do intenzivno crvene i zlatne.
Cijene su vrlo pristupačne, već od 1,99 eura može se kupiti set ukrasa, a lampice i tekstilni dodatci rijetko prelaze 10 eura. Sinsay je idealan za one koji vole eksperimentirati i stvarati „više je više“ atmosferu. Estetika je mladenačka, pomalo kičasta, ali promišljena, sve izgleda fotogenično.
TEDi
TEDi već tradicionalno nudi sve što možete zamisliti za blagdansko uređenje doma. Police su pune kuglica, figurica, lampica, svijeća i šarenih šalica s božićnim motivima. Boje su uglavnom klasične, a prevladavaju i one jarke: crvena, zelena, plava i zlatna, ali sve češće i neonske ili pastelne nijanse.
U ponudi su i adventski vijenci, svijeće, pa čak i sitnice za DIY dekoracije, što omogućuje potpunu personalizaciju. Cijene se kreću od nekoliko eura za kuglice i svijeće do oko 15 eura za LED dekoracije.
Ovdje se lako pronađe i pokoji primjer „božićnog treša“, velike figurice, svjetleće jelke i sobovi koji pjevaju, no upravo taj šarm pretjeranosti TEDi čini privlačnim.
Ono što povezuje sva tri brenda jest širenje spektra ukrašavanja, više nije riječ samo o kuglicama za bor, nego o stvaranju blagdanske scenografije. Pepco i TEDi nude klasične i prirodne tonove s puno rustikalnih elemenata, dok Sinsay donosi razigran, „Instagram-friendly“ stil. Adventski vijenci sve su raznolikiji, od minimalističkih s borovim granama i svijećama u neutralnim tonovima, do raskošnih, obasjanih lampicama i sjajem.
