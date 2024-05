Najjednostavniji i najčišći način poširanja jaja u mikrovalnoj

Jedna je majka na mrežama otkrila super način poširanja jaja te za proces koristi samo mikrovalnu pećnicu.

Za poširano jaje treba joj sve skupa manje od minute.

- Razbijte jaje u malu posudicu, dodajte malo vode, samo da prekrije žumanjak. Stavite ga u mikrovalnu pećnicu, kod mene je to 44 sekunde i to je to - otkrila je.

Kad je vrijeme isteklo, mama je predstavila svoje svoje 'savršeno poširano jaje' koje je njezina kći razrezala vilicom da bi otkrila savršeno mekani žumanjak.

Mnogi su u komentarima na mreži nakon toga krenuli isprobavati i uistinu im je uspjelo.

Neki su komentirali i da je njihovo jaje eksplodiralo u pećnici.

- Trebalo mi je pola sata da počistim mikrovalnu iznutra - komentirala je jedna.

Prema Trey Braswell, predsjednici Braswell Family Farms, to se općenito događa kada je jaje pod prevelikim pritiskom, ali postoje neki jednostavni načini da se to zaobiđe.

- Razlog zašto jaja, posebno poširana jaja, eksplodiraju u mikrovalnoj pećnici je nakupljanje pare unutar jajeta - objasnila je u intervjuu za Simply Recipes.

- Voda unutar jajeta se brzo zagrijava, pretvarajući se u paru, ali ta para nema jednostavan način da izađe. Ako pritisak poraste previše, jaje će eksplodirati - dodala je.

Stručnjaci sugeriraju da probijanje žumanjka čačkalicom ili nožem može pomoći u smanjenju tog pritiska, dok okretanjem žumanjka na pola vremena kuhanja može izaći više pare, piše The Mirror.