Najgore stvari za reći samcima: 'Previše biraš' i 'više se potrudi'

Iako dobronamjerne, izjave koje okolina često govori samcima su uvredljive te im ne samo mogu ići na živce, već ih i rastužiti, a na top listi su rečenice 'da probaš online' i 'hoćeš da te ja probam spojiti s nekim?'

<p>Trend izbjegavanja vjenčanja, kao i 'soliranja' u proteklom je desetljeću porastao za 30 posto, pokazuju istraživanja. Ljudima u 30-im godinama života najteže je što nemaju partnera, a čak i onima kojima odgovara samački život smeta pritisak okoline koja očekuje da pronađu 'srodnu dušu'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 10 trikova za sreću</strong></p><p>Upravo je taj pritisak bližnjih najgora stvar s kojima se samci svakodnevno susreću, a pogoršavaju ih i nesmotrene izjave dobronamjernih ljudi.</p><h2>Možda si previše izbirljiv/a</h2><p>Ova izjava uvreda je na nekoliko razina, smatraju psiholozi. Osim što podrazumijeva da je čovjek nesretan i usamljen jer je sam, nameće činjenicu da je problem u tome što ima previsoke kriterije.</p><p>Također, takva vrsta pritiska bliskih ljudi može natjerati samca da zaista pomisli kako su njegova očekivanja od ljubavnih odnosa prevelika te da je u redu da se zadovolji s vezom i partnerom koji ga ne ispunjava samo zato što je jedino ispravno biti u nekom ljubavnom odnosu.</p><h2>A da nađeš nekog preko interneta?</h2><p>Upoznavanje preko siteova za spajanje, internetskih foruma i društvenih mreža danas je popularno, ali uz rizik mnogih bizarnih susreta te lažnih predstavljanja. Za samce ovakva izjava zvuči kao recept za 'potez očajnika' uz značenje 'ako već ne možeš zadiviti nekoga u stvarnosti, možda ti to uspije preko tipkovnice'.</p><h2>Nakon što se prestaneš nadati, dogodi se ljubav</h2><p>Ovakve izjave impliciraju da je samac nesretan zbog svog statusa, pri tom ne uzimajući u obzir da se možda oporavlja od ljubavnog gubitka, nije spreman za novu vezu ili naprosto ne želi biti u vezi.</p><p>Također, zvuče kao parole tješenja u koje ne vjeruje niti onaj tko ih govori, a oni koji se zaista žele zaljubiti ni ne mogu se prestati nadati da će se to dogoditi samo jer tako drugi kažu.</p><h2>Mogu li te ja spojiti s nekim?</h2><p>Sretno zaljubljeni, prijatelji u braku, kao i roditelji samaca često imaju veliku potrebu biti ljubavni posrednici. Ne samo da tako predstavljaju samce kao očajne, već često i pogrešno pretpostavljaju da oni mogu bolje procijeniti tko kome odgovara. Ako im se izričito zabrani da to rade, nerijetko će i dalje pokušavati na nimalo suptilne načine, zbog čega samce dovode u neugodne pozicije.</p><h2>Trebaš se više potruditi...</h2><p>Izlaziti, zavoditi, upoznavati se s ljudima, upisati neki tečaj, smršavjeti, promijeniti frizuru, postati optimističan ili bilo koji drugi preduvjet koji okolina misli da će donijeti ljubavnu sreću ponižavajući su savjeti za samce.</p><p>Njima se direktno poručuje da nisu dovoljno dobri ovakvi kakvi jesu te da bi trebali promijeniti nešto na ili u sebi da bi privukli druge.</p><h2>Misliš li imati djecu?</h2><p>Ovakvo pitanje najviše smeta ženama koje su u 30-ima i same, a pretpostavlja da je samoća isključivo njihov odabir. Mnogi bi voljeli da mogu pronaći iskrenu ljubav te zasnovati obitelj, a podsjećanje na to da im 'otkucava biološki sat' ne samo da je neprimjereno, već i vrijeđa.</p>