Najgori seks ikad: Nije ni skužio da uopće nije 'ušao u mene'

Kao i svemu drugome, i u seksu postoje kategorije - loš, dobar, odličan. Ovo je pet priča ljudi o najgorem seksu kojeg su ikad doživjeli koje su im danas smiješne, no tada su bile uzrokom ogromnih frustracija

<p>Kakav je netko u krevetu ne može se znati do samog seksa, a dok nas neki partneri oduševe svojim ljubavničkim vještinama, drugi pak ne ostaju u tako lijepom sjećanju.</p><p>Iako su seks-katastrofe najčešće rezervirane za mlađu dob jer podrazumijevaju iskustvo, realno nema garancija. Neke od svojih najgorih seks dogodovština iskreno su opisali korisnici Reddita navodeći kako im je u tom trenutku sve skupa bilo horor, dok se danas ipak mogu tome nasmijati:</p><h2>1. Uhvati ritam</h2><p>Taj frajer uopće nije imao ritma. Znači, kompletno ga nije imao, cijelo vrijeme mi nije bilo jasno što izvodi, to je bio nekakav čudan horizontalni ples trljanja. Negdje na pola čina sam naprosto odlučila preuzeti stvari u svoje ruke i popela sam se gore. No, valjda mu ni to nije odgovaralo, nastavio je izvijati čudno, i ponovno bez ikakvog ritma. Apsolutna katastrofa, za dobro svih njegovih partnerica nadam se da je kasnije ipak nešto naučio, premda ni tada nije bio tako mlad.</p><h2>2. Zaista loše ciljaš</h2><p>Ovo je bila vrsta dogodovštine u kojoj nisam znala bi li se plakala ili smijala. Bili smo u krevetu i sve je bilo super prije toga, razgovor, zavođenje, poljupci...</p><p>No, ono što je uslijedilo je bilo ludo. Razodjenuli smo se i on je legao na mene, dakle u misionarskoj pozi. Trljao je svoj penis o mene, no samo to - negdje između mojih guzova i samo blizu vagine. Naprosto nije ušao, a ja sam mislila da je to možda predigra, no onda je završio.</p><p>On naprosto nije shvatio da do penetracije nije došlo, to nije bilo namjerno. Kasnije me još i pitao je li sve ok, jesam li zadovoljna?</p><h2>3. Zdrobio me</h2><p>Bila sam sa svojim bivšim dečkom u krevetu, a važno je napomenuti kako ja imam 50, a on oko 100 kilograma. Bio je na meni i odbijao se služiti svojim rukama da se odupre, pa mu je cijeli prsni koš ležao na meni. Cijelo sam mu vrijeme govorila da se uspravi, da mi je teško, no on mi je samo mrmljao kako su mu "ruke umorne". Doslovno sam se počela gušiti i prekinula sve, a što je još najbolje on me optužio da sam mu "pokvarila trenutak". Ne trebam govoriti koliko smo još nakon toga bili zajedno.</p><h2>4. Zašto imaš tako velike zube?</h2><p>Bio sam s jednom zgodnom djevojkom, već smo spavali skupa, a ovo je bilo prvi put da dođemo do oralnog seksa. No, problem je bio u njenoj tehnici - koristila je zube više nego usta i jezik. Bilo mi je neugodno ispravljati je, no očito sam trebao. Osim što me izgrizla, pokušala je i tehniku "dubokog grla", no sve što je napravila je bolno iskrivila moj penis.</p><h2>5. Na penis je stavljao parfem</h2><p>Hodala sam s tim jednim muškarcem već tjednima i napokon je došlo vrijeme za seks. Bili smo goli i ljubili se, on je ljubio mene dolje, pa sam nakon toga i ja krenula "uzvratiti uslugu". Njegove su butine i prepone mirisale, a pretpostavila sam kako ima intenzivan gel za tuširanje. No, to nije bilo samo to - shvatila sam nakon što sam ga stavila u usta. On je na penis našpricao kolonjsku vodu, i to cijelu bočicu izgleda. Usta su mi bila puna gorkog okusa, nos i oči su me počeli peći i dobila sam nagon za povraćanjem. Dečki, molim vas, nemojte da vam to slučajno padne na pamet.</p>